Motos invaden ciclovías y ponen en riesgo a los ciclistas: operativo sanciona infracciones en la av. Túpac Amaru

El intenso tráfico que se forma en las avenidas principales de la zona norte de la capital no debe ser una excusa para que conductores imprudentes invadan las ciclovías y pongan en riesgo a los ciclistas que se desplazan por ellas. La Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, llevó a cabo un operativo conjunto en la avenida Túpac Amaru con el fin de fiscalizar a los motociclistas que circulaban por la ciclovía e, incluso, lo hacían con un acompañante, pese a la disposición que lo prohíbe.

La ciclovía que era usada ilegalmente por los motociclistas tiene dos sentidos. Para aprovechar el espacio, muchos de los conductores ingresaban a la vía, interrumpiendo el paso de los ciclistas que iban en sentido contrario. Otros avanzaban por el carril a velocidad, teniendo incluso personas en bicicleta y scooter a pocos metros adelante o al costado. También, conductores más imprudentes adelantaban a las bicicletas sin pensar en los accidentes o los daños que podrían infringirles. Las cámaras de la Municipalidad mostraron que esta falta ya es una práctica normalizada.

Alertados por esta situación y con el fin de evitar que motociclistas continúen circulando sin respetar las normas de tránsito, la Policía de Tránsito logró intervenirlos y sancionarlos. Al verse sorprendidos, muchos conductores intentaron excusar su accionar debido al intenso tráfico que se forma en la avenida. Sin embargo, prometieron ser más cuidadosos en el futuro.

Riesgo para ciclistas: sancionan a motociclistas que invadían ciclovías y llevaban pasajeros

¿Cuál es la multa por invadir la ciclovía?

El coordinador de Operaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana, José Condezo, recordó a todos los motociclistas y vehículos en general que la sanción por invadir la ciclovía consiste en el pago de una multa, además de una sanción administrativa que afecta el récord de tránsito y puede llevar a perder la licencia de conducir.

“La multa corresponde al ocho por ciento de la UIT, que es un aproximado de S/ 405. Además, de la reducción de cincuenta puntos en el récord, en la licencia de conducir”, explicó.

Operativo evidencia uso ilegal de ciclovías y desacato a nuevas prohibiciones

Motos incumplen prohibición de ir con dos personas

El operativo realizado en la avenida también permitió sancionar a los conductores que, pese a la reciente prohibición, continúan llevando a un acompañante en la moto. Debido al incremento de casos de extorsión, sicariato y atentados, el Gobierno oficializó la prohibición de que dos personas vayan en una motocicleta, especialmente en distritos donde rige el estado de emergencia.

La medida entró en vigencia el 20 de enero, pero las multas se impondrían desde el 21; sin embargo, muchos conductores hicieron caso omiso y fueron intervenidos. Algunos motociclistas, al ver a los efectivos policiales, intentaron escapar. Un conductor que llevaba a un pasajero fue increpado por los inspectores municipales, quienes advirtieron que ignoró su aviso y no quiso detenerse. El motociclista infractor, por su parte, alegó que no estaba escapando, sino que iba a estacionar su vehículo.

Operativo evidencia uso ilegal de ciclovías y desacato a nuevas prohibiciones

Según detalló el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito y Seguridad Vial, la infracción corresponde al código M41 del reglamento de tránsito. La sanción económica inicial es de S/ 660, equivalente al 12 % de la UIT. En caso de reincidencia, la multa se duplica y asciende a S/ 1 320.

Además del pago de la multa, la medida contempla una drástica reducción de puntos en el récord del conductor: 50 puntos por la primera infracción y 60 puntos por la segunda. La prohibición se aplica a motocicletas de las categorías L1 y L3, según su cilindraje.