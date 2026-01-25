Perú

Motos invaden ciclovías y ponen en riesgo a los ciclistas: operativo sanciona infracciones en la av. Túpac Amaru

Algunos conductores intentaron escapar para evitar la multa. Otros reconocieron su error, pero alegaron que usaron la ciclovía para evitar el tráfico

Guardar

El intenso tráfico que se forma en las avenidas principales de la zona norte de la capital no debe ser una excusa para que conductores imprudentes invadan las ciclovías y pongan en riesgo a los ciclistas que se desplazan por ellas. La Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, llevó a cabo un operativo conjunto en la avenida Túpac Amaru con el fin de fiscalizar a los motociclistas que circulaban por la ciclovía e, incluso, lo hacían con un acompañante, pese a la disposición que lo prohíbe.

La ciclovía que era usada ilegalmente por los motociclistas tiene dos sentidos. Para aprovechar el espacio, muchos de los conductores ingresaban a la vía, interrumpiendo el paso de los ciclistas que iban en sentido contrario. Otros avanzaban por el carril a velocidad, teniendo incluso personas en bicicleta y scooter a pocos metros adelante o al costado. También, conductores más imprudentes adelantaban a las bicicletas sin pensar en los accidentes o los daños que podrían infringirles. Las cámaras de la Municipalidad mostraron que esta falta ya es una práctica normalizada.

Alertados por esta situación y con el fin de evitar que motociclistas continúen circulando sin respetar las normas de tránsito, la Policía de Tránsito logró intervenirlos y sancionarlos. Al verse sorprendidos, muchos conductores intentaron excusar su accionar debido al intenso tráfico que se forma en la avenida. Sin embargo, prometieron ser más cuidadosos en el futuro.

Riesgo para ciclistas: sancionan a
Riesgo para ciclistas: sancionan a motociclistas que invadían ciclovías y llevaban pasajeros

¿Cuál es la multa por invadir la ciclovía?

El coordinador de Operaciones de la Gerencia de Movilidad Urbana, José Condezo, recordó a todos los motociclistas y vehículos en general que la sanción por invadir la ciclovía consiste en el pago de una multa, además de una sanción administrativa que afecta el récord de tránsito y puede llevar a perder la licencia de conducir.

“La multa corresponde al ocho por ciento de la UIT, que es un aproximado de S/ 405. Además, de la reducción de cincuenta puntos en el récord, en la licencia de conducir”, explicó.

Operativo evidencia uso ilegal de
Operativo evidencia uso ilegal de ciclovías y desacato a nuevas prohibiciones

Motos incumplen prohibición de ir con dos personas

El operativo realizado en la avenida también permitió sancionar a los conductores que, pese a la reciente prohibición, continúan llevando a un acompañante en la moto. Debido al incremento de casos de extorsión, sicariato y atentados, el Gobierno oficializó la prohibición de que dos personas vayan en una motocicleta, especialmente en distritos donde rige el estado de emergencia.

La medida entró en vigencia el 20 de enero, pero las multas se impondrían desde el 21; sin embargo, muchos conductores hicieron caso omiso y fueron intervenidos. Algunos motociclistas, al ver a los efectivos policiales, intentaron escapar. Un conductor que llevaba a un pasajero fue increpado por los inspectores municipales, quienes advirtieron que ignoró su aviso y no quiso detenerse. El motociclista infractor, por su parte, alegó que no estaba escapando, sino que iba a estacionar su vehículo.

Operativo evidencia uso ilegal de
Operativo evidencia uso ilegal de ciclovías y desacato a nuevas prohibiciones

Según detalló el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito y Seguridad Vial, la infracción corresponde al código M41 del reglamento de tránsito. La sanción económica inicial es de S/ 660, equivalente al 12 % de la UIT. En caso de reincidencia, la multa se duplica y asciende a S/ 1 320.

Además del pago de la multa, la medida contempla una drástica reducción de puntos en el récord del conductor: 50 puntos por la primera infracción y 60 puntos por la segunda. La prohibición se aplica a motocicletas de las categorías L1 y L3, según su cilindraje.

Temas Relacionados

MotosMotociclistasciclistasciclovíaav. Túpac AmaruOperativoMMLpnpperu-noticias

Más Noticias

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Las ‘wankas’ sufrieron para definir su permanencia en al máxima categoría del vóley y lograron cerrar el duelo que las mantiene como una inquilina más en la liga 2026/2027

Deportivo Wanka se queda en

Extraditan a Erick Moreno: ‘El Monstruo’ no podrá ser condenado a cadena perpétua en Perú

El cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ llegará al Perú el 28 de enero y será procesado por la justicia peruana

Extraditan a Erick Moreno: ‘El

Generación Z confirma marcha contra José Jerí para el 28 de enero: todo lo que se sabe de la movilización en Lima

Las organizaciones juveniles han convocado una protesta para exigir respuestas por las víctimas de la represión y transparencia en la gestión pública, mientras delegaciones de regiones del sur se dirigen a la capital en apoyo al reclamo

Generación Z confirma marcha contra

Mark Zuckerberg juzgado en Perú: Corte cita al fundador de Facebook y Meta por demanda de usuario, ¿cuándo será la audiencia?

La demanda sui generis incluye una reparación de 300.000 dólares por el cierre inopinado de una cuenta en 2021. La diligencia se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet

Mark Zuckerberg juzgado en Perú:

Fiscalía archiva siete investigaciones contra pobladores del Valle del Tambo por protestas contra Tía María

Los procesos penales se abrieron durante la paralización de 2025 y fueron cerrados al no identificarse responsables ni existir pruebas suficientes

Fiscalía archiva siete investigaciones contra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Brasil asume representación diplomática de

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

Laura Huarcayo se pronuncia por

Laura Huarcayo se pronuncia por su ingreso a ‘Mande quien mande’ cuando Rebeca Escribens era voceada: “Yo no tenía idea”

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente por su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

‘Urraco’ asegura que Explosión de Iquitos contrató a Gisela Valcárcel porque cobra menos que Magaly Medina: “Mitad de precio”

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

DEPORTES

Kazoku No Perú vs Deportivo

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026