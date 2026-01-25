La influencer se refirió a los chats que se han filtrado de una supuesta conversación de su hija que la que asegura que todo lo que hace públicamente es por aparecer en televisión | Willax

El conflicto familiar entre Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón suma un nuevo capítulo luego de la viralización de conversaciones en las que Samahara acusó a su madre de hacer “show” con los problemas que enfrenta junto a Bryan Torres. Ante el alcance de estos mensajes en redes sociales, Melissa Klug ofreció declaraciones en el programa ‘Amor y Fuego’, donde abordó la situación y el distanciamiento con su hija.

Klug sostuvo que Samahara está siendo influenciada por el padre de sus nietos. “Mi hija está enferma, mi hija está siendo manipulada por ese ser despreciable. Él le dice tantas cosas que todos nosotros nos hemos vuelto sus enemigos”, afirmó. La empresaria señaló que el entorno de Bryan Torres ha afectado la relación de Samahara con toda la familia, generando una ruptura total en la comunicación.

“Todos estamos bloqueados. Por la culpa de nosotros le estamos haciendo gastar plata, por la culpa de nosotros le quieren quitar a sus hijos, por la culpa de nosotros le quitamos la paz interior cuando ella en el programa de la Chola dijo que tenía que botar a Bryan porque era la persona que le quitaba la paz”, explicó Klug, recordando cómo la situación ha evolucionado desde declaraciones previas de Samahara.

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón por acusarla de hacer ‘show’ y revela su distanciamiento: “Estamos bloqueados”

Melissa Klug manifestó preocupación por el bienestar emocional de su hija y de sus nietos, y expresó que espera una intervención de las autoridades. “Yo lo único que quiero es ayudarla. Una vez él esté preso mi hija se va a curar, mis nietos van a estar bien”, sentenció. La empresaria dejó en claro que, por el momento, la distancia con Samahara es absoluta y que el contacto entre ambas permanece bloqueado, tanto en lo personal como en lo familiar.

Samahara Lobatón acusa a Melissa Klug de hacer ‘show’ por sus conflictos con Bryan Torres

Samahara Lobatón volvió a posicionarse en el centro de la atención mediática tras pronunciarse en redes sociales sobre la reciente exposición pública de los conflictos familiares que involucran a su madre, Melissa Klug, y a Bryan Torres. La influencer utilizó su cuenta de TikTok para responder a un comentario de una seguidora, donde cuestionó abiertamente la autenticidad de la preocupación de Klug, sugiriendo que todo responde a una estrategia mediática.

“JAJA no la conoces, ella vive su mundo”, escribió Samahara al inicio de su mensaje, dejando en evidencia su escepticismo respecto a la versión pública que da su madre sobre la situación familiar. Más adelante, fue contundente: “No te comas la película que no son reales, ella está haciendo su show”, señaló, marcando distancia y desacreditando la exposición de Klug en los medios como un intento de protagonismo.

Samahara Lobatón utilizó su mensaje para enfatizar su fortaleza personal y su autonomía como madre, alejándose de cualquier señal de fragilidad. (TikTok)

Samahara también puso en duda el real involucramiento de su madre en la vida de sus nietos: “Tú crees que por un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están?”, cuestionó en tono irónico. Esta respuesta fue interpretada por muchos usuarios como una señal clara de distanciamiento y falta de comunicación entre ambas.

En su mensaje, Lobatón reivindicó su rol como madre y subrayó que la situación familiar está bajo control. “Yo ya soy una gran madre para mis hijos y no están pasando absolutamente nada y así seguirá siendo”, enfatizó, dejando claro que no siente debilidad frente a los problemas. “Yo no me ahogo en un vaso, yo salgo adelante por mis hijos”, añadió, resaltando su autonomía y fortaleza personal.

Las declaraciones de Samahara generaron debate en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron su mensaje como una reacción impulsiva y otros lo interpretaron como una confirmación del distanciamiento con Klug. La exposición pública de los conflictos familiares volvió a dividir opiniones sobre los límites y consecuencias de la fama en el entorno personal.