Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado a pedirle a Dios por mi hija”

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres.

En medio del dolor y las acusaciones de Samahara Lobatón contra su madre, Melissa Klug enfrenta uno de sus momentos más delicados. La popular ‘Blanca de Chucuito’ se sinceró sobre el drama familiar que atraviesa, confesando que ha recurrido a la oración para pedir por la recuperación emocional de su hija.

La empresaria se comunicó con Trome y en medio de las lágrimas confesó que se ha refugiado en Dios y le rogó a su hija que se aleje de su agresor, Bryan Torres.

“Me he arrodillado ante Dios, le oré y le pedí tanto por mi hija, mis nietos, para que este proceso se acelere. Lo que más deseo es que mi hija se cure, vaya a terapia con psicólogos que la ayuden y la saquen de esa dependencia emocional que tiene por ese desgraciado”, expresó con la voz entrecortada.

La chalaca agradeció el avance de la denuncia contra Bryan Torres y enfatizó que su mayor anhelo es ver a Samahara lejos de una relación tóxica y recibiendo ayuda profesional.

Melissa Klug asegura que su hija es manipulada por Bryan Torres

Melissa Klug remarcó que, a su juicio, Bryan Torres tiene manipulada a su hija, dificultando cualquier acercamiento y ayuda familiar. La situación se ha tornado aún más dolorosa tras la aparición de videos que evidencian un intento de asfixia contra Samahara, lo que ha fortalecido su convicción de que su hija necesita alejarse cuanto antes del cantante.

En medio de la entrevista, no pudo contener las lágrimas al referirse al video de la agresión: “Es lo que más quiero, ella tiene que estar alejada de él, que es su verdugo”, lamentó.

Melissa compartió una reflexión sobre el ciclo de dependencia emocional que viven muchas víctimas de violencia de género, recordando el caso de Lady Guillén. “Me pasaron un video de la entrevista que le hicieron a Lady Guillén cuando fue atacada y verla así, defendiendo a su agresor en su momento, fue como ver a Samahara, porque así lo defiende”, enfatizó.

Samahara Lobatón acusa a su madre de hacer show

Samahara Lobatón decidió responder a una seguidora en redes sociales y lanzar duras críticas contra su madre. En una respuesta viralizada en TikTok, la influencer acusó a Melissa Klug de actuar desde la lógica mediática más que desde una preocupación genuina.

“JAJA no la conoces, ella vive su mundo”, escribió Samahara, dejando en claro su postura frente a la percepción externa sobre su madre.

“No te comas la película que no son reales, ella está haciendo su show”, agregó, en una frase interpretada como una crítica directa a la exposición pública de Melissa.

La respuesta avanzó hacia un terreno más personal: “¿Tú crees que por un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están?”, cuestionó, poniendo en duda el involucramiento real de su madre en la vida de sus nietos. El tono irónico y desafiante se mantuvo en todo el mensaje, reforzado por expresiones como “JAJA” y “Por favor”.

Samahara Lobatón utilizó su mensaje para enfatizar su fortaleza personal y su autonomía como madre, alejándose de cualquier señal de fragilidad. (TikTok)

Samahara asegura ser una buena madre

Lejos de quedarse en el plano de la crítica, Samahara Lobatón aprovechó para reafirmar su rol como madre: “Yo ya soy una gran madre para mis hijos y no están pasando absolutamente nada y así seguirá siendo”. Además, subrayó su capacidad para afrontar los problemas sin depender de terceros: “Yo no me ahogo en un vaso, yo salgo adelante por mis hijos”.

La publicación fue replicada y debatida en distintas plataformas, generando interpretaciones divididas. Para algunos se trató de un desahogo impulsivo. Otros lo vieron como el reflejo de un distanciamiento familiar que se venía insinuando desde hace tiempo.

El Ministerio Público inicia investigación por tentativa de feminicidio contra Bryan Torres

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro ha iniciado una investigación preliminar contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón.

Según información oficial del Ministerio Público, la denuncia fue recibida el 12 de enero y, ese mismo día, la fiscalía tomó acción inmediata. La acusación, presentada por la madre de Samahara Lobatón, incluyó material relevante que ahora forma parte de la investigación.

El fiscal provincial Eddy Torvisco Tipiana dispuso la apertura formal de diligencias y derivó el caso a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.

Esta decisión coloca a Bryan Torres en el centro de una investigación penal por tentativa de feminicidio. El proceso se encuentra actualmente en fase preliminar y responde a la política de acción rápida implementada por el Ministerio Público frente a denuncias de violencia contra mujeres y miembros del grupo familiar. La institución reiteró su compromiso con la pronta activación de los mecanismos legales en estos casos, garantizando así la protección y acceso a la justicia de las víctimas.

