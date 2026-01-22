Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug “solo hace show” por el caso de Bryan Torres

La influencer sorprendió en TikTok al restar importancia a las polémicas con Melissa Klug, asegurando que su familia está en calma y que las supuestas discusiones solo son parte de un show mediático que no afecta su vida (Instagram)

Un intercambio aparentemente casual en redes sociales terminó por colocar a Samahara Lobatón en el centro de una nueva controversia pública.

La influencer respondió a un comentario de una seguidora con mensajes directos y sin filtros sobre su relación con su madre, Melissa Klug, en el caso de Bryan Torres. En sus palabras, la empresaria no estaría actuando desde una preocupación genuina, sino desde una lógica mediática.

Las declaraciones, difundidas a través de una respuesta en TikTok, circularon rápidamente y provocaron reacciones divididas entre usuarios que interpretaron el mensaje como un desahogo personal y otros que lo leyeron como una acusación frontal. El episodio volvió a exponer tensiones familiares que, una vez más, quedaron al alcance del debate público.

El mensaje que encendió la polémica en redes sociales

Un comentario en TikTok bastó para que Samahara Lobatón lanzara duras frases sobre su madre, provocando un rápido efecto viral y debate entre seguidores. (TikTok)

La controversia se originó a partir de una respuesta escrita por Samahara Lobatón a una usuaria que opinó sobre la situación familiar. Lejos de ignorar el comentario, la hija de Melissa Klug decidió contestar con una serie de frases que no tardaron en viralizarse. “JAJA no la conoces, ella vive su mundo”, escribió al inicio, dejando en claro su postura frente a la percepción externa sobre su madre.

En el mismo mensaje, Samahara cuestionó la autenticidad de las apariciones públicas de Klug. “No te comas la película que no son reales, ella está haciendo su show”, señaló, una frase que fue interpretada como una crítica directa a la exposición mediática de la empresaria. La respuesta no se quedó en ese punto y avanzó hacia un terreno más personal.

“Tú crees que por un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están?”, añadió, poniendo en duda el nivel de involucramiento de su madre en la vida de sus nietos. El tono irónico se mantuvo en toda la respuesta, reforzado por expresiones como “JAJA” y “Por favor”, que acompañaron cada afirmación.

La publicación se difundió rápidamente en distintas plataformas y fue replicada por usuarios que debatieron el alcance de las palabras. Para algunos, se trató de una reacción impulsiva ante un comentario ajeno. Para otros, fue la confirmación de un distanciamiento que se venía insinuando desde hace tiempo.

Samahara Lobatón y su defensa como madre

Samahara Lobatón utilizó su mensaje para enfatizar su fortaleza personal y su autonomía como madre, alejándose de cualquier señal de fragilidad. (TikTok)

Más allá de las críticas hacia Melissa Klug, Samahara Lobatón utilizó su mensaje para reafirmar su rol como madre y marcar distancia frente a cualquier cuestionamiento. “Yo ya soy una gran madre para mis hijos y no están pasando absolutamente nada y así seguirá siendo”, escribió, subrayando que la situación familiar se encuentra bajo control.

En esa misma línea, sostuvo que no se siente superada por los problemas. “Yo no me ahogo en un vaso, yo salgo adelante por mis hijos”, afirmó, en una declaración que fue interpretada como una reivindicación de su autonomía y fortaleza personal. El énfasis estuvo puesto en su capacidad para resolver las dificultades sin depender de terceros.

Estas palabras fueron leídas por muchos seguidores como una respuesta a percepciones externas que la colocan en una posición de vulnerabilidad. Samahara, en cambio, buscó proyectar seguridad y determinación, dejando claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos.

El mensaje no incluyó menciones a episodios específicos ni detalles adicionales sobre conflictos recientes, pero sí trazó una línea clara entre su vida cotidiana y la narrativa mediática que, según ella, rodea a su madre. Esa diferenciación fue uno de los elementos más comentados por los usuarios, quienes debatieron si la exposición pública es una elección personal o una consecuencia inevitable de la fama.

La reacción del público y el contexto familiar

Las declaraciones generaron reacciones divididas en redes sociales, donde usuarios debatieron límites, exposición mediática y conflictos familiares. (Instagram)

Las declaraciones de Samahara Lobatón no pasaron desapercibidas y generaron una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios expresaron sorpresa por la franqueza del mensaje, mientras otros cuestionaron que este tipo de asuntos se ventilen de forma pública. La figura de Melissa Klug, conocida por su constante presencia mediática, volvió a ser objeto de análisis y especulación.

En los comentarios, surgieron interpretaciones diversas sobre las motivaciones de ambas partes. Algunos recordaron que Klug ha aparecido recientemente en distintos espacios hablando de temas familiares, lo que reforzó la lectura de que existe una estrategia de visibilidad. Otros defendieron su accionar, al considerar que se trata de una madre que busca proteger a su hija.

El contexto en el que aparece este cruce verbal no es menor. En los últimos meses, la familia ha estado expuesta a episodios de alta atención mediática, lo que incrementó la sensibilidad de cada declaración pública. En ese escenario, la respuesta de Samahara fue vista como un punto de quiebre en la narrativa habitual.