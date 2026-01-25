Hallan cadáver de un hombre a orillas del río Rímac en Ate: autoridades realizan diligencias para esclarecer el caso

Macabro descubrimiento en el distrito de Ate. Las autoridades locales acudieron al llamado de los vecinos tras encontrar el cadáver de un hombre en las aguas del río Rímac durante la noche. Se esperan las diligencias de la policía para identificar a la víctima. Fuente: Exitosa Noticias

Vecinos del distrito de Ate alertaron a las autoridades tras descubrir el cuerpo sin vida de un hombre a orillas del río Rímac durante la noche. El hallazgo ocurrió cerca de la autopista Ramiro Prialé, en una zona que carece de iluminación pública, lo que dificultó las labores iniciales de identificación y resguardo de la escena. Personal de la municipalidad de Ate utilizó las luces de sus vehículos para iluminar el área, en espera de la llegada del equipo de rescate de la Policía Nacional del Perú.

Según reportó Exitosa, el cuerpo, que fue divisado por residentes locales, pertenece aparentemente a un hombre de aproximadamente un metro con sesenta y cinco centímetros de estatura, vestido con un short color crema y zapatos blanco con negro. No fue posible determinar si vestía polo, debido a las condiciones en que fue encontrado. El rostro, irreconocible por el paso del tiempo y la acción del agua, dificultó una identificación inmediata. Las imágenes captadas por los vecinos y difundidas en redes sociales contribuyeron a la rápida movilización de las autoridades y los medios de comunicación.

La noticia generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes señalaron la falta de iluminación y la escasa presencia policial en la zona. Funcionarios municipales y periodistas permanecieron en el lugar, a la espera de la llegada de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones. Solo dos patrulleros de la municipalidad y un vehículo de prensa se encontraban en la escena al cierre de esta edición.

Hipótesis sobre el traslado del cuerpo hasta la orilla del río Rímac

De acuerdo con información preliminar proporcionada por el equipo de serenazgo de Ate, la hipótesis principal sostiene que el cuerpo no habría sido arrojado directamente en el lugar del hallazgo, sino que posiblemente fue arrastrado por la corriente del río Rímac. Esta suposición se basa en el estado en que se encontró el cadáver y en la dificultad para reconocer el rostro de la víctima.

Hallan cuerpo de hombre en el río Rímac| (Foto referencial: Latina Noticias)

La posibilidad de que el hombre haya sido trasladado por el caudal del río hasta ese punto es consistente con el relato de los vecinos y con las condiciones del terreno. Los testimonios recogidos en el lugar indican que el cuerpo pudo haber recorrido una distancia considerable antes de quedar atrapado en la orilla, donde finalmente fue avistado. Las autoridades no descartan otras líneas de investigación, pero por el momento se mantiene esta hipótesis como la más probable.

Los especialistas en criminalística de la Policía Nacional del Perú serán los encargados de determinar la causa exacta de la muerte y el recorrido del cuerpo, una vez que se realicen las pericias correspondientes. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni se ha informado sobre denuncias de personas desaparecidas en la zona.

Autoridades investigan hallazgo a orillas del río Rímac

Tras la alerta de los vecinos, la municipalidad de Ate coordinó con los equipos de serenazgo y solicitó el apoyo inmediato de la Policía Nacional del Perú para asegurar la escena y facilitar las labores de rescate. La presencia de solo dos patrulleros municipales y un vehículo de prensa puso en evidencia la limitada capacidad de respuesta inicial ante este tipo de emergencias, especialmente en sectores con poca iluminación y difícil acceso.

Personal de la Policía Nacional del Perú realiza las primeras diligencias en la zona, recopilando indicios para esclarecer las circunstancias del hallazgo. (Foto referencial: Infobae Perú/Agencia Andina)

El personal municipal colaboró en el resguardo del área, manteniendo la distancia de los curiosos y esperando el arribo de los efectivos policiales y del personal especializado en criminalística. La Policía Nacional del Perú, al llegar al lugar, deberá iniciar las investigaciones correspondientes, recolectar pruebas y proceder con el levantamiento del cuerpo, siguiendo el protocolo establecido para estos casos.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la población para que se mantenga informada a través de los canales oficiales y evite la difusión de rumores o imágenes que puedan entorpecer las investigaciones. El municipio reiteró la importancia de fortalecer la vigilancia y la iluminación en zonas cercanas al río, con el objetivo de prevenir incidentes similares y mejorar la seguridad ciudadana.

Números de emergencia

Frente a situaciones de riesgo o hallazgos similares, los ciudadanos pueden comunicarse con los siguientes números de emergencia:

Policía Nacional del Perú: 105

Bomberos: 116

Defensa Civil: 115