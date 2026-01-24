Perú

Expectativas laborales 2026

Para el 2026, del total de encuestados, el 71% percibe que será un mejor año y el 49% que la economía global será más sólida este año

Resultan interesantes las encuestas de opinión sobre las proyecciones socioeconómicas, ya que pueden ser un punto de partida relevante para el análisis de las expectativas que pueden tener los trabajadores sobre su situación personal, la economía, su empleador actual, sus intereses personales, la permanencia en el empleo, el aumento de sus ingresos y sus preocupaciones.

Según el Informe Predicciones 2026, de la encuesta Ipsos Global Advisor en 30 países (diciembre 2025), del total de encuestados a nivel global, el 66% opinó que fue un mal año en su país y el 50% que fue un mal año para sí y su familia; respecto de los encuestados procedentes de Latam, el 66% consideró un mal año para su país y el 54% un mal año en lo personal; y, del grupo de peruanos encuestados, el 77% opina que el 2025 fue un mal año para el país y el 60% que fue un mal año para sí mismo y su familia. Como se puede apreciar, los peruanos no tienen una opinión favorable, respecto a los resultados del 2025.

Sin embargo, para el 2026, del total de encuestados, el 71% percibe que será un mejor año y el 49% que la economía global será más sólida este año; de aquellos pertenecientes a Latam, el 84% se considera optimista en lo personal y el 61% opina que la economía global será más sólida; y, a nivel de los peruanos encuestados, el 86% prevé que tendrá un mejor año en el ámbito personal y el 61% que la economía global será más sólida. Se presenta una mirada optimista para este año, pero los peruanos han destacado en esta visión positiva.

En cuanto a los ingresos disponibles (lo que se puede gastar después de pagar las facturas de gastos de vida), el 47% del total de encuestados considera probable que serán más altos en el 2026 que en 2025; el 54% de los encuestados de Latam opina la misma probabilidad; y, el 56% de los peruanos encuestados tiene la misma proyección.

Pero, existen amenazas para este 2026 entre los peruanos encuestados. El 80% de los peruanos encuestados cree que existirán conflictos sociales (protestas o disturbios) contra la administración del país; el 55% proyecta que el área donde vive será menos segura en 2026 que en 2025; y, el 70% considera probable que la inteligencia artificial provoque la pérdida de muchos puestos de trabajo en el país, aunque el 47% cree que generará muchos nuevos puestos de trabajo en mi país. Por último, respecto de los intereses, el 88% de los peruanos encuestados planea priorizar pasar más tiempo con su familia y amigos; y, el 84%, enfocarse en su salud física (hacer más ejercicio).

De otro lado, en el Estudio de Opinión Ipsos - Perú21, Intenciones de Migrar (noviembre de 2025), el 50% de los peruanos encuestados señaló que emigraría del Perú y se iría a vivir al extranjero; mientras que el otro 50% respondió que no emigraría. En el 2024, una misma encuesta de opinión, dio que el 57% emigraría, mientras el 42% no lo haría; es decir, ha aumentado la preferencia por quedarse en el país.

En el Estudio, del 50% de quienes respondió afirmativamente, se distribuyó de esta forma: 13% tiene planes concretos de emigrar; y, el 37%, no. En cuanto a las razones de su respuesta, el 46% señaló que responde a la búsqueda de mejores oportunidades económicas; el 16% por la búsqueda de un ambiente seguro, menos peligroso; el 8% por razones de estudios; el 4% porque tiene personas queridas en otro país; y, el resto por otras razones o no precisa.

Estos estudios permiten aproximarse a las opiniones y expectativas que tienen las personas respecto al ámbito laboral y en la búsqueda de conocer las ideas y los intereses de los trabajadores para la planificación de la gestión del personal y de la gestión de los temas o conflictos laborales que pueden presentarse. Además, conduce a los empleadores a crear medios para recoger esta información, con miras a tomar las acciones o decisiones en el campo de las relaciones laborales.

Carlos Cadillo
