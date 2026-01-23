Operan con linternas de celulares en el Hospital del Niño de Breña por apagón eléctrico

Apagón expone graves fallas de gestión en el Hospital del Niño de Breña. Video: Exitosa

Un apagón eléctrico ocurrido la tarde del miércoles puso en riesgo la atención médica en el Hospital del Niño de Breña. Sin un plan de contingencia activado, el personal de salud se vio obligado a continuar una cirugía cardiovascular pediátrica alumbrándose con teléfonos celulares, mientras áreas clave como la unidad de cuidados intensivos quedaban afectadas.

El corte de energía se registró alrededor de las cinco de la tarde y provocó la paralización total de los sistemas del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña. El apagón dejó sin funcionamiento a los ascensores, el aire acondicionado, equipos médicos y, de manera temporal, incluso al suministro de agua potable.

La emergencia impactó directamente en la sala de operaciones y en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En ese contexto, un equipo médico tuvo que continuar una intervención quirúrgica cardiovascular utilizando las linternas de sus teléfonos celulares como única fuente de luz.

Las imágenes del hecho fueron difundidas en redes sociales por la periodista Alexandra Ampuero, donde se observa al personal de salud operando en condiciones precarias. Según relataron los propios médicos, el riesgo aumentaba con el paso de los minutos debido a que las baterías de los celulares comenzaban a agotarse.

Apagón en el Hospital del Niño de Breña obliga a médicos a operar a oscuras. Foto: Alexandra Ampuero / X / Difusión

Sin grupo electrógeno ni protocolo activado

De acuerdo con el personal del hospital, ante un apagón de esta magnitud debería activarse de inmediato un plan de contingencia que incluya el uso de grupos electrógenos y, de ser necesario, el traslado oportuno de pacientes a otros establecimientos de salud.

Sin embargo, denunciaron que dicho protocolo no fue validado ni ejecutado. Esto impidió adoptar medidas alternativas para garantizar la continuidad segura de las intervenciones médicas y la atención en áreas críticas.

Además, indicaron que había otros pacientes en lista de espera para ser operados, lo que incrementó la preocupación por la capacidad del hospital para responder a la emergencia.

INSN Breña realizó la operación. (Foto: INSN)

Cuestionamientos a la dirección del hospital

El personal de salud responsabilizó al nuevo director del Hospital del Niño de Breña, Jesús Domínguez, por no haber aprobado el plan de contingencia que debía aplicarse ante situaciones como un corte de energía eléctrica.

Según señalaron, la ausencia de protocolos oficiales impidió el traslado de pacientes y dejó al personal médico expuesto a condiciones de alto riesgo. Asimismo, manifestaron su temor a represalias, al indicar que trabajadores que cuestionaron la gestión actual habrían sido retirados de sus funciones, según La República.

Estas denuncias se dan en un contexto de cuestionamientos previos a la situación administrativa del hospital.

Hospital del Niño de Breña. (Foto: Andina)

Un hospital con problemas estructurales

La emergencia por el apagón ocurre en medio de una crisis más amplia en el Hospital del Niño de Breña. De acuerdo con reportes difundidos por Willax TV, el establecimiento enfrenta una severa sobrecarga de atención, con largas colas, fallas en el sistema de citas y familias que llegan desde distintas regiones del país y deben esperar días para ser atendidas.

Según información de la Contraloría General de la República, hasta septiembre de 2025 la ejecución presupuestal de proyectos de inversión del hospital alcanzó solo el 16.97 %. Para el año 2026, el INSN de Breña cuenta con un presupuesto asignado de S/ 235,819,014, cuya gestión está a cargo de la actual dirección.

Respuesta del Ministerio de Salud

Recién alrededor de las diez de la noche, cinco horas después del corte, el Ministerio de Salud informó mediante un comunicado que el suministro eléctrico había sido restablecido y que las actividades en el hospital se desarrollaban con normalidad.

Comunicado del Instituto Nacional del Niño. Foto: Minsa / La República

Hasta el momento, no se ha informado si se iniciará una investigación administrativa sobre lo ocurrido ni si se revisarán los protocolos de emergencia del establecimiento.