Perú

Operan con linternas de celulares en el Hospital del Niño de Breña por apagón eléctrico

Un corte de energía dejó sin luz a salas de cirugía y UCI pediátrica, obligando al personal médico a intervenir sin un plan de contingencia activado

Guardar
Apagón expone graves fallas de gestión en el Hospital del Niño de Breña. Video: Exitosa

Un apagón eléctrico ocurrido la tarde del miércoles puso en riesgo la atención médica en el Hospital del Niño de Breña. Sin un plan de contingencia activado, el personal de salud se vio obligado a continuar una cirugía cardiovascular pediátrica alumbrándose con teléfonos celulares, mientras áreas clave como la unidad de cuidados intensivos quedaban afectadas.

El corte de energía se registró alrededor de las cinco de la tarde y provocó la paralización total de los sistemas del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña. El apagón dejó sin funcionamiento a los ascensores, el aire acondicionado, equipos médicos y, de manera temporal, incluso al suministro de agua potable.

La emergencia impactó directamente en la sala de operaciones y en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En ese contexto, un equipo médico tuvo que continuar una intervención quirúrgica cardiovascular utilizando las linternas de sus teléfonos celulares como única fuente de luz.

Las imágenes del hecho fueron difundidas en redes sociales por la periodista Alexandra Ampuero, donde se observa al personal de salud operando en condiciones precarias. Según relataron los propios médicos, el riesgo aumentaba con el paso de los minutos debido a que las baterías de los celulares comenzaban a agotarse.

Apagón en el Hospital del
Apagón en el Hospital del Niño de Breña obliga a médicos a operar a oscuras. Foto: Alexandra Ampuero / X / Difusión

Sin grupo electrógeno ni protocolo activado

De acuerdo con el personal del hospital, ante un apagón de esta magnitud debería activarse de inmediato un plan de contingencia que incluya el uso de grupos electrógenos y, de ser necesario, el traslado oportuno de pacientes a otros establecimientos de salud.

Sin embargo, denunciaron que dicho protocolo no fue validado ni ejecutado. Esto impidió adoptar medidas alternativas para garantizar la continuidad segura de las intervenciones médicas y la atención en áreas críticas.

Además, indicaron que había otros pacientes en lista de espera para ser operados, lo que incrementó la preocupación por la capacidad del hospital para responder a la emergencia.

INSN Breña realizó la operación.
INSN Breña realizó la operación. (Foto: INSN)

Cuestionamientos a la dirección del hospital

El personal de salud responsabilizó al nuevo director del Hospital del Niño de Breña, Jesús Domínguez, por no haber aprobado el plan de contingencia que debía aplicarse ante situaciones como un corte de energía eléctrica.

Según señalaron, la ausencia de protocolos oficiales impidió el traslado de pacientes y dejó al personal médico expuesto a condiciones de alto riesgo. Asimismo, manifestaron su temor a represalias, al indicar que trabajadores que cuestionaron la gestión actual habrían sido retirados de sus funciones, según La República.

Estas denuncias se dan en un contexto de cuestionamientos previos a la situación administrativa del hospital.

Hospital del Niño de Breña.
Hospital del Niño de Breña. (Foto: Andina)

Un hospital con problemas estructurales

La emergencia por el apagón ocurre en medio de una crisis más amplia en el Hospital del Niño de Breña. De acuerdo con reportes difundidos por Willax TV, el establecimiento enfrenta una severa sobrecarga de atención, con largas colas, fallas en el sistema de citas y familias que llegan desde distintas regiones del país y deben esperar días para ser atendidas.

Según información de la Contraloría General de la República, hasta septiembre de 2025 la ejecución presupuestal de proyectos de inversión del hospital alcanzó solo el 16.97 %. Para el año 2026, el INSN de Breña cuenta con un presupuesto asignado de S/ 235,819,014, cuya gestión está a cargo de la actual dirección.

Respuesta del Ministerio de Salud

Recién alrededor de las diez de la noche, cinco horas después del corte, el Ministerio de Salud informó mediante un comunicado que el suministro eléctrico había sido restablecido y que las actividades en el hospital se desarrollaban con normalidad.

Comunicado del Instituto Nacional del
Comunicado del Instituto Nacional del Niño. Foto: Minsa / La República

Hasta el momento, no se ha informado si se iniciará una investigación administrativa sobre lo ocurrido ni si se revisarán los protocolos de emergencia del establecimiento.

Temas Relacionados

Hospital del NiñoBreñaApagón de luzMinsaperu-noticias

Más Noticias

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

El jugador de Alianza Lima manifestó que se encuentra tranquilo y esperará que la justicia aclaren los hechos suscitados en Uruguay

Carlos Zambrano se pronuncia por

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

El delantero senegalés dio sus primeras palabras como refuerzo de la ‘U’ durante la conferencia de presentación

Sekou Gassama rompe su silencio

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Qué idiota”

La comunicadora rechaza contundentemente las declaraciones de Juan Flores sobre el escándalo de abuso sexual que involucra a futbolistas.

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Dos integrantes del pleno emitieron votos singulares con observaciones sobre la calificación de las faltas imputadas en el procedimiento

Delia Espinoza es destituida como

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series de Netflix Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza es destituida como

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Condenan a exgobernador de Madre de Dios por sobornar a consejero regional con 20 mil soles

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

Fernando Rospigliosi: “Ya están voceando nombres para reemplazar a José Jerí, la presidencia se ha convertido en un sorteo semanal”

Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a la jueza que falló a favor del IDL e inaplicó la Ley AntiONG

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Qué idiota”

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Sigrid Bazán busca que artistas como BTS incluyan teloneros peruanos en conciertos de Perú: multas por incumplimiento

DEPORTES

Carlos Zambrano se pronuncia por

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

Dónde ver Universitario vs U. de Chile: canal TV online del amistoso por la Noche Crema 2026

El peso de la camiseta de Universitario marca el mensaje de Eduardo Esidio sobre el futuro de Miguel Silveira

Miguel Trauco rechaza acusaciones de violencia sexual y se pone a disposición de la justicia: “Se ha generado confusión y un daño injusto”