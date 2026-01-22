Perú

Edward Málaga rechaza que Fernando Rospigliosi asuma la presidencia si prospera vacancia contra José Jerí

El congresista señaló que ese liderazgo no ayudaría a reducir la polarización y afirmó que, de prosperar una censura, deberá replantearse la conformación de la Mesa Directiva

El congresista Edward Málaga Trillo descarta que Rossigliosi sea una opción viable para la presidencia y plantea la necesidad de replantear la mesa directiva ante una posible censura. | Infobae / Camila Calderón

Las tensiones en el Congreso se intensificaron tras la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que el presidente José Jerí acudió a responder por los cuestionamientos en su contra. Luego de la presentación del mandatario, el congresista Edward Málaga Trillo se pronunció sobre el escenario político que se abre en el Parlamento y respondió a las declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien rechazó las mociones de vacancia y censura y advirtió sobre un presunto intento de sectores de izquierda por tomar el control del Estado.

En diálogo con Infobae, Málaga Trillo expresó su desacuerdo con la posibilidad de que Rospigliosi asuma la presidencia, en caso prospere una vacancia contra Jerí por el caso ‘Chifagate’. Según indicó, no se trataría de una opción conveniente para el Legislativo.

“Creo que no. Creo que no sería saludable, justamente por estos comentarios, esta división, esta actitud que él tiene, que no es convocante ni genera unión. Yo creo que debería convocarse a otras personalidades”, afirmó el parlamentario.

El legislador consideró que el Congreso atraviesa un momento en el que se requiere una conducción capaz de reducir tensiones y generar consensos mínimos, en medio de un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia el Parlamento.

El presidente José Jerí solicitó
El presidente José Jerí solicitó acudir a la Comisión de Fiscalización para dar su testimonio sobre el escándalo del 'Chifagate', por lo que enfrenta mociones de vacancia. - Crédito: Presidencia

Rospigliosi rechaza vacancia y denuncia intento de captura del poder

Las declaraciones de Málaga se producen luego de que Fernando Rospigliosi cuestionara públicamente las mociones de vacancia y censura presentadas contra José Jerí. El titular del Congreso sostuvo que estas iniciativas no responden a un ejercicio legítimo de control político, sino a una estrategia para capturar el poder del Estado.

“Hoy día han pedido una sesión del Pleno. Yo no estoy de acuerdo con eso”, señaló Rospigliosi en una entrevista con Canal N. Según explicó, existen dos o tres mociones de vacancia en curso, impulsadas por congresistas como Segundo Montalvo, Edward Málaga y Sigrid Bazán.

Fernando Rospigliosi explica en entrevista por qué considera un error la solicitud de Renovación Popular para un pleno que debata la vacancia presidencial.

Para el presidente del Legislativo, promover la vacancia a pocos meses del término del mandato presidencial generaría una “turbulencia innecesaria” en el país. Además, recordó que el periodo de José Jerí concluye el 28 de julio de 2026 y que, de existir elementos probatorios, el mandatario podría ser procesado judicialmente a partir del día siguiente.

Uno de los puntos más controversiales de su pronunciamiento fue cuando advirtió sobre una supuesta estrategia de relevo político. “Quieren repetir lo de Sagasti, quieren poner a Ruth Luque de presidenta de la República y a Sigrid Bazán de presidenta del Congreso”, afirmó.

Fernando Rospigliosi aparece en la
Fernando Rospigliosi aparece en la línea de sucesión en caso de una vacancia o censura a José Jerí, una posibilidad que ha sido cuestionada y rechazada por sectores del propio Congreso. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Málaga precisa alcance de la censura y rol de la Mesa Directiva

Consultado sobre una eventual censura, Málaga Trillo precisó que esta se encuentra dirigida específicamente contra el presidente José Jerí y no contra toda la Mesa Directiva. No obstante, advirtió que, de prosperar, el Congreso tendría que replantear su actual conducción. “La censura se está planteando al señor Jerí, pero automáticamente habría que replantear la composición de la mesa”, explicó.

En paralelo, la Comisión de Fiscalización continuará con las indagaciones relacionadas con las reuniones no registradas del mandatario con el empresario chino Zhihua Yang y otros cuestionamientos difundidos en reportajes periodísticos. El propio Rospigliosi ha señalado que Jerí deberá acudir tanto a dicha comisión como a la Fiscalía de la Nación para responder por las investigaciones en curso.

Hasta el momento, en el Parlamento se han anunciado al menos dos mociones de vacancia sustentadas en la figura de incapacidad moral permanente, promovidas por bancadas como Perú Libre, el Bloque Democrático y la Bancada Socialista. Para que una vacancia presidencial prospere se requieren 87 votos, una cifra que mantiene abierto un escenario de incertidumbre política en la antesala del proceso electoral.

