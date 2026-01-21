Samahara Lobatón pone en venta sus redes sociales por hasta 13 mil soles: “solo gente seria”

La hija de Melissa Klug acaba de anunciar que sus perfiles con miles de seguidores están disponibles por montos de hasta trece mil soles, desatando una ola de comentarios y debates en redes sociales y televisión nacional (Amor y Fuego)

La figura pública de Samahara Lobatón volvió a colocarse en el centro del debate mediático, esta vez no por un conflicto personal, sino por una decisión comercial que encendió controversia.

Tras la amplia exposición generada por el caso que involucra a Bryan Torres, la influencer anunció la venta de sus principales plataformas digitales. Las cifras llamaron la atención de inmediato: trece mil soles por una cuenta y diez mil por otra.

El anuncio fue acompañado por una advertencia dirigida a posibles compradores, en la que solicitaba contacto únicamente de personas interesadas. El movimiento fue interpretado como una capitalización directa del interés masivo que despertó su situación reciente.

La oferta digital tras el pico de visibilidad

La decisión de vender sus redes surgió luego de un pico de atención pública, en un contexto donde el interés por su vida personal impulsó el alcance digital. (Amor y Fuego)

El anuncio de venta de las cuentas de Instagram y TikTok apareció luego de un periodo de alto tráfico en los perfiles de Samahara Lobatón. La atención se incrementó de manera sostenida a raíz de la difusión de episodios vinculados a su vida personal, lo que generó un aumento de visualizaciones, comentarios y seguidores. En ese contexto, la influencer decidió ofrecer sus espacios digitales a terceros, con precios que oscilan entre los diez mil y trece mil soles, dependiendo de la plataforma.

En el mensaje de venta, Lobatón incluyó la frase “solo gente realmente interesada”, una aclaración que fue leída como un intento de filtrar consultas y reforzar el valor comercial de sus perfiles. Para analistas del espectáculo, la decisión evidenció una estrategia de monetización basada en la coyuntura, aprovechando el alcance acumulado en días recientes. La rapidez con la que se lanzó la oferta también fue interpretada como un indicio de urgencia económica o de un cambio abrupto en su manejo de redes.

El impacto no tardó en trasladarse a los programas de espectáculos, donde el anuncio fue discutido ampliamente. La venta de comunidades digitales, formadas en torno a una figura específica, abrió un debate sobre los límites éticos del uso comercial de audiencias que siguen a una persona por su identidad y no por una marca externa.

Críticas desde la televisión de espectáculos

Las reacciones más duras surgieron en Amor y Fuego, donde se puso en duda la coherencia de vender plataformas seguidas por una audiencia que busca identidad. (Amor y Fuego)

Las reacciones más severas llegaron desde el programa Amor y Fuego. Durante una de sus emisiones, Gigi Mitre cuestionó duramente la conducta de la influencer, al considerar que la decisión se da en un momento inapropiado. “De verdad, ambos están en un bucle enfermizo”, expresó, aludiendo al contexto de violencia previamente expuesto. La conductora incluso planteó escenarios extremos para explicar la permanencia del vínculo, señalando que no lograba comprender por qué Lobatón no formalizaba una denuncia.

Mitre también se mostró sorprendida por la comercialización de las plataformas digitales. “La gente te sigue a ti y de ahí tú le sacas las vueltas”, afirmó, al describir la posibilidad de que los contenidos pasen a manos de terceros. Para la conductora, la transacción rompe la relación implícita entre creador y audiencia, basada en la identidad de quien publica.

Rodrigo González, conocido como Peluchín, se sumó a las críticas y cuestionó el sentido de vender una comunidad digital ya consolidada. “La gente también te sigue para ver qué pones”, señaló, al remarcar que el interés del público está ligado a la persona y no a un negocio ajeno. El presentador destacó que el precio anunciado resulta elevado para un perfil construido alrededor de una figura específica.

Cuestionamientos sobre coherencia y antecedentes

Los conductores señalaron que no es la primera vez que la influencer utiliza sus perfiles para ventas directas, generando cuestionamientos éticos y de control. (Amor y Fuego)

Durante el mismo espacio televisivo, los conductores recordaron episodios anteriores en los que Samahara Lobatón utilizó sus redes con fines comerciales, lo que ya había generado controversia. González mencionó que en el pasado se ofrecieron animales a través de historias de Instagram, situación que provocó críticas por una presunta mercantilización sin controles claros. “Vendía cachorros”, afirmó, al describir publicaciones en las que se invitaba a escribir por interno para concretar compras.

Gigi Mitre, aunque reconoció que la venta no es ilegal, consideró cuestionable la reiteración de este tipo de prácticas. “Eso pasa cuando no se estudia nada”, comentó, al recordar declaraciones pasadas de Lobatón sobre supuestos planes académicos que no se concretaron. El intercambio derivó en una discusión más amplia sobre responsabilidad, preparación y el uso de plataformas con alta exposición pública.

Peluchín añadió otro elemento al debate al referirse a la fiscalización de actividades comerciales en redes sociales. Señaló que este tipo de ventas abiertas plantea dudas sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, especialmente cuando se realizan de manera directa. Para el conductor, la situación refleja un trato desigual en la supervisión de contenidos comerciales en plataformas digitales.

Exposición, monetización y debate público

La venta de las cuentas coincidió con la difusión de contenidos promocionales, lo que intensificó el debate sobre lucrar en medio de una situación sensible. (Amor y Fuego)

La venta de las cuentas se produjo mientras Samahara Lobatón continuaba publicando contenidos promocionales, en los que invitaba a participar en plataformas digitales y sorteos. En uno de los videos reproducidos en el programa, se escuchó a la influencer hablar sobre oportunidades para generar ingresos, en un tono que contrastó con la gravedad del contexto personal previamente expuesto.

Para Gigi Mitre, esta combinación resultó desconcertante. “Ahora está vendiendo redes sociales. Eso me parece una cosa rarísima”, dijo, al cuestionar la coherencia entre el discurso de vulnerabilidad y la actividad comercial constante. La conductora remarcó que la audiencia responde a estímulos diversos, pero consideró problemático capitalizar una situación sensible.

El debate se extendió a la percepción de impunidad y permisividad en el entorno digital. González comparó su propia experiencia con la de Lobatón, al señalar que algunos creadores enfrentan fiscalización inmediata, mientras otros operan sin observaciones visibles. Esa comparación alimentó la discusión sobre desigualdad en el control de contenidos y negocios en redes sociales.