¿Quién es César BK, el cantante que acusó de agresión al novio de Leslie Shaw?

César BK hizo grave acusación contra El Prefe, novio de Leslie Shaw.

El cantante peruano César Augusto Bernales Koc, conocido artísticamente como César BK, se encuentra en el centro de la atención mediática tras denunciar públicamente una presunta agresión física y verbal por parte de Leslie Shaw y su pareja, el artista urbano identificado como ‘El Prefe’.

El hecho, que habría ocurrido en un establecimiento, llevó al músico a solicitar garantías para su vida. En un video difundido a través de sus redes sociales, César BK mostró fragmentos del altercado, donde se aprecia a Shaw increpándole y a su pareja siendo acusado directamente: “¿Así crees que se solucionan las cosas? ¿Con golpes?”, expresó el cantante, según se observa en el material publicado.

El incidente se produjo cuando los tres coincidieron en un local. César BK sostiene que el novio de Shaw le propinó un golpe y luego se refugió tras su personal de seguridad. El propio artista relató: “No es fácil para mí hacer este video, pero es necesario. Sufrí un golpe lanzado cobardemente”.

La artista minimizó la denuncia y sostuvo que César BK exagera los hechos con la intención de captar atención pública. (Amor y Fuego)

El intérprete recalcó que existen grabaciones de cámaras de seguridad y testigos que respaldan su versión. Ante la situación, aseguró que ha recibido amenazas directas y decidió hacer pública la denuncia por temor a represalias. “He solicitado garantías para mi vida. Con la situación de inseguridad que vive el país, no puedo ser tibio ante estos actos”, declaró.

¿Quién es César BK?

César BK nació el 27 de noviembre de 1995 en Tacna bajo el nombre de César Augusto Bernales Koc. Su interés por la música se manifestó desde la infancia, participando en presentaciones escolares y en concursos televisivos, donde destacó por sus habilidades vocales. Posteriormente, cursó estudios de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), culminando el grado de bachiller, aunque optó por no ejercer la profesión para dedicarse de lleno a la música.

En 2020, César BK inició formalmente su carrera artística, primero bajo su nombre real y luego adoptando el seudónimo con las iniciales de sus apellidos. Su debut se dio en la balada romántica con el tema “Con él”, influenciado por el reconocido cantautor Gian Marco. Durante la pandemia de COVID-19, incursionó en el pop latino y lanzó “Con ella” a dúo con Nino Soto. Ese mismo año, comenzó a colaborar con el productor Manuel Garrido Lecca.

El cantante César BK ha representado en muchas ocasionesal Perú. (Facebook)

En 2021, César BK lanzó el sencillo “Carolina”, una balada pop de su autoría. También participó en la edición 2022 de los Premios Grammy Latinos, donde presentó los temas “El precio de la libertad” y “Carolina”.

Dentro de sus proyectos recientes, en febrero de 2024 presentó “Se te ve”, fusionando el género urbano con la cumbia peruana. En julio de ese año, viajó a Colombia para los Premios Icono 2024, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria musical, repitiendo el plato en 2025. El cantante ha compartido temas con figuras como Álvaro Rod y Erick Elera. Además de haber tenido una fugaz relación con Gabriela Herrera.

En 2025, César BK formó parte de la delegación nacional en los Latin Billboard 2025.

César BK en reality internacional.

El crecimiento artístico y la proyección internacional de César BK han estado marcados también por su presencia digital, especialmente en TikTok, donde suma miles de seguidores.

Actualmente, el cantautor peruano César BK es parte del reality internacional “Titanes del Olimpo”, producción colombiana emitida por City TV. Su participación en el programa marca un nuevo paso en su proceso de internacionalización y lo posiciona ante una audiencia distinta, más allá del circuito musical.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que el viaje del artista a Colombia se mantuvo en reserva durante varios días. Fue el propio César BK quien oficializó su incorporación al reality a través de redes sociales, donde recibió mensajes de apoyo tanto de fans como de colegas del medio artístico.

El formato de “Titanes del Olimpo” reúne a participantes de distintas nacionalidades, quienes enfrentan exigentes pruebas físicas y mentales inspiradas en la mitología griega. En ese contexto, el cantante representa al Perú y asume el reto como una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

César BK ingresa a reality internacional “Titanes del Olimpo” de Colombia