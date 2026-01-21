Perú

Presidente José Jerí presentará este jueves 22 de enero un informe detallado sobre sus avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana

Durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el mandatario se refirió a los esfuerzos que realizan desde el Ejecutivo para combatir al crimen organizado

El presidente José Jerí anunció que este jueves presentará un informe detallado sobre los avances de su gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana. | Congreso TV

El presidente José Jerí compareció este miércoles 21 de enero ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República por sus encuentros privados no registrados con el empresario chino Zhihua Yang.

La citación se enmarca en investigaciones por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal, buscando determinar si hubo favoritismo u omisión de registro. Este interrogatorio es crucial para Jerí, cuya permanencia en el sillón presidencial se encuentra en duda a seis meses de las elecciones.

El mandatario afrontó preguntas sobre la reciente difusión de imágenes que lo muestran ingresando con el rostro cubierto a un restaurante fusión de comida peruana y china, episodio conocido como el “Chifagate”.

En medio de este contexto de presión institucional y mediática, José Jerí aprovechó su presentación ante el Congreso para anunciar una medida con la que busca cambiar el eje del debate.

Según sus palabras, este jueves 22 presentará un informe detallado sobre los avances de su gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“El presidente Jerí ha cumplido su palabra de combatir la inseguridad ciudadana, esforzar a todo el Ejecutivo, a todo el aparato estatal para mi tarea. El presidente Jerí tiene palabra. Yo me comprometí públicamente y fue el esfuerzo desde el día cero de mi gestión: combatir la inseguridad ciudadana. Este jueves se presentan las cifras oficiales”, aseguró el mandatario.

Disculpas públicas

En su exposición, el jefe de Estado no solo defendió su gestión en materia de orden interno. También dedicó un momento a la autocrítica, al pedir disculpas públicas por la forma en la que ingresó al restaurante.

“Reiterar mis disculpas a la población por la forma inadecuada de cómo ingresé al chifa, que ha generado suspicacias y que se ha pretendido usar en el ánimo de distorsionar y generar inestabilidad. Los errores se asumen”, afirmó ante los parlamentarios.

El mandatario reconoció que su ingreso encapuchado fue un desacierto y expresó que su propósito es despejar cualquier duda sobre su conducta. Enfatizó su disposición a colaborar con las investigaciones abiertas por el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización.

“Manifesté en todo momento mi predisposición a asistir acá, mi predisposición a colaborar con las diligencias que la fiscalía realice, y ello, señor presidente, en ánimo de mi transparencia y de que el que nada debe, nada teme”, añadió Jerí, asegurando que enfrenta el proceso “con la conciencia tranquila”.

El presidente también denunció la existencia de un presunto complot en su contra. “Desde el momento que salió el primer video, intuí que algo irregular había, no en el hecho en sí mismo, sino que había una intencionalidad”, advirtió el jefe de Estado.

Además, manifestó su interés en que se esclarezca quiénes estarían detrás de la filtración y difusión de las imágenes, asegurando que su prioridad es preservar la estabilidad institucional y la confianza pública.

¿Congresistas lograrán la vacancia?

Para que prospere una eventual vacancia contra José Jerí se requieren al menos 70 votos en el Congreso, mientras que una censura necesita 66 adhesiones. De acuerdo con la congresista Sigrid Bazán y cálculos internos de las bancadas, hasta el momento la iniciativa cuenta con el respaldo de 52 parlamentarios, por lo que aún no alcanza el número necesario para ninguna de las dos figuras parlamentarias.

