Minsa advierte que la tuberculosis puede afectar cualquier órgano a través de la circulación sanguínea

La autoridad sanitaria exhortó a la población a acudir a un centro de salud ante síntomas como tos persistente, fiebre o pérdida de peso

La tuberculosis puede propagarse por la sangre y causar lesiones en múltiples órganos. (Foto: Agencia Andina)

El Ministerio de Salud del Perú ha reafirmado la garantía de atención médica gratuita y oportuna para las personas diagnosticadas con tuberculosis en todos los establecimientos de salud y gobiernos regionales. Esta medida se adopta en respuesta a una preocupante tendencia de incremento en los casos tras la pandemia de COVID-19. Actualmente, en todo el país se reportan 30.000 casos, con los varones adultos como el grupo más afectado, según información oficial del Minsa.

El Dr. Rodrigo Aramburú Gang, neumólogo del Hospital María Auxiliadora, explicó que la tuberculosis no solo afecta los pulmones, sino también otros órganos como el corazón, el hígado, los intestinos y el sistema nervioso central. Aramburú Gang advirtió: “La TB pulmonar dejará secuelas graves en el pulmón, así como en todos los órganos que se vean afectados, pero con una atención oportuna, puede curarse y el paciente puede desarrollar una vida normal”.

El diagnóstico y tratamiento temprano resultan esenciales para controlar la enfermedad. Los síntomas más frecuentes incluyen tos, presencia o no de flema, sangrado por vías respiratorias, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. Ante la aparición de estos signos, las autoridades exhortan a la población a realizarse pruebas de descarte en cualquier centro de salud del Ministerio o de los gobiernos regionales.

(Freepik)

Diagnóstico, tratamiento y prevención

El tratamiento de la tuberculosis puede extenderse entre seis y veinticuatro meses, según la resistencia de la cepa detectada: resistente, multidrogo resistente o extremadamente resistente, de acuerdo con lo señalado por Aramburú Gang. Para impedir el desarrollo de la enfermedad en menores de edad, la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) se administra a niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Como parte del proceso de recuperación, el Ministerio de Salud brinda vigilancia médica, atención de enfermería, asistencia social y psicológica, servicios de salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y exámenes auxiliares. El sector ha destacado la importancia de una atención integral que utilice equipos de diagnóstico de rayos X apoyados por inteligencia artificial, herramientas que refuerzan la capacidad de respuesta frente a la tuberculosis.

Entre las recomendaciones para prevenir la transmisión, se encuentra ventilar los ambientes y aprovechar la luz solar, así como cubrir la nariz y la boca con el antebrazo o con un papel desechable al toser o estornudar. Para quienes conviven con una persona diagnosticada, resulta fundamental acudir a un establecimiento de salud para descartar un posible contagio y seguir las indicaciones del tratamiento preventivo establecido por las autoridades sanitarias.

Imagen generada digitalmente que muestra una representación detallada de unos pulmones humanos con múltiples nódulos o lesiones, simulando una infección pulmonar grave. Este tipo de afectación puede estar relacionado con enfermedades como tuberculosis, cáncer o infecciones fúngicas, destacando la importancia de la salud respiratoria y la detección temprana de patologías pulmonares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compromiso institucional

El Ministerio de Salud ha reiterado el compromiso de fortalecer la respuesta sanitaria ante el aumento de casos, impulsando campañas de sensibilización y ampliando la cobertura de diagnóstico y tratamiento en todas las regiones. La articulación con los gobiernos regionales y el uso de nuevas tecnologías buscan garantizar que los pacientes reciban atención sin demoras y que la cadena de transmisión se interrumpa con mayor eficacia.

A pesar de los desafíos, la tuberculosis puede ser controlada y curada si se detecta y trata a tiempo. El acceso gratuito y la atención integral constituyen pilares para enfrentar esta enfermedad, que sigue representando un reto importante para la salud pública en Perú.

Ministerio de Salud. (Foto: Agencia Andina)

¿Cómo reducir riesgo de tuberculosis en espacios cerrados?

La tuberculosis se transmite por el aire a través de partículas que una persona enferma expulsa al toser, estornudar o hablar, las cuales pueden permanecer suspendidas en espacios cerrados. El riesgo de contagio se incrementa en el transporte público debido a cuatro factores principales: transmisión aérea, hacinamiento, tiempo prolongado de exposición y escasa ventilación. En buses y combis con ventanas pequeñas o cerradas, el recambio de aire es limitado, lo que aumenta significativamente la probabilidad de infección.

Especialistas advierten que abrir las ventanas es una medida clave para reducir el riesgo, ya que la ventilación natural disminuye la concentración de partículas en el ambiente. Mantener los espacios cerrados por comodidad o frío puede resultar contraproducente. El uso de aire acondicionado no sustituye la ventilación natural, pues solo regula la temperatura sin renovar el aire, una situación similar a la que se presenta en oficinas modernas sin ventilación cruzada, donde se recomienda priorizar la apertura de ventanas siempre que sea posible.

La fecha simboliza la estrategia internacional para erradicar la tuberculosis. Medidas preventivas, migración y VIH/sida son retos destacados en esta lucha de alcance global. (Andina)

