Martín Vizcarra afronta intervención quirúrgica y hospitalización tras complicaciones de salud

Trasladan de emergencia a Martín Vizcarra del penal de Barbadillo a hospital de Ate, el pasado 20 de enero. (Foto composición: Infobae Perú/X@oscarvasquezz/Agencia Andina)

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue sometido a una intervención quirúrgica en la especialidad de urología y permanece hospitalizado bajo vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), luego de que su defensa informara sobre el agravamiento de su estado de salud debido a una afección renal.

La noticia se conoció durante la audiencia judicial en la que se evaluaba el pedido de suspensión de la pena de 14 años de prisión que afronta Vizcarra por el caso denominado “Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua”.

Según relató su abogado, Erwin Siccha, el exmandatario fue diagnosticado con hidronefrosis severa en el riñón izquierdo, una condición que puede provocar insuficiencia renal irreversible.

La defensa del exjefe de Estado explicó ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que el procedimiento médico estaba programado para el martes en el Hospital de Ate, pero por dificultades logísticas fue trasladado a otro centro médico.

Finalmente, Vizcarra fue intervenido en la clínica Repromed, en el distrito de Jesús María, mientras se desarrollaba la audiencia, motivo por el cual no participó por videollamada.

El equipo médico recomendó la hospitalización del exmandatario para observación y recuperación inmediata tras la cirugía.

“Su estado es de hidronefrosis leve en el riñón derecho, pero en el izquierdo es hidronefrosis severa que podría llevar a una insuficiencia renal. Y, de ser el caso, de complicarse, podría arriesgar su vida”, declaró Siccha durante la audiencia.

El abogado del expresidente sostuvo que la falta de atención oportuna en el penal de Barbadillo agravó la salud de su patrocinado. Según relató Siccha, desde los primeros días de enero, Vizcarra manifestó malestares renales y recibió únicamente analgésicos hasta que el 12 de enero se autorizaron exámenes médicos especializados.

“Va a tener insuficiencia renal total e irreversible producto de la falta de atención médica del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo”, sostuvo el letrado.

Martín Vizcarra aún enfrenta varios casos pendientes por los que podría ser condenado. (Foto: Agencia Andina)

INPE emite comunicado

El INPE difundió un comunicado oficial para informar sobre la evolución del estado de salud de Vizcarra Cornejo. Según la entidad, la intervención en la clínica privada se realizó tras la autorización de la junta médica penitenciaria y siguiendo los protocolos para internos.

“El día de hoy, el interno Martín Vizcarra Cornejo fue intervenido quirúrgicamente en la especialidad de urología de la clínica Repromed en Jesús María”, detalló el comunicado.

La atención médica se brindó bajo custodia permanente de agentes penitenciarios y en respeto a los derechos fundamentales del interno.

El INPE subrayó que la hospitalización responde a la recomendación de los especialistas, con el objetivo de monitorear la recuperación postoperatoria. Además, la entidad aclaró que los gastos generados serán asumidos por el expresidente, conforme a lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal.

Comunicado del INPE.

La institución señaló que cualquier traslado por motivos de salud hacia un centro médico privado requiere una evaluación previa de la junta médica penitenciaria, en cumplimiento del artículo 91 del Código de Ejecución Penal.

El comunicado reiteró el compromiso de garantizar el acceso a los servicios de salud de la población penitenciaria y la transparencia en la información sobre la situación de los internos.