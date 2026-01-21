Hallazgo de mujer dentro de un colchón en Lima expone redes criminales ecuatorianas y conflictos por economías ilegales en las fronteras

El colchón donde fue trasladado el cuerpo de la víctima permaneció varias horas en la vía pública para las diligencias policiales | Foto captura: Infobae Perú / PNP

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de un colchón abandonado en un descampado de Lima abrió una investigación que pronto superó el ámbito de un crimen local. Desde los primeros indicios, la Policía Nacional del Perú vinculó el caso con disputas entre organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras. La escena, el modo de ocultamiento y el perfil de la víctima encendieron las alertas en las unidades especializadas.

Las autoridades sostienen que el crimen se inserta en un contexto de enfrentamientos entre bandas ecuatorianas y organizaciones internacionales por el control de economías ilegales. Entre ellas figura la trata de personas, una actividad que mueve redes, traslados y violencia en varios países de la región. El caso, según la Policía, expone una estructura que utiliza el territorio peruano como parte de sus rutas y disputas.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que la investigación apunta a un escenario más amplio. “Todo ello forma parte de una investigación en curso”, declaró, al referirse a la posible relación con organizaciones criminales transnacionales. Añadió que se trata de delitos “muy graves contra la dignidad humana” y que las acciones policiales avanzan en coordinación con otras instituciones.

En ese contexto, la identificación de la víctima y la reconstrucción de sus últimos movimientos resultan claves para entender el alcance del crimen. La Policía sostiene que el caso conecta con dinámicas criminales que ya registran antecedentes en Lima y otras ciudades.

Bandas en disputa y economías ilegales

La organización criminal ecuatoriana “Los Tiguerones” ha extendido sus actividades ilícitas hacia el norte de Perú, especialmente en el tráfico de cocaína, lo que pone en alerta a las autoridades peruanas. (Composición: Infobae/ captura de pantalla)

El general Óscar Arriola indicó que la Policía identificó a tres bandas ecuatorianas con presencia e influencia en el escenario investigado. Se trata de Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos, organizaciones que, según la PNP, mantienen conflictos con grupos como el Tren de Aragua. Estas disputas giran en torno al control de diversas economías ilegales.

Arriola señaló que la trata de personas figura entre los delitos bajo análisis. “La investigación también apunta a esclarecer el móvil del crimen en el marco de enfrentamientos entre organizaciones criminales transnacionales”, precisó. Según la PNP, estas estructuras buscan controlar territorios, rutas y actividades ilícitas, lo que incrementa la violencia.

La Policía sostiene que estas organizaciones no actúan de forma aislada. Sus miembros cruzan fronteras, establecen contactos locales y utilizan identidades falsas o trabajos informales como fachada. En ese escenario, las víctimas suelen quedar atrapadas en redes que prometen empleo y terminan en situaciones de explotación.

El trabajo policial y las pericias

El cuerpo de una mujer fue encontrado dentro de un colchón abandonado en un descampado, cerca de las avenidas Naranjal y Pacasmayo, en San Martín de Porres.

El general Víctor Revoredo detalló las diligencias ejecutadas desde el inicio del caso. “Desde que se cometió el evento criminal, nuestro señor comandante general, a través de nuestro general Lozada, nos tocó la hoja de ruta operativa para realizar las diligencias urgentes inaplazables”, explicó. Según indicó, el trabajo incluyó procedimientos técnicos y coordinaciones con diversas unidades.

Revoredo precisó que se llevó a cabo un trabajo científico para preservar el cuerpo y establecer la identidad. “Primero la preservación del cuerpo para establecer, a través de un proceso técnico que se llama diafanización, las crestas papilares”, señaló. En estas labores participaron personal de Puente Piedra, Los Olivos y la División de Investigación de Homicidios, bajo la dirección del coronel Carlos Moralo Guevarra.

De acuerdo con el general, los análisis antropofísicos apuntan a que se trata de una ciudadana ecuatoriana. “Hasta este momento, antropofísica y técnicamente se trataría de una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana”, afirmó. Añadió que la confirmación plena depende del ADN, al que definió como el estándar de las policías especializadas.

Revoredo indicó que, con un avance cercano al setenta por ciento en las pericias, las crestas papilares guardarían relación con registros previos. También señaló que el perfil de la víctima y el lugar del hallazgo conducen a hipótesis vinculadas con la trata de personas. “Por el perfil de la víctima y por el lugar de los hechos, como hipótesis, tendríamos la trata de personas”, sostuvo.

El general Revoredo explicó que ciertos rasgos, como los tatuajes, permitieron vincular el caso con antecedentes ya investigados. Según dijo, estos elementos guardan relación con un hecho ocurrido tiempo atrás en el jirón Sepita, resuelto por la División de Investigación de Homicidios. En ese antecedente también surgieron conexiones con bandas extranjeras.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, señaló que las características del crimen evidencian la posible participación de una organización de carácter transnacional. Indicó que los operativos de inteligencia se intensificaron para ubicar a integrantes de estas bandas en territorio peruano.

Morales aclaró que la vinculación directa con Los Tiguerones, Los Choneros o Los Lobos todavía forma parte de las hipótesis. “No se descarta ninguna línea de investigación”, precisó, al referirse a las posibles responsabilidades.

Detenciones y búsqueda de implicados

Dos sujetos abandonaron cadáver de una mujer dentro de un colchón en SMP. (Fiscalía)

Como parte de las primeras diligencias, la Policía detuvo al mototaxista Darwin Cruz Vásquez, de 43 años. Según la investigación, el conductor confesó que tres personas extranjeras, identificadas como Alex, Dark y Adriana, lo contrataron para trasladar el colchón a cambio de 30 soles.

El detenido aseguró que desconocía el contenido del objeto. Durante su declaración sostuvo: “Pensaba que solo era basura”. Pese a esa versión, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra mientras continúan las investigaciones, al vincularlo con el traslado del colchón.

Los tres presuntos implicados extranjeros permanecen en condición de no habidos. Ante esa situación, la Policía activó coordinaciones en los puestos fronterizos de Tumbes y Tacna, con el objetivo de lograr su ubicación y captura. Estas acciones se desarrollan en paralelo a los operativos de inteligencia.

Identidad de la víctima y reconstrucción del recorrido

La Policía Nacional confirmó que la mujer hallada dentro del colchón fue identificada como Jennifer Lisbeth Mendoza, ciudadana ecuatoriana y madre de cuatro hijos. Según información difundida en el programa Buenos Días Perú, la víctima salió de la provincia de Guayas con destino al Perú luego de comentar a su pareja que encontró una oportunidad laboral en Lima.

Un tatuaje visible en uno de sus brazos resultó determinante para la identificación. Ese detalle, difundido por los medios, motivó el testimonio de un hombre en Ecuador que reconoció a la mujer como su pareja. A partir de ese momento, la investigación adquirió un alcance transnacional, con una familia que busca respuestas y justicia.

Las cámaras de seguridad cumplieron un rol central en la reconstrucción del caso. Las imágenes registraron a un mototaxi que trasladó el colchón durante la mañana del 15 de enero hasta el descampado donde luego apareció. Ese registro permitió identificar y detener al conductor, lo que marcó un punto clave en el avance de la investigación.