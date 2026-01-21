Doble halo solar sorprende a los limeños: ¿cómo se forman estos impresionantes aros alrededor del Sol?

El halo solar sorprendió a los limeños este 21 de enero, formando un anillo luminoso alrededor del Sol sobre el cielo de Lima. Foto: Composición Infobae Perú / Senamhi

Este miércoles 21 de enero, Lima fue escenario de un fenómeno atmosférico poco habitual: un doble halo solar se dejó ver sobre el cielo capitalino. Las imágenes, tomadas por vecinos del Cercado de Lima y de Magdalena del Mar, fueron compartidas en redes sociales y rápidamente llamaron la atención de la ciudadanía. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió fotografías del fenómeno, describiéndolo como “un fenómeno común y llamativo”.

El doble halo solar fue visible durante varias horas del día y generó un intenso intercambio de imágenes y comentarios en plataformas digitales. Usuarios de distintos distritos reportaron el avistamiento, lo que permitió documentar el fenómeno desde diversos puntos de Lima. La presencia de dos aros luminosos concéntricos alrededor del Sol despertó la curiosidad de muchos limeños y motivó preguntas sobre su origen y significado.

La observación de este doble halo se suma a otros eventos similares ocurridos en el Perú en años recientes, en los que la reacción ciudadana ha sido de sorpresa y admiración. En cada ocasión, organismos científicos y medios han enfatizado la importancia de comprender la naturaleza de estos fenómenos ópticos y de observarlos con precaución.

El halo solar es un fenómeno óptico relativamente común en la atmósfera, observable en diversas regiones del Perú bajo condiciones adecuadas. Foto: X/ @ClimaPeruMundo

¿Por qué aparecen halos solares? Lo que explica el IGP

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) explicó que el halo solar es un fenómeno óptico relativamente común, que ocurre cuando la luz del Sol atraviesa diminutos cristales de hielo suspendidos en la parte alta de la atmósfera terrestre. Este proceso provoca que la luz solar se disperse y forme un aro de colores, similar a un arcoíris, alrededor del Sol. En el caso del doble halo solar, la presencia de cristales de diferentes tamaños y orientaciones puede favorecer la aparición simultánea de dos aros concéntricos.

El IGP ha señalado que la formación de halos solares está asociada principalmente a la presencia de nubes cirros, compuestas por partículas de hielo. Estas condiciones pueden darse en distintos lugares del país y en cualquier época del año, por lo que el fenómeno no es exclusivo de Lima. El instituto ha catalogado estos eventos como relativamente frecuentes en la atmósfera nacional y ha recalcado su carácter óptico y natural.

El halo solar fue observado en Lima y Magdalena del Mar, donde vecinos registraron el fenómeno óptico en la mañana del miércoles. Foto: X/ @Lyprex459221

Recomendaciones para observar halos solares de forma segura

El IGP recomendó a la población no mirar directamente al Sol durante la ocurrencia del halo solar, ya que esto puede generar daños irreparables a la vista. La exposición directa puede ocasionar lesiones en la retina, conocidas como retinopatía solar, por lo que el instituto insiste en la importancia de la prevención. La institución sugirió recurrir a métodos indirectos de observación o utilizar filtros solares homologados si se desea fotografiar o registrar el fenómeno.

Además de la advertencia sobre la observación directa, el IGP recordó que la curiosidad por captar imágenes de estos espectáculos no debe poner en riesgo la salud ocular. Recomiendan extremar precauciones y no utilizar lentes de sol comunes, vidrios ahumados ni otros objetos improvisados, ya que no ofrecen la protección necesaria para la observación segura del Sol.

Falsos mitos sobre halos solares y los sismo

El IGP descartó que los halos solares tengan relación con la ocurrencia de sismos, un mito persistente en algunos sectores de la población. El organismo ha reiterado que no existe evidencia científica que vincule la presencia de estos aros luminosos con la actividad sísmica. El halo solar es un fenómeno atmosférico óptico, producto de la interacción de la luz solar con cristales de hielo en las capas altas de la atmósfera.

La preparación ciudadana es clave para reducir riesgos. Aunque el Estado difunde mensajes de prevención, la apatía y el desinterés social siguen siendo obstáculos frente a un futuro terremoto. (Andina)

La entidad enfatizó la necesidad de informarse a través de fuentes confiables y no dejarse llevar por creencias sin sustento. La explicación científica sobre el origen del halo solar permite diferenciarlo claramente de cualquier interpretación vinculada a desastres naturales, lo que contribuye a evitar la propagación de falsas alarmas o temores infundados entre la ciudadanía.

Otros registros recientes de halos solares en el Perú y la reacción ciudadana

En los últimos dos años, varios halos solares han sido registrados en diferentes regiones del Perú. En junio de 2024, el fenómeno fue observado en Huarochirí (Lima) y reportado por el Senamhi. Posteriormente, en marzo de 2025, un halo solar fue visto en Lima y Callao, generando gran interés y numerosos registros fotográficos de la población. Más adelante, en noviembre de 2025, se reportaron halos solares en Tacna y en Coata (Puno). Finalmente, el 31 de diciembre de 2025, se documentó la presencia de otro halo solar en la región de Ica.

Usuarios comparten imagen de halo solar en Lima. Foto: X/Senamhi

Estos fenómenos naturales ocurren cuando la luz del Sol pasa a través de cristales de hielo presentes en nubes altas, lo que produce un anillo luminoso alrededor del astro. Los halos solares no están relacionados con sismos ni desastres naturales. La información científica, difundida por organismos como el IGP y el Senamhi, ayuda a aclarar dudas y a evitar la propagación de mitos, promoviendo una comprensión adecuada de estos espectáculos ópticos que forman parte del patrimonio natural del país.