Perú

Pase vehicular en Línea Amarilla continúa suspendido

Un accidente con un camión cisterna dejó la calzada cubierta de aceite y obligó a desplegar un amplio operativo de limpieza y control para evitar nuevos siniestros en una de las principales vías que conectan Lima con el Callao

Lima Expresa señaló que la restricción se adoptó como medida preventiva, ya que el derrame de aceite sobre la calzada elevó el riesgo de resbalones y siniestros viales. Foto: Lima Expresa

El tránsito en la Vía Expresa Línea Amarilla permanece restringido luego de la volcadura de un camión que transportaba aceite vegetal, incidente que provocó el derrame del producto sobre la calzada y obligó a cerrar el pase vehicular en el sentido del Cercado de Lima hacia el Callao. El accidente se registró durante la mañana y generó una situación de riesgo para los conductores que circulaban por esta arteria clave de la capital.

La concesionaria Lima Expresa confirmó que el cierre responde a criterios de seguridad, debido a que la vía quedó cubierta por aceite de cocina, lo que incrementa la posibilidad de deslizamientos y accidentes. Personal de auxilio vial y una ambulancia acudieron a la zona para atender la emergencia, mientras se ejecutan labores de limpieza que permitan restablecer el tránsito de manera progresiva.

Derrame obliga al cierre del pase vehicular

El accidente ocurrió a la altura del puente 3 de Mayo y también afectó el tramo correspondiente a la cuadra siete de la avenida Morales Juárez. En estos puntos, el aceite se esparció por varios metros de la calzada, creando una superficie resbaladiza que impedía la circulación segura de los vehículos. Se trató de un camión pequeño, de color blanco, que transportaba el líquido destinado al consumo humano.

Como medida inmediata, se procedió al cierre total del acceso en el sentido hacia el Callao. En la avenida Huánuco, específicamente en una de las “orejas” de ingreso a la Línea Amarilla, efectivos policiales y personal de tránsito se desplegaron para impedir el paso y orientar a los conductores hacia rutas alternas. De acuerdo con reportes en vivo, la restricción seguía vigente pasadas las 11.37 de la mañana, mientras se evaluaban las condiciones de la vía.

Operativo de limpieza y acciones de seguridad

Tras la emergencia, equipos de Lima Expresa iniciaron un operativo de limpieza para retirar el aceite derramado. Para ello, se esparció arena sobre la calzada con el fin de absorber el líquido y reducir el riesgo de accidentes. Estas labores se realizan de manera manual y con apoyo de maquinaria especializada, debido a la extensión del área afectada.

Además, una grúa de la concesionaria retiró el camión siniestrado para facilitar el acceso de los equipos de limpieza. Las autoridades señalaron que el tiempo de reapertura dependerá del avance de los trabajos y de las evaluaciones técnicas que garanticen condiciones seguras para los conductores. Hasta el cierre de esta edición, no se había precisado un horario exacto para el restablecimiento total del tránsito en el tramo afectado.

Cierre en Línea Amarilla: accidente de camión con aceite obliga a suspender acceso al Callao| Foto: Vía Expresa

Impacto en la movilidad y contexto de seguridad vial

La Vía Expresa Línea Amarilla es una de las principales rutas que conectan Lima con el Callao, por lo que cualquier interrupción genera congestión en vías alternas y retrasos en los desplazamientos diarios. Conductores que se dirigían hacia el puerto o zonas industriales del Callao tuvieron que modificar sus recorridos, lo que incrementó la carga vehicular en avenidas paralelas y accesos secundarios.

Este incidente se suma a una serie de situaciones que han puesto en debate la seguridad vial en distintas zonas de la ciudad. En la misma jornada, vecinos del distrito de Surco protagonizaron una protesta en la Vía Expresa Sur tras la muerte de una adulta mayor atropellada en el lugar. Los residentes reclamaron mayor presencia policial y medidas urgentes para reducir los accidentes, denunciando la falta de iluminación, señalización adecuada y pasos peatonales seguros.

Los manifestantes advirtieron que cruzar esa vía representa un riesgo constante, especialmente para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Padres de familia expresaron su preocupación por la cercanía de colegios y jardines, cuyos estudiantes deben atravesar la avenida a diario. Este contexto refuerza la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y control en las principales arterias de Lima.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que utilicen rutas alternas y respeten las indicaciones del personal de tránsito, a fin de evitar nuevos incidentes. En el caso de la Línea Amarilla, la prioridad continúa siendo completar la limpieza del derrame y asegurar que la vía quede en condiciones óptimas antes de reabrir el pase vehicular en el sentido hacia el Callao.

