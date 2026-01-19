Perú

Otra cirugía estética termina en tragedia: Empresaria de Huancayo muere en quirófano durante liposucción en La Molina

La estilista y dueña de dos negocios de belleza en Junín perdió la vida durante un procedimiento médico en una clínica privada, y el resultado de la necropsia reveló una obstrucción vascular pulmonar aguda

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Mariela Janeth Ruiz Gavilán tenía 33 años, era estilista, empresaria y propietaria de dos conocidos spa en Huancayo. Como muchas mujeres jóvenes que buscan mejorar su imagen personal, decidió viajar a Lima para someterse a una lipoescultura con lipotransferencia en una clínica privada ubicada en el distrito de La Molina. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento estético terminó en tragedia y hoy su familia exige que se investigue una presunta negligencia médica.

Según relataron sus familiares, la joven llegó a Lima el lunes 12 de enero para realizarse los exámenes preoperatorios, cuyos resultados habrían sido favorables. Dos días después, el miércoles 14, ingresó al quirófano y no volvió a salir con vida. Este caso se suma a la conmoción generada por la muerte de Yanira Mendoza, la enfermera de 34 años que falleció tras someterse a una lipoescultura en una clínica de Miraflores, hecho que destapó una serie de denuncias por presuntas irregularidades en centros estéticos de Lima.

Murió dos horas después de iniciada la cirugía estética, según familiares

Foto: Difusión
Foto: Difusión

De acuerdo con el testimonio de Luz Mery Méndez, prima hermana de la víctima y quien la acompañó durante todo el proceso, Mariela ingresó a sala de operaciones de la clínica en La Molina, alrededor de las 10:00 de la mañana. El procedimiento estuvo a cargo del médico Felipe Huertas, según denunciaron los deudos. Todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que, aproximadamente dos horas después de iniciada la intervención, la estilista falleció dentro del quirófano.

Los familiares señalaron que no recibieron información clara en los minutos críticos posteriores a la cirugía. Posteriormente, el resultado de la necropsia determinó como causa de muerte una obstrucción vascular pulmonar aguda, diagnóstico que reforzó las sospechas de una mala praxis durante el procedimiento estético. Por ello, han solicitado formalmente que el caso sea investigado por las autoridades competentes.

Tras el fallecimiento, los restos de Mariela Ruiz fueron trasladados a su vivienda en Huancayo, donde fue velada por familiares, amistades y clientes que acudieron a despedirse. También recibió un último homenaje en sus dos locales comerciales, ambos llamados “Exclusivas”, ubicados en el centro comercial Constitución y en la calle Paseo La Breña, cuadra 2. Las imágenes del cortejo y los mensajes de despedida se difundieron rápidamente en redes sociales.

Amigas cercanas destacaron la historia de vida de la empresaria huancaína. Mariela quedó huérfana a los cinco años, siendo hija única, y fue criada por sus tíos. Ya en su etapa adulta, en 2017, decidió emprender y abrir sus propios negocios en el rubro de la belleza, logrando consolidarse como una figura conocida en el sector.

Mientras tanto, los familiares indicaron que el médico que estuvo a cargo de la operación cerró todas sus redes sociales tras conocerse el fallecimiento, situación que ha incrementado las dudas y el pedido de esclarecimiento del caso.

Casos similares reavivan alertas sobre cirugías estéticas en Lima

Acusan a la Clínica Roma Medic de Miraflores por operar sin licencia y ocultar muertes| ATV

La muerte de Mariela Ruiz no es un hecho aislado. En los últimos meses, otros casos de liposucciones mortales han salido a la luz, reavivando la preocupación sobre la fiscalización de clínicas estéticas en Lima. Uno de los más recientes es el de Yanira Mendoza, una enfermera de 34 años, madre de dos hijos, que falleció tras someterse a una lipoescultura en la Clínica Roma Medic, ubicada en Miraflores.

Según un reportaje del programa Día D, el establecimiento solo contaba con permisos para consultas médicas, mas no para realizar cirugías, y no tenía una sala de cuidados intensivos (UCI) operativa. La familia denunció que Yanira viajó desde Ica el 16 de diciembre de 2025, ocultando a sus seres queridos el verdadero motivo del viaje, y que dos días después falleció tras la intervención.

La hermana de la víctima relató que, minutos antes de la cirugía, Yanira preguntó al personal si la clínica contaba con el equipamiento necesario para una operación de ese tipo. “Le dijeron que sí”, aseguró. Sin embargo, tras la emergencia, la joven fue trasladada al hospital Edgardo Rebagliati, a varios kilómetros de distancia, en lugar del cercano hospital Casimiro Ulloa, lo que generó más cuestionamientos.

En ese caso, el contrato de la operación fue firmado con el cirujano Wilson Espinoza, y también participó el anestesiólogo Edward Cadenas, quien, según la denuncia, habría provocado una hemorragia interna durante la liposucción. La familia sostuvo además que la clínica ingresó a Yanira al hospital como NN, retrasando la identificación y la comunicación con sus parientes.

Tras ese fallecimiento, otras pacientes comenzaron a denunciar presuntas irregularidades. María Moscoso, quien se sometió a una lipoescultura en una sede anterior del mismo centro, aseguró haber quedado con secuelas permanentes, como fibrosis abdominal y deformaciones en caderas y glúteos. También afirmó que la clínica manipulaba fotografías para publicitar resultados irreales y que recibió amenazas tras hacer pública su denuncia.

