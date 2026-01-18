Devastadores incendios en el sur de Chile: al menos 15 muertos y más de 50.000 evacuados

Bomberos frente a un edificio en llamas tras un incendio forestal en la región del Biobío, donde, según medios locales, múltiples incendios forestales provocaron evacuaciones de emergencia, en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Juan Gonzalez

El gobierno de Chile informó este domingo que los devastadores incendios en el sur del país dejan hasta el momento al menos 15 muertos.

“Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío”, sentenció el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, los bomberos continúan combatiendo 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Agentes de policía usan máscaras protectoras tras un incendio forestal en la región del Biobío, donde, según medios locales, múltiples incendios forestales provocaron evacuaciones de emergencia, en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Juan Gonzalez

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, dijo el ministro del Interior, Alvaro Elizalde.

Evacuación masiva

El presidente chileno Gabriel Boric declaró el estado de emergencia el domingo en dos regiones del sur, donde los incendios forestales han obligado a unas 20.000 personas a evacuar sus hogares.

Los bomberos estaban combatiendo 19 incendios en todo el país.

El presidente chileno Gabriel Boric. (Tricel)

“Ante los graves incendios en curso, he decidido declarar el estado de desastre natural para las regiones de Nuble y Biobio”, declaró el presidente de izquierdas en una publicación en X.

“Todos los recursos están disponibles”.

El gobierno no ha dicho si los incendios causaron la muerte de alguien ni cuántas viviendas se vieron afectadas.

Una persona se encuentra frente a edificios quemados tras un incendio forestal en la región del Biobío, donde, según medios locales, múltiples incendios forestales provocaron evacuaciones de emergencia, en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Juan Gonzalez

Alicia Cebrian, directora del Servicio Nacional para la Prevención y Respuesta a Desastres, dijo a los medios locales que unas 20.000 personas habían sido evacuadas.

Dijo que la mayoría de las evacuaciones se produjeron en las ciudades bibio de Penco y Lirquen, que tienen una población combinada de alrededor de 60.000 personas.

Las imágenes emitidas por la televisión local mostraron las llamas en ambas ciudades, con coches calcinados en las calles.

Una persona camina fuera de edificios dañados tras un incendio forestal en la región del Biobío, donde, según medios locales, múltiples incendios forestales provocaron evacuaciones de emergencia, en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026. REUTERS/Juan Gonzalez

Los incendios forestales han afectado gravemente el centro-sur de Chile en los últimos años.

En febrero de 2024, varios incendios se produjeron simultáneamente cerca de la ciudad de Viña del Mar, al noroeste de Santiago, que causaron 138 muertes, según la fiscalía.

Unas 16.000 personas resultaron afectadas por esos incendios, según las autoridades.

Hace casi un año la zona centro-sur de Chile también fue afectada por múltiples incendios. En la región de Valparaíso el siniestro duró cinco días y causó 131 fallecidos, en lo que fue considerada la peor tragedia del país desde el terremoto del 27 de febrero de 2010.

Noticia en desarrollo....

(con información de AFP y AP)