Elecciones 2026: estas son las 23 alianzas que solicitaron su inscripción al JNE para participar en los comicios regionales y municipales

El proceso para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú avanza con la presentación de solicitudes de inscripción de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al cierre del plazo, establecido a las 23:59 horas del sábado 17 de enero, veintitrés alianzas electorales formalizaron su inscripción para disputar los cargos en los gobiernos.

La convocatoria oficial para los comicios fue realizada por el presidente José Jerí mediante el Decreto Supremo Nº 001-2026-PCM, fijando el 4 de octubre de 2026 como la fecha de la jornada electoral. Según información de RPP Noticias, actualmente existen 150 organizaciones políticas inscritas ante el JNE, cifra nunca antes alcanzada en la historia electoral peruana. Este contexto anticipa una participación de más de 500.000 postulantes para alrededor de 13.000 cargos en gobiernos regionales y locales.

El cronograma electoral, diseñado para garantizar transparencia y orden, impone plazos estrictos para cada etapa. El 7 de enero marcó la fecha límite para la inscripción de partidos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la modificación de normas internas, la afiliación de candidatos y la presentación de padrones incrementales de afiliados.

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

¿Cuáles son las alianzas que se inscribieron ante el JNE?

La presentación de alianzas ante el JNE representa un paso crucial, pues implica la agrupación de partidos políticos y movimientos regionales, lo que reduce el número de competidores individuales y favorece la consolidación de propuestas. Las 23 alianzas que solicitaron inscripción están integradas por diversas organizaciones, entre ellas:

Alianza Electoral Venceremos , formada por Nuevo Perú por el Buen Vivir, UP-Unidad Popular, Popular Voces del Pueblo, Adelante Pueblo Unido y Resurgimiento Unido Nacional-RUNA.

Alianza Electoral Avanza País-Partido de Integración Social , junto al Movimiento Independiente Regional Mi Buen Vecino.

Alianza Fuerza Tacna , integrada por Avanza País-Partido de Integración Social y Fuerza Tacna.

Alianza Electoral APP-Trabaja Ayacucho , compuesta por Alianza para el Progreso y Trabaja Ayacucho.

Alianza Electoral APP-La Cholita , conformada por Alianza para el Progreso y Unidad Cívica Lima.

Alianza Electoral Partido de los Trabajadores y Emprendedores Pte Perú-Comunidad Política Inka Perú .

Alianza Electoral Renovación Popular y Toro , con Renovación Popular y Patria Joven.

Alianza Electoral Renovación Popular Perú , formada por Renovación Popular y Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú.

Alianza Electoral Libertad Popular , junto a Movimiento Regional Agua.

Alianza Regional por el Perú , que agrupa a Fuerza Moderna, Peruanos Unidos: ¡Somos Libres! y Unidad y Paz.

Alianza Electoral Partido Democrático Somos Perú , con Sentimiento Amazonense Regional.

Alianza Electoral Podemos Perú , junto a los movimientos Ayni, Trabajo más Trabajo, y Contigo Región, así como la alianza Podemos Unión Regional.

Alianza Electoral Cooperación, Verdad y Honradez , con Cooperación Popular y Verdad y Honradez.

Alianza Electoral Así-Juntos por el Perú , junto a Acción Social por la Integración-ASI.

Alianza Electoral Progresemos Perú , que suma Progresemos, Cooperación Popular, ADP y Inka Pachacuteq.

Alianza Electoral Juntos con el Pueblo , con Juntos por el Perú y Todo con el Pueblo.

Alianza Electoral Kike Batalla , junto a Batalla Perú y Ama Súa.

Alianza Electoral Mirelo-Podemos Perú, conformada por Reivindiquemos Loreto-Mirelo y Podemos Perú.

Con la inscripción de estas 23 alianzas, el proceso electoral avanza hacia una etapa decisiva, donde la competencia se concentrará en propuestas y alianzas estratégicas, bajo la atenta supervisión del JNE y el cumplimiento estricto del calendario electoral.

Fechas clave del calendario electoral 2026

El camino hacia las Elecciones Regionales y Municipales está marcado por diversas fechas límite que las organizaciones políticas y los candidatos deben cumplir rigurosamente:

15 de enero : Entrega de padrones incrementales de afiliados al Reniec para verificación.

17 de enero : Cierre de inscripciones de alianzas electorales ante la DNROP.

30 de enero : El Reniec remite a la DNROP los resultados de la verificación de afiliados.

16 de febrero : Comunicación a la ONPE sobre la modalidad de elecciones primarias y número de delegados por circunscripción.

20 de febrero : La DNROP remite información para elaborar los padrones de electores afiliados.

28 de febrero : Presentación de la relación de electores no afiliados.

9 de marzo : La DNROP remite al Reniec información para los padrones de electores no afiliados.

27 de marzo : El Reniec entrega al JNE los padrones de electores afiliados y no afiliados.

2 de abril : Solicitud de inscripción de candidatos para elecciones primarias.

7 de abril : Entrega de padrones aprobados por el JNE a la ONPE y fecha límite para renuncia de altos funcionarios que deseen postular a cargos regionales.

9 de abril : Entrega de candidaturas finales a la ONPE.

17 de mayo : Elecciones primarias y elección de delegados.

24 de mayo : Elección de candidatos por parte de los delegados.

1 de junio : Proclamación de resultados de las Elecciones Primarias.

16 de junio : Cierre del ROP y presentación de listas definitivas de candidatos.

26 de julio : Sorteo de miembros de mesa.

5 de agosto : Publicación de listas admitidas, fecha límite para renuncias y retiro de listas.

4 de octubre: Día de las Elecciones Regionales y Municipales.