BTS deja huella en Perú: Jin, V y Jimin entre los nombres más elegidos por familias ARMY

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reveló que al menos 1.800 peruanos tienen nombres inspirados en los integrantes de la banda surcoreana

La influencia de BTS en
La influencia de BTS en Perú: Jin, V y Jimin entre los nombres más elegidos por familias ARMY| Foto: AFP

La influencia del grupo surcoreano BTS en Perú se refleja no solo en el entusiasmo de sus seguidores, sino también en los registros oficiales de nombres. Según cifras difundidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al menos 1.836 peruanos tienen nombres inspirados en los integrantes de la banda, lo que evidencia el impacto cultural del fenómeno K-pop en el país.

La tendencia se ha popularizado especialmente entre las madres y padres, quienes han decidido plasmar su admiración por BTS al nombrar a sus hijos, convirtiendo el fanatismo en parte de la identidad familiar. Para muchas familias, ser ARMY va más allá de una afición musical y se integra en el legado personal y generacional.

BTS deja huella en Perú:
BTS deja huella en Perú: cientos de personas llevan nombres inspirados en la banda surcoreana.| Reniec

Los nombres peruanos inspirados en BTS

  • Jin: 1.233 personas
  • V: 384 personas
  • Jimin: 133 personas
  • Suga: 45 personas
  • Jungkook: 40 personas
  • J-Hope: 1 persona

Gira confirmada

La noticia cobra relevancia en el marco de la gira mundial “BTS World Tour”, que tiene previsto presentarse en Lima los días 9 y 10 de octubre de 2026. La expectativa de la comunidad ARMY peruana ha sido especialmente alta debido a la ausencia prolongada de conciertos tras el servicio militar obligatorio de los miembros del grupo y sus proyectos individuales.

El Reniec mantiene actualizados los datos sobre nombres y ha difundido la información en coincidencia con el anuncio de los conciertos de BTS en Perú.

BTS en Perú: el impacto
BTS en Perú: el impacto del K-pop se refleja en los nombres de más de 1.800 peruanos| Foto: AFP

¿Qué significa ARMY?

El término ARMY identifica a la comunidad global de seguidores del grupo surcoreano BTS. Esta palabra, que corresponde a las siglas de “Adorable Representative M.C. for Youth”, se utiliza para agrupar a los admiradores que apoyan a la banda a través de redes sociales, eventos, campañas y distintas actividades.

Ser ARMY implica no solo escuchar la música de BTS, sino también participar activamente en iniciativas que promueven la solidaridad, el arte y la diversidad cultural.

El fandom se caracteriza por su organización y su presencia en diferentes países, donde realiza campañas de recaudación de fondos, donaciones y acciones en favor de causas sociales. En Perú, como en otras partes del mundo, la comunidad ha crecido hasta convertirse en un fenómeno social que trasciende la música, influyendo en aspectos como la identidad personal y familiar, incluso en la elección de nombres para las nuevas generaciones.

Cuidado con las estafas

Diversos grupos de fans y autoridades han alertado sobre la presencia de estafadores que aprovechan la expectativa por los conciertos de BTS en Lima. Se han detectado publicaciones en redes sociales y grupos de WhatsApp, Facebook, TikTok y Telegram donde se ofrecen preventas de entradas y membresías oficiales, solicitando pagos adelantados a través de cuentas personales o aplicaciones como Yape y Plin.

Es fundamental recordar que, hasta el momento, la preventa oficial de entradas y la adquisición solo se realizan a través de canales oficiales: la aplicación Weverse, la productora autorizada, Ticketmaster y los portales oficiales de BTS y BigHit Music / HYBE. No existen accesos anticipados ni ventas externas confiables. Se recomienda no compartir datos personales ni bancarios fuera de plataformas oficiales, evitar pagos adelantados a desconocidos.

