Todo lo que debes saber para disfrutar el segundo show de Bad Bunny en Lima. Esto fue el primer show del Conejo Malo.

La capital peruana vuelve a vibrar con la presencia de Bad Bunny. Tras un primer concierto marcado por la emoción, la energía y un inesperado lapsus –cuando el artista saludó a “Chile” en plena presentación frente a más de 40 mil asistentes–, el ‘Conejo Malo’ promete superar expectativas en su segunda fecha, este sábado 17 de enero.

El episodio se volvió viral al instante, generando una ola de comentarios y memes en redes sociales, pero no logró opacar la entrega del puertorriqueño ni el fervor del público limeño.

¿Cuánto dura el concierto?

El segundo show de Bad Bunny en Lima está programado para iniciar a las 21:00, con una duración aproximada de 2 horas y 30 minutos. Según lo ocurrido en la primera fecha, el espectáculo se extiende hasta las 23:30 pm, con un despliegue de luces, visuales y una banda en vivo que refuerza la atmósfera caribeña y teatral de esta nueva gira.

Las puertas del Estadio Nacional se abren desde las 15:00, permitiendo el ingreso escalonado de los asistentes. Se recomienda llegar con anticipación para evitar contratiempos y aprovechar las actividades previas al inicio del show.

Concierto de Bad Bunny en Lima.

Accesos y zonas de ingreso

La organización ha dispuesto accesos diferenciados para facilitar la circulación y el control de seguridad. Identifica el punto de ingreso según tu entrada:

Av. Paseo de la República (Estación Metropolitano): Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A.

Av. Bauzate y Meza (con Av. Paseo de la República): Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.

Av. 28 de Julio (con Av. Paseo de la República): Tribuna Norte y Tribuna Oriente.

Calle Madre de Dios (con Av. Petit Thouars): Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular.

Calle Saco Oliveros (con Av. Petit Thouars): Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation.

Calle Corpancho (con Av. Petit Thouars): Zona VIP y Tribuna Occidente.

Lleva tu Documento de Identidad (DNI) y verifica la zona correspondiente antes de acercarte al recinto.

El fenómeno ‘La Casita’: ¿dónde lo disfrutarás mejor?

Uno de los momentos más esperados es el segmento de ‘La Casita’, donde Bad Bunny traslada el show a un escenario secundario inspirado en una vivienda puertorriqueña.

Este tramo incluye temas como “Veldá”, “Tití me preguntó”, “Neverita”, “Si veo a tu mamá”, “La Romana”, “Voy a llevarte para PR”, “Me porto bonito”, “No me conoce”, “Bichiyal”, “Yo perreo sola”, “Efecto”, “Safaera”, “Dile”, “Mónaco”, “Café con ron” y “Ábreme paso”.

Casi la mitad del concierto transcurre en esta zona, e incluso quienes se ubican en las tribunas pueden apreciar el espectáculo sin necesidad de amontonarse cerca del escenario.

La experiencia visual y sonora está pensada para que cada sector tenga su momento, desde ‘Los vecinos’ junto al escenario principal hasta los asistentes de las Tribunas y quienes disfrutan desde las graderías.

Acompañada de su esposo Yaco Eskenazi y su hermana Camila, Natalie Vértiz disfrutó del tour de Bad Bunny en Lima, convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche y emocionando a todos los asistentes.

La canción exclusiva: la sorpresa de la noche

Una de las particularidades del “Debí Tirar Más Fotos World Tour” es que Bad Bunny interpreta una canción exclusiva en cada ciudad, que no se repite en ninguna otra parada de la gira.

En el primer concierto en Lima, el artista eligió “Si estuviésemos juntos”, tema del álbum “x100pre” (2018), para emocionar especialmente a sus seguidores más antiguos. Para el segundo show, el misterio sobre cuál será la nueva canción exclusiva se mantiene hasta el momento del anuncio sobre el escenario, generando grandes expectativas entre los fanáticos.

Bad Bunny cantó "Si estuviésemos juntos" de manera exclusiva en su primer show en Lima. TikTok.

Experiencia por zonas: ¿dónde se vive mejor el concierto?

Cada sector del Estadio Nacional ofrece una experiencia distinta. Los asistentes en la zona de vecinos junto al escenario principal pueden disfrutar tanto del inicio como del cierre del espectáculo. La zona VIP es privilegiada para gozar del segmento de ‘La Casita’, mientras que quienes están en tribunas pueden seguir el concierto completo con una vista panorámica que permite apreciar cada detalle del montaje escénico.

Natalie Vértiz brilló en 'La Casita' de Bad Bunny. TikTok

Recomendaciones para disfrutar al máximo

Vístete cómodo: Lima atraviesa un verano intenso, así que opta por prendas ligeras y frescas.

Mantente hidratado: Lleva agua y líquido suficiente para evitar golpes de calor.

Efectivo a la mano: A veces las señales de pago digital pueden fallar; lleva algo de dinero en efectivo para cualquier eventualidad.

Llega temprano: Aprovecha las actividades previas y evita aglomeraciones en los accesos.

Actitud positiva: Prepárate para una noche de baile, canto y mucha energía junto al ‘Conejo Malo’.

⁠Bad Bunny gritó Chile en su primer concierto en Perú. TikTok

Qué no olvidar antes del show

Recuerda portar tu entrada física o digital, tu DNI y seguir las indicaciones de seguridad del personal del estadio. Evita el ingreso de objetos prohibidos y mantente atento a los canales oficiales del evento ante cualquier cambio de último momento.

Todo lo que debes saber para disfrutar el segundo show de Bad Bunny en Lima. Foto. Cosas/ ATV.