Sombreros, camisetas y sapitos: furor por los productos alusivos a Bad Bunny en la previa del concierto en Lima

En los exteriores del Estadio Nacional, los fanáticos de Bad Bunny pueden encontrar una gran variedad de productos para armar su atuendo. Desde polos y gorras hasta los icónicos sombreros de paja y lentes, todo está listo para el esperado concierto. Latina TV

A pocas horas del inicio del primer concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, los alrededores del recinto se han transformado en un gran mercado ambulante donde vendedores ofrecen una amplia variedad de productos alusivos al artista puertorriqueño. La fiebre por el show ha impulsado la creatividad de los comerciantes informales, quienes han preparado desde camisetas y sombreros hasta accesorios inspirados en la iconografía y los discos más recientes del intérprete de “Un Preview”.

Uno de los artículos más demandados por los fanáticos es el sombrero de paja, conocido popularmente como la “pava puertorriqueña”. Este modelo, que Bad Bunny lució en la Met Gala y que se ha convertido en parte de su imagen durante la gira, se vende a 40 soles y es considerado uno de los objetos imprescindibles para quienes buscan replicar el look del artista durante el tour. “Es de los más pedidos, muchos quieren llevarse uno para estar igual que Bad Bunny”, comentó uno de los comerciantes entrevistados por Latina.

Las camisetas también ocupan un lugar destacado entre los productos disponibles. Los modelos varían según los álbumes y las etapas de la carrera del cantante, pero predominan los diseños asociados al último disco y al concepto visual del tour. Los precios de las prendas son variados, con opciones para diferentes presupuestos. “Tenemos polos de diferentes modelos y tallas, para chicas y chicos, y están desde 25 soles”, explicó un vendedor.

El comercio informal se luce con productos de Bad Bunny antes del show. Latina TV

Entre los accesorios, los lentes de sol con las iniciales y los colores característicos de Bad Bunny se han convertido en una tendencia entre los asistentes, sobre todo los modelos de color rojo, que se comercializan a 20 soles. “Los lentes rojos son los que más se llevan porque son los que el artista usa en sus fotos y videos”, indicó otro de los comerciantes. Los vendedores también ofrecen descuentos para quienes adquieren más de una unidad: “Dos sombreros por 50 soles, así que si vienen en grupo, pueden ahorrar”, detalló un comerciante.

Bad Bunny brinda su concierto en Lima este viernes 16 de enero. Infobae Perú/ América TV

Ofertas y creativos productos

La oferta incluye además figuras y peluches de la rana o “sapito”, un guiño a la portada del álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. Este accesorio, que algunos fans utilizan como colgante o adorno para la ropa, tiene un precio de 30 soles y, según los vendedores, ha tenido una alta demanda entre los jóvenes. “Muchos se identifican con el sapito porque es parte de la portada del disco y se ha vuelto un símbolo”, relató una vendedora.

El ambiente en los alrededores del Estadio Nacional es de entusiasmo y color, con comerciantes instalados en puestos improvisados, mesas, mantas y carritos, exhibiendo toda clase de productos temáticos. Además de los clásicos sombreros y camisetas, se pueden encontrar gorras con el logo del conejo, pulseras, llaveros y hasta pequeños bolsos con frases y estampados ligados a las canciones de Bad Bunny. Los precios, aseguran los vendedores, son accesibles para el público juvenil que predomina en la fila. “Aquí hay de todo precio, hay productos desde 10 soles hasta 40 soles”, señaló uno de los comerciantes.

El informe de Latina mostró cómo la venta ambulante se adapta a la demanda y a las tendencias del público. Los vendedores han preparado novedades inspiradas en cada etapa del artista y en los detalles más recientes de su carrera.

Bad Bunny genera revuelo tras su llegada a Lima. Latina TV

La presencia de productos temáticos responde a la necesidad de los asistentes de vivir una experiencia completa en el concierto, incorporando elementos visuales y de vestuario que permitan identificarse con la comunidad de seguidores del artista. Muchos de los fans eligen combinar varios accesorios para armar un look inspirado en Bad Bunny y compartirlo en redes sociales antes y después del evento.

La creatividad de los comerciantes también se extiende a la oferta de otros elementos prácticos para la espera, como sillitas plegables y sombrillas, que se alquilan o venden a precios módicos y permiten a los asistentes soportar las largas horas en la fila.

A medida que avanza la tarde y crecen las filas, la venta de productos alusivos se intensifica. Los comerciantes estiman que la demanda aumentará conforme se acerque la hora del concierto, previsto para las 21:00. Los vendedores esperan que la jornada cierre con un alto volumen de ventas, impulsado por la llegada de miles de fanáticos dispuestos a llevarse un recuerdo de la visita de Bad Bunny a Lima.

Cámaras y celulares capturaron los momentos en que el cantante llegó oculto entre caravanas, mientras fanáticos no perdieron detalle y esperan alguna señal del artista antes de sus esperados conciertos (Instagram)