Bad Bunny en Perú: Largas filas y expectativa por el primer concierto del ‘Conejo Malo’

Miles de jóvenes acamparon desde la madrugada frente al Estadio Nacional para asegurar un lugar privilegiado en las zonas platinum y VIP del esperado show.

Largas colas a las afueras del estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny. América TV

Miles de fanáticos de Bad Bunny se congregaron desde la madrugada frente al Estadio Nacional de Lima para asegurar un lugar privilegiado en el primer concierto del artista puertorriqueño en la capital peruana, programado para las 21:00 de este viernes 16 de enero. La expectativa por el evento, que marca el inicio de una serie de dos presentaciones del intérprete en Lima, generó largas filas y espacios ocupados desde tempranas horas, con jóvenes que buscan la mejor ubicación en las zonas platinum y VIP del recinto.

Según constató América Noticias, decenas de personas llegaron al menos desde las 5:30 de la mañana y se instalaron en diferentes sectores del campo, preparados para una larga espera hasta la apertura de puertas. Muchos de los asistentes expresaron su entusiasmo por presenciar el espectáculo de Bad Bunny, quien próximamente participará en el Super Bowl y que ya se ha presentado en Lima durante su gira de 2022. “Espero algo fantástico. He visto los shows anteriores y quiero compartir este momento con mis amigos”, declaró uno de los jóvenes entrevistados por el medio.

La dinámica de acceso a las mejores ubicaciones en el campo motivó a varios seguidores a madrugar y a organizarse en grupos para mantener su sitio en la fila. Estamos acá desde muy temprano para encontrar un buen lugar”, relató una fanática que llegó junto a sus amigas.

Bad Bunny brinda su concierto
Bad Bunny brinda su concierto en Lima este viernes 16 de enero. Infobae Perú/ América TV

Cabe indicar que las zonas platinum y VIP, ubicadas cerca del escenario, son las más codiciadas y los asistentes compiten por estar lo más cerca posible del artista. El precio de las entradas para el concierto de Bad Bunny alcanzó hasta 950 soles (alrededor de 250 dólares) en la zona platinum, según confirmaron varios de los asistentes.

“Yo soy platinum, 950 soles. Se agotaron bastante rápido”, relató una joven entrevistada por América TV, quien recordó que los boletos salieron a la venta en mayo y que la alta demanda colapsó la plataforma de ventas en cuestión de minutos. “Tuvimos que esperar y hacer cola en varias pestañas, en la laptop y en el celular, para poder comprarlas”, añadió.

El alto costo de los boletos no fue un impedimento para quienes deseaban vivir una experiencia única. “Es un artista que marca generación”, afirmó otra seguidora mientras aguardaba su ingreso al estadio.

06/10/2025 Bad Bunny con 'Debí
Bad Bunny con 'Debí tirar más fotos' y Rosalía con 'Lux' lideran las listas oficiales de música de 2025 en España. Promusicae ha publicado este jueves las listas oficiales de música 2025 en las que destaca Bad Bunny con su álbum 'Debí Tirar más fotos' (Rimas Entertainment LLC) al liderar las listas de ventas de álbumes de 2025 y Rosalía que, con tan solo siete semanas en listas, sitúa su disco 'Lux' (Sony Music) como nº 1 de la lista de vinilos y segunda posición del Top 100 anual de álbum.

Reventa y negocio informal

En el informe también se pudo ver cómo la reventa y el alquiler informal de espacios y sillas en las filas se convirtieron en una oportunidad de negocio para algunos, quienes ofrecían asientos a quienes llegaban tarde o deseaban estar más adelante en la fila. “Alquilan sillas para quienes quieren esperar con mayor comodidad o asegurar un espacio”, detalló el reporte.

El fenómeno de los espacios reservados generó debate entre los asistentes y expuso tensiones sobre el respeto al orden de llegada. “Todas estas personas están cuidando los sitios que otros ya pagaron con anticipación. Si uno llega temprano, no necesariamente puede ubicarse adelante porque hay quienes han comprado ese lugar a otras personas”, explicó el reportero.

El medio observó que las sillas y espacios se identifican con colores o nombres, una práctica que ha provocado cuestionamientos sobre la equidad en el acceso a las mejores ubicaciones.

Seguridad y presencia policial

La presencia de la policía en las inmediaciones del Estadio Nacional de Lima busca garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, aunque algunos fanáticos consideran que debería haber mayor control sobre la venta y asignación de espacios dentro de las filas.

A diez días del concierto,
A diez días del concierto, la expectativa por ver a Bad Bunny moviliza a decenas de jóvenes a las inmediaciones del Estadio Nacional. Latina TV

“Hay personas que se encargan de que se respete el lugar comprado, incluso por la fuerza”, advirtió una asistente en diálogo con América TV.

Durante la mañana y la tarde, el ambiente en las inmediaciones del estadio estuvo marcado por la convivencia entre grupos de jóvenes, comerciantes ambulantes y familias que aguardaban la apertura de puertas. Algunos asistentes también aprovecharon la ocasión para vender alimentos, bebidas y recuerdos alusivos al concierto.

La primera de las dos fechas programadas en la capital peruana genera un impacto significativo en el comercio local y el sector turístico, con hoteles y restaurantes cercanos al estadio registrando alta demanda. Las autoridades recomendaron a los asistentes llegar con anticipación, portar sus entradas y seguir las indicaciones de seguridad ante la gran afluencia de público.

Cámaras y celulares capturaron los
Cámaras y celulares capturaron los momentos en que el cantante llegó oculto entre caravanas, mientras fanáticos no perdieron detalle y esperan alguna señal del artista antes de sus esperados conciertos (Instagram)

