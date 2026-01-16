Reniec habilita oficinas en todo el Perú para atender este sábado 17 y domingo 18: ¿cuáles son las sedes y horarios?

Reniec habilita más de 100 agencias en diversas regiones para facilitar trámites y entrega de DNI el sábado y domingo. Foto: Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) abrirá este fin de semana sus puertas en Lima, Arequipa, Cusco y otras regiones para facilitar la obtención y entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) a miles de peruanos. Más de cien oficinas habilitarán turnos especiales el sábado 17 y 24 agencias atenderán el domingo 18 de enero, con el objetivo de descongestionar la demanda ciudadana y agilizar los trámites presenciales.

La entidad pública confirmó que la atención especial se extenderá a localidades como Amazonas, áncash, Apurímac, Ayacucho e Ica, además de las principales ciudades del país. Esta iniciativa responde a la creciente necesidad de los ciudadanos que requieren gestionar su DNI o recogerlo, especialmente en vísperas del inicio de actividades escolares y laborales.

El ente advirtió que los horarios de apertura y cierre no serán uniformes entre las agencias, por lo que exhorta a la población a consultar con anticipación la sede y el turno correspondiente antes de acercarse a realizar cualquier gestión.

¿Cuáles son las agencias de Reniec que atenderán este fin de semana y en qué horarios?

Durante el sábado 17 de enero, más de 100 agencias de Reniec atenderán al público en distintas regiones del país. En Lima, estarán habilitadas oficinas como Miraflores, Independencia, Barranca, Jesús María, Cieneguilla, Santa Anita, Cañete y el módulo MAC Lima Norte, entre otras. Los horarios de atención oscilan entre las 08:15 y 15:45 horas, aunque algunas sedes inician labores a las 08:30.

Las oficinas de Reniec atenderán en horarios especiales este fin de semana para quienes necesiten gestionar o recoger su DNI de manera presencial. Foto: Reniec

En Arequipa, la atención se brindará en locales como la oficina registral principal, la agencia de Majes y el módulo MAC Arequipa, con turnos desde las 08.15 hasta las 12.45 para la mayoría de casos. En Cusco, destacan la oficina regional, las agencias de Espinar, Urubamba y el MAC Cusco, que también inician a las 08.15 o 08.30 horas, con cierre entre las 12.45 y 13.45, según la sede.

Este despliegue se repite en departamentos como Amazonas, áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Los puntos de atención incluyen oficinas registrales, agencias, puntos de atención permanente y oficinas registrales auxiliares.

El domingo 18, la cantidad de sedes habilitadas se reduce a 24 agencias distribuidas estratégicamente en el territorio nacional, manteniendo el enfoque en una atención descentralizada. Para ambos días, Reniec recomienda verificar la lista actualizada de oficinas y los horarios específicos en su portal oficial, ya que pueden variar según la región y el local.

La lista completa de agencias y sus horarios está disponible en este enlace para el sábado 17 y en este para el domingo 18, donde puede consultarse el detalle de cada sede habilitada para el fin de semana.

¿Qué trámites puedes realizar online?

Reniec habilitará este fin de semana la realización de trámites presenciales vinculados al DNI, como la entrega del documento, la inscripción para emisión o renovación, y la obtención de certificaciones y copias certificadas. Cada oficina indicará en su panel los servicios disponibles, por lo que se aconseja consultar de antemano la oferta de trámites en la sede de interés.

Entre los trámites virtuales accesibles a través de la página web de Reniec se encuentran: duplicado del DNI electrónico, renovación del DNI, rectificación de domicilio, cambio de estado civil de soltero a casado, actualización del PIN de seguridad del DNIe, solicitud de copias certificadas de actas o partidas, obtención de certificado de inscripción, validación de copias certificadas y devolución por pago de tasas. Estos servicios digitales permiten a los ciudadanos ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios.

La institución recuerda que antes de acudir a una agencia, es fundamental verificar si la gestión deseada puede realizarse en línea. De esta manera, se contribuye a evitar aglomeraciones en las oficinas y se agiliza la atención presencial para quienes realmente lo requieren.

¿Cómo consultar el estado de tu trámite del DNI?

Quienes hayan solicitado recientemente su Documento Nacional de Identidad pueden consultar el estado de su trámite en el sitio web de Reniec. Para ello, es necesario ingresar el número de DNI o el código de solicitud y dar clic en la opción correspondiente. Si el sistema indica “100%” y “en agencia”, el documento está disponible para ser recogido en la sede seleccionada. Si el porcentaje es menor, el solicitante deberá esperar hasta que el trámite se complete.

Reniec entregará 627.000 DNI electrónicos gratuitos en 2026, priorizando a recién nacidos, menores de edad y poblaciones vulnerables en todo el país. Foto: Reniec

La entidad hace hincapié en la importancia de consultar este estado antes de acercarse a una oficina, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y optimizar los recursos de atención. Además, Reniec insiste en que los ciudadanos revisen si el trámite requerido puede realizarse de manera virtual, priorizando así la atención remota y descongestionando las sedes físicas.

Reniec recomienda a quienes acudan este fin de semana llevar consigo su documento de identidad anterior y el comprobante de pago, si corresponde el caso. También sugiere verificar tanto la dirección exacta de la oficina seleccionada como el horario de apertura y cierre, ya que estos varían significativamente entre sedes y regiones.