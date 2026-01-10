Reniec anuncia campañas de DNI electrónico gratis durante enero y febrero: conoce los puntos de atención

Perú

El DNI electrónico 3.0 es
El DNI electrónico 3.0 es considerado el documento de identidad más moderno y seguro de Latinoamérica, gracias a sus 64 elementos de seguridad y un chip criptográfico avanzado - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a través de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS), anunció la ejecución de campañas gratuitas para tramitar el DNI electrónico durante los meses de enero y febrero de 2026. Esta acción, desarrollada en coordinación con diversas instituciones, busca facilitar el acceso a la identificación oficial de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

La estrategia tiene como objetivo asegurar que estos grupos cuenten con documentación vigente, condición necesaria para ejercer derechos y acceder a los servicios públicos en todo el país.

Entre los servicios ofrecidos en esta campaña denominada “Verano Inclusivo” se encuentran inscripciones, renovaciones, duplicados y actualización de datos del DNI electrónico.

Reniec explicó que la alta demanda de trámites registrada a inicios de 2026 motivó la iniciativa, que busca también disminuir la congestión en las agencias y mejorar la calidad de atención a la ciudadanía.

Conoce los puntos de atención

Cajamarca / Cajamarca / Cajamarca: Sub Prefectura de Cajamarca (jr. Dos de Mayo N° 414)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Chimbote / Santa / Áncash: Municipalidad (jr. Enrique Palacios 321)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Huancavelica / Huancavelica / Huancavelica: Demuna Huancavelica (jr. Manco Cápac s/n, Huancavelica Cercado)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Parcona / Ica / Ica: Municipalidad (Joh F Kennedy 500)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Puno / Puno / Puno: Municipalidad - OMAPED (jr. Deustua 458 Plaza de Armas - Oficina OMAPED)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 1 p. m. / 2 p. m. - 4 p. m.)

Banda Shilcayo / San Martín / San Martín: Local Comunal (jr. Capirona s/n, Asociación de Vivienda Ciudad Satélite - Frente a la Plaza de Armas de Ciudad Satélite)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Trujillo / Trujillo / La Libertad: Parque San Luis (entre las calles Espinela y Conalinas)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

El Porvenir / Trujillo / La Libertad: Polideportivo Santa Isabel (entre José Bejar y José Crespo y Castillo)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Víctor Larco / Trujillo / La Libertad: Parque Santa Edelmira (entre la Av. Huamán y Las Orquídeas)

Fecha de inicio: 5/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Chachapoyas / Chachapoyas / Amazonas: Biblioteca Municipal (jr. Ortiz Arrieta 850)

Fecha de inicio: 6/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

San Juan de Miraflores / Lima / Lima: Palacio Municipal (av. Belisario Suárez 1075 Zona D)

Fecha de inicio: 6/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Villa El Salvador / Lima / Lima: Villa del Adulto Mayor (Sector 3 Grupo 8)

Fecha de inicio: 6/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Los Olivos / Lima / Lima: Municipalidad de Los Olivos (explanada de la municipalidad)

Fecha de inicio: 6/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:30 a. m. - 3:30 p. m.)

Callería / Coronel Portillo / Ucayali: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo (jr. Tacna 480)

Fecha de inicio: 6/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (9 a. m. - 1 p. m. / 2 p. m. - 4 p. m.)

Arequipa / Arequipa / Arequipa: Municipalidad de Arequipa-Cercado (Portal de la Municipalidad 110 - Arequipa Cercado)

Fecha de inicio: 7/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 3 p. m.)

Jaén / Jaén / Cajamarca: Parroquia “San Luis Gonzaga”

Calle San Luis 490-498, sector Morro Alto

Fecha de inicio: 7/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Tambo / Huancayo / Junín: Municipalidad Distrital del Tambo (av. Mariscal Castilla 1051 - El Tambo)

Fecha de inicio: 7/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Lima / Lima / Lima: Casa Vecinal N°4 (jr. Caylloma 137)

Fecha de inicio: 7/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

San Juan de Lurigancho / Lima / Lima: Subgerencia de Programa Social (av. El Bosque 331 - Urb. Canto Grande, a espaldas de Sedapal)

Fecha de inicio: 7/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Independencia / Lima / Lima Demuna Independencia (av. Tupac Amaru km 4.5)

Fecha de inicio: 7/1/2026 Frecuencia: lunes, miércoles y viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Comas / Lima / Lima: Municipalidad de Comas (av. España 4)

Fecha de inicio: 7/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Carabayllo / Lima / Lima: Estadio Ricardo Palma (av. San Martín 350, urb. Santa Isabel)

Fecha de inicio: 7/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Ayacucho / Huamanga / Ayacucho: Local de la Cooperativa Sta. María Magdalena (jr. San Martín 546)

Fecha de inicio: 8/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Ica / Ica / Ica: Municipalidad (av. Municipalidad s/n)

Fecha de inicio: 8/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Belén / Maynas / Loreto: ONG Manguaré (calle Unión Mz. D Lt. 05 AH. El Triunfo)

Fecha de inicio: 8/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Piura / Piura / Piura: I.E. Sánchez Arteaga Ex 21 (av. Sánchez Cerro con Calle Cusco)

Fecha de inicio: 8/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)

Castilla / Piura / Piura: Demuna de Castilla (psj. Alfonso Ugarte 510, frente a la Plazuela Luis Montero)

Fecha de inicio: 8/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)

Yurimaguas / Alto Amazonas / Loreto: Biblioteca Municipal (calle Comercio cdra. 1)

Fecha de inicio: 9/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:30 a. m. - 3 p. m.)

Huánuco / Huánuco / Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco (jr. General Prado 750)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

Ica / Ica / Ica: Registro Civil (av. San Martín, referencia Mercado Las Palmas)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (8:45 a. m. - 4 p. m.)

San Borja / Lima / Lima: IIEI 554 Virgen de Lourdes (av. Arqueología 299)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (9 a. m. - 2 p. m.)

Miraflores / Lima / Lima: Casa Tovar (calle Manuel Tovar 255)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (9 a. m. - 4 p. m.)

Miraflores / Lima / Lima: Casa de la Mujer (calle José Gálvez 671)

Fecha de inicio: 12/1/2026

Frecuencia: lunes a viernes (9 a. m. - 4 p. m.)

