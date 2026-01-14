Perú

Reniec habilita 33 centros para tramitar gratis el DNI electrónico en todo el país

La campaña “Verano Inclusivo” permite a menores, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad acceder sin costo al DNIe en puntos de atención de municipios, colegios, iglesias y parques durante enero y febrero

Reniec otorgará DNI electrónico sin costo. | Andina

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una campaña que habilita 33 centros a nivel nacional donde los ciudadanos pueden tramitar gratis el DNI electrónico.

Según informó Andina Canal Online, la iniciativa responde a la alta demanda de este documento en los primeros meses del año y tiene el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y el acceso a servicios públicos esenciales.

La estrategia, denominada “Verano Inclusivo”, se desarrolla en alianza con municipalidades, instituciones educativas e iglesias, y está dirigida principalmente a menores de edadadultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

Iván Torres, director de Restitución de la Identidad y de Apoyo Social de Reniec, explicó a Andina Canal Online que “enero y febrero son temporada alta porque se aprovechan las vacaciones para realizar estos trámites, por eso hemos habilitado un total de 33 centros en municipios, iglesias, colegios y hasta parques para atender a los beneficiarios de la campaña”.

Consulte EN ESTE LINK la ubicación de cada centro donde puede realizar su trámite de forma gratuito, las fechas y los horarios de atención

Seis ventanillas atienden a un promedio de 250 personas diarias, agilizando el trámite del DNI electrónico en la Municipalidad de Arequipa.

Quiénes pueden acceder y qué trámites se permiten

Reniec proyecta realizar 50 mil trámites gratuitos de DNI electrónico (DNIe) durante los dos primeros meses del año, según reportó Andina Canal Online. El beneficio está dirigido a quienes obtienen el documento por primera vez, así como a quienes requieren renovaciones, duplicados o actualización de datos. El objetivo para todo 2026 es entregar el DNIe sin costo a aproximadamente 627 mil ciudadanos vulnerables.

La campaña busca eliminar barreras de acceso para grupos en situación de vulnerabilidad, permitiendo que los beneficiarios realicen gestiones en puntos fijos ubicados en diferentes regiones del país.

Los trámites se pueden efectuar en los siguientes espacios: municipios, colegios, iglesias y parques seleccionados. Para conocer la ubicación exacta de cada uno de los 33 centros, así como las fechas y horarios de atención, se puede consultar el portal oficial de Reniec o las redes sociales de la institución.

Beneficios del DNI electrónico

El DNI electrónico 3.0 (DNIe) es el documento de identidad más moderno y seguro de Latinoamérica, con 64 elementos de seguridad tanto en la tarjeta como en el chip criptográfico. Desde agosto del año pasado, Reniec emite exclusivamente el DNIe, dejando atrás la versión azul y amarilla.

Entre sus características de seguridad, el DNIe incorpora imágenes con líneas y textos microscópicos de alta resolución, imposibles de falsificar, así como un chip con códigos internos que procesan la información del ciudadano.

Además, el documento cuenta con un sello de seguridad con el símbolo del Inti Raymi en la parte central y un código QR único en el reverso, lo que permite verificar su autenticidad mediante un doble control al escanear la tarjeta.

La campaña “Verano Inclusivo” se mantendrá durante enero y febrero, y está orientada a facilitar el acceso al documento de identidad en temporada alta, aprovechando que muchas familias utilizan las vacaciones para realizar trámites pendientes.

De acuerdo con Andina Canal Online, quienes acudan a los centros autorizados podrán recibir orientación sobre el proceso y resolver dudas relacionadas con la actualización de datos personales.

