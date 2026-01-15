Pamela Franco rechaza comparaciones con Pamela López y se pronuncia sobre el divorcio de Christian Cueva: “no soy tiktoker”

La artista peruana dejó claro que su trayectoria musical y liderazgo en el escenario no tienen nada que ver con el mundo digital, solicitando acabar con las comparaciones y valorar su trabajo artístico (Amor y Fuego)

Pamela Franco decidió responder públicamente a una serie de comparaciones que circularon en espacios de espectáculos y plataformas digitales, donde se la vinculó con Pamela López tanto en el plano personal como laboral.

La cantante optó por fijar una posición clara, subrayando las diferencias entre su trabajo artístico y otras formas de exposición mediática. En ese mismo diálogo, la intérprete se refirió a su relación con el futbolista Christian Cueva, especialmente al tema de su divorcio, un proceso que todavía no se ha definido.

Sus declaraciones apuntaron a la necesidad de avanzar con calma, priorizando la estabilidad emocional y profesional antes que los anuncios o las expectativas externas.

Pamela Franco marca distancia<b> </b>

La cantante Pamela Franco tomó la palabra para frenar comparaciones mediáticas, subrayó el respeto entre profesiones y dejó claro que su carrera se construye desde el escenario. (Amor y Fuego)

Las comparaciones entre figuras públicas suelen instalarse con rapidez en el debate mediático, pero Pamela Franco decidió cortar ese hilo de raíz. Consultada sobre si estos paralelos le generaban incomodidad, la cantante fue directa al señalar que no corresponde equiparar trayectorias ni oficios. “No puedes comparar”, afirmó para ‘Amor y Fuego’, dejando claro que respeta el trabajo de todas las personas, aunque considera necesario distinguir los roles profesionales.

Franco explicó que su prioridad está centrada en su carrera musical y en el proyecto que lidera junto a su agrupación. “Yo respeto mucho el trabajo de todas las personas. Todos tenemos derecho a salir adelante”, señaló, antes de remarcar que su identidad pública está ligada al escenario y a la música. En ese sentido, subrayó que su esfuerzo se sostiene en una propuesta artística concreta, con presentaciones, ensayos y un equipo de trabajo detrás.

Las comparaciones físicas, que también circularon en redes, no parecieron afectarla. La cantante aseguró que ese tipo de comentarios no tiene impacto en su día a día y que incluso los toma con humor. “Ahora comparan físicamente y la verdad me río, eso no me importa”, comentó, minimizando ese aspecto del debate. Para Franco, el foco debe estar puesto en el desempeño profesional y no en lecturas superficiales.

En ese punto, marcó una línea clara al diferenciar su labor de los contenidos digitales. “Yo no soy tiktoker, la verdad”, expresó, enfatizando que su trabajo no se desarrolla en plataformas de videos cortos ni responde a la lógica de la viralidad. La declaración buscó cerrar cualquier intento de equiparar su perfil con otros formatos de exposición mediática que, según indicó, pertenecen a ámbitos distintos.

El trabajo artístico como eje y la defensa de su identidad profesional

La intérprete defendió su identidad profesional y señaló que cada trayectoria tiene dinámicas distintas, por lo que consideró injustas las comparaciones dentro del espectáculo. (Instagram)

Pamela Franco insistió en que el debate debe centrarse en el oficio y en la trayectoria. Para la cantante, las comparaciones diluyen el esfuerzo que implica sostener una carrera musical activa. Su proyecto, remarcó, se construye desde el escenario y no desde la controversia digital. Esa postura la llevó a pedir que se reconozca la diferencia entre quienes producen contenido para redes y quienes desarrollan una propuesta artística formal.

Al referirse a su rutina, dejó entrever que su energía está puesta en el crecimiento profesional. Ensayos, presentaciones y planificación ocupan su agenda, muy lejos de la exposición constante que exige el ecosistema de las redes sociales. Desde esa perspectiva, consideró injusto que se intente medir su trabajo bajo los mismos parámetros que otros formatos.

La cantante también aludió a la necesidad de valorar el esfuerzo detrás de cada proyecto. Para ella, el respeto no pasa solo por evitar comparaciones, sino por entender que cada carrera tiene dinámicas distintas. En ese marco, reiteró que no busca competir ni entrar en disputas públicas, sino consolidar su camino laboral.

La relación con Christian Cueva

La artista descartó que la formalización pública sea una prioridad, enfatizando que su pareja está centrada en construir una base sólida, más allá de las expectativas externas (Amor y Fuego)

Además de referirse a las comparaciones, Pamela Franco habló sobre su relación con Christian Cueva y el proceso de divorcio que el futbolista aún atraviesa. Lejos de los anuncios grandilocuentes, la cantante adoptó un tono prudente, destacando la importancia de avanzar paso a paso. “Es importante que nosotros nos estabilicemos y eso no es broma”, afirmó, poniendo el acento en el bienestar de la pareja.

Franco explicó que el camino todavía es largo y que existen varios aspectos por resolver. “Tenemos que concretar muchas cosas, no solamente el tema de su divorcio, sino muchas cosas entre los dos”, señaló, dejando claro que el proceso legal es solo una parte de una etapa más amplia de definiciones personales. Según indicó, ambos se encuentran en una etapa de la vida en la que buscan estabilidad real y no solo gestos simbólicos.

En ese contexto, relativizó la idea del matrimonio como garantía de equilibrio emocional. “El tema del matrimonio o casarse, la fiesta no te da la estabilidad que uno busca”, expresó, cuestionando las expectativas que suelen rodear a ese tipo de decisiones. Para Franco, el trabajo cotidiano en la relación resulta más relevante que cualquier ceremonia.

También se refirió al tono con el que Cueva suele responder a preguntas sobre su vida personal. La cantante aclaró que muchas de sus declaraciones se dan en clave de humor. “Él bromea, hace sus chistes, ustedes también todo le creen”, dijo, atribuyendo parte de la confusión a la lectura literal de comentarios que, según ella, están cargados de sarcasmo.

Cuando fue consultada sobre la posibilidad de un futuro matrimonio, evitó proyectarse demasiado. Aseguró que no es un tema que ocupe sus pensamientos actuales y que prefiere concentrarse en el presente. “Yo la verdad que vivo de realidades hoy por hoy”, afirmó, dejando entrever un cambio de perspectiva respecto a etapas anteriores de su vida.

La cantante cerró sus declaraciones reafirmando su prioridad: el trabajo y el crecimiento personal. “Yo me muero por trabajar, me muero por salir adelante”, expresó, una frase que resume el eje desde el cual decide responder tanto a las críticas como a las expectativas externas. En medio del ruido mediático, Pamela Franco optó por una narrativa centrada en el esfuerzo, la cautela y la construcción diaria de su propio camino.