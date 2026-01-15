Maju Mantilla dedica unas palabras a Gisela Valcárcel tras su regreso a la TV: “Estoy muy feliz, con bastante gratitud”

Maju Mantilla agradecida con Gisela Valcárcel tras su regreso a la TV. IG Maju Mantilla

La exreina de belleza Maju Mantilla fue presentada oficialmente como nueva conductora de un magazine vespertino en Panamericana TV, tras incorporarse a la familia de GV Producciones, la empresa liderada por Gisela Valcárcel. La noticia, anunciada durante la preventa de la productora el 14 de enero, marca el regreso de Mantilla a la televisión peruana después de una pausa motivada por la controversia en su vida personal y profesional.

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, la conductora expresó: “Aquí estoy feliz. GV Producciones y Gisela. Tuvimos una reunión con Gisela hace unas semanas atrás, una linda conversación y estoy muy feliz, con bastante gratitud de ser parte de la familia de GV Producciones con Gisela y con Ethel”.

Maju Mantilla es anunciada como la nueva conductora de GV Producciones.

Maju Mantilla se mostró cercana con Gisela Valcárcel y Ethel Pozo a través de sus redes sociales, demostrando así que nace una gran amistad entre las figuras de TV.

El evento de presentación contó con la participación de Gisela Valcárcel, quien compartió su entusiasmo por sumar a Mantilla a su equipo de conductores. “Lo que quiero hacer es unirme más aquí porque no saben todas las cosas hermosas que han dicho de Maju”, afirmó la presentadora nacional.

La llegada de Mantilla se produce en un contexto de renovación para la productora, que estrenará nuevos formatos y rostros en su parrilla de programación.

Gisela Valcárcel anuncia su regreso a la televisión peruana con un renovado reality de baile por Panamericana TV.

La nueva dupla Ethel Pozo y Maju Mantilla

El magazine será conducido por Maju Mantilla y Ethel Pozo, quien recientemente se despidió de ‘América Hoy’ para sumarse al proyecto impulsado por su madre. El programa se transmitirá por la señal de Panamericana TV en horario de la tarde, aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial de estreno ni el nombre del espacio. Tampoco se ha confirmado si se sumará otra figura femenina al elenco de conductoras.

Durante la preventa, Mantilla resaltó su entusiasmo por el nuevo reto profesional y dedicó palabras de reconocimiento a su compañera de conducción. “Ethel, estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso. Recibo con bastante gratitud y el objetivo es que sea un éxito”, declaró la exmiss Perú, quien posó junto a Ethel Pozo en la fotografía oficial del evento.

El retorno de la exreina de belleza a la pantalla chica ocurre después de varios meses de ausencia. Maju Mantilla optó por alejarse de la televisión luego de las especulaciones sobre una presunta infidelidad a su esposo, Gustavo Salcedo, con el exproductor Christian Rodríguez, quien fuera parte del equipo del programa “Arriba mi gente” de Latina.

Su regreso a la televisión, ahora bajo la producción de GV Producciones, representa un nuevo capítulo en su carrera y una oportunidad de reposicionarse ante la audiencia.

Nuevos programas de Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel también aprovechó la preventa para presentar dos nuevas apuestas para la plataforma de streaming GV Play. Uno de los proyectos es “Con calle y cancha”, un espacio deportivo conducido por los periodistas Paul Pérez y Bruno Cavassa, el exfutbolista Reimond Manco y la influencer Fiorella Retiz.

El otro lanzamiento destacado es el magazine médico “Doctores de guardia”, liderado por el doctor Arrieta y enfocado en acercar información de salud a la vida cotidiana.

'Mostritos y Pirañas' se renueva con la incorporación de Martín del Pomar, Claudia Chiroque y el popular “Amigable Sujeto”, quienes acompañarán a José Miguel Hidalgo.