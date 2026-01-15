Perú

Impulsan censura contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, por “indebida injerencia” en decisiones judiciales

La congresista Ruth Luque anunció una moción de censura contra el legislador fujimorista por supuesta presión a jueces que llevan el caso de la matanza de Cayara

Guardar
Ruth Luque inició una recolección
Ruth Luque inició una recolección de firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, por presionar a jueces del caso Cayara

La congresista Ruth Luque informó este jueves el inicio de una recolección de firmas para presentar una moción de censura contra el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, a quien acusa de “presionar” a jueces del caso Cayara, donde el Ejército es señalado por la ejecución extrajudicial de unos treinta campesinos en 1988.

La moción señala una “injerencia indebida en la función jurisdiccional” porque el parlamentario expuso a los jueces responsables de decidir sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos ese año y los amenazó con denuncias ante organismos de control judicial.

Según el documento, el pasado 12 de enero Rospigliosi publicó una columna en el diario Expreso en la que mencionó con nombre y apellido a los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata.

En ese texto, los describió como magistrados con “pésimos antecedentes” y advirtió que, si no aplicaban la Ley 32107 —aprobada por el Congreso el año pasado y que limita los delitos de lesa humanidad—, debían ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y penalmente.

La moción denuncia injerencia indebida,
La moción denuncia injerencia indebida, ya que Rospigliosi expuso y amenazó públicamente a los jueces encargados de decidir sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad

El congresista afirmó que, si los magistrados no aplicaban la normativa, “deberían ser detenidos en flagrancia y enviados a prisión”. La moción considera que la presencia de un funcionario de alto rango del Congreso que emite tales amenazas y luego asiste virtualmente a la audiencia judicial constituye un acto de amedrentamiento incompatible con la neutralidad institucional.

El texto recoge declaraciones posteriores de Rospigliosi, quien sostuvo que “si algún magistrado prevaricador, politizado y corrupto no aplica la ley, deberá ser sancionado de inmediato por la JNJ y por la OCMA y será denunciado penalmente por haber prevaricado”.

La moción sostiene que estas expresiones ejercen presión directa sobre los magistrados que aún no han resuelto la prescripción de los delitos imputados a los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila, procesados por los hechos ocurridos en la localidad de Cayara (Ayacucho).

Durante la audiencia judicial del 12 de enero se registró la conexión virtual de Rospigliosi, por lo que, de acuerdo con la moción, esta secuencia de hechos ha generado preocupación en organizaciones del sector justicia como la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM).

La moción sostiene que estas
La moción sostiene que estas acciones y declaraciones de Rospigliosi constituyen presión directa sobre los magistrados y un acto de amedrentamiento incompatible con la neutralidad institucional

El documento destaca que la actuación del titular del Congreso contradice el deber de neutralidad propio del cargo y recuerda que, antes de ser fujimorista, reconoció la masacre de Cayara como parte de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

La iniciativa también resalta que, tras estos hechos, la Sala Penal encargada del caso decidió postergar su pronunciamiento sobre la prescripción, lo que refuerza la sospecha de intento de presión política.

Controversia

En su momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Perú no aprobar la Ley 32107, al considerar que viola obligaciones internacionales. Sin embargo, el Gobierno de la exmandataria Dina Boluarte promulgó la norma, impulsada por bancadas aliadas al exdictador Alberto Fujimori y por exmiembros de las Fuerzas Armadas.

Su aprobación impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002, con lo que queda excluido el periodo del conflicto armado interno (1980-2000) que causó más de 69.000 muertos.

Temas Relacionados

Ruth LuqueFuerza PopularCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

La Autoridad Tributaria ha decidido igualar la situación de baja definitiva –extinción del RUC– con un procedimiento societario de disolución, liquidación y extinción

¿Dar de baja el RUC

Calor extremo: adultos mayores y pacientes cardíacos son los más vulnerables durante el verano

Especialistas advierten que la combinación de altas temperaturas, humedad y cambios climáticos imprevistos pone en riesgo a quienes padecen enfermedades cardíacas y a la población de adultos mayores

Calor extremo: adultos mayores y

Aeropuerto Jorge Chávez: vuelos directos Lima-Miami podrían cancelarse en las próximas semanas por nueva TUUA internacional

Los pilotos que operan en el aeropuerto de Lima alertaron que LATAM ya comenzó con el desvío de rutas directas hacia Punta Cana y Cancún. Limeños tendrían que hacer conexión en Brasil

Aeropuerto Jorge Chávez: vuelos directos

Sorteo para la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fecha, horario y canal del evento

Alianza Lima, Regatas Lima y San Martín conocerán a sus rivales en la primera ronda del torneo continental que se jugará en Lima del 18 al 22 de febrero

Sorteo para la fase de

Jesús Pretell declaró que “LDU de Quito me recuerda a Sporting Cristal por el cariño de la hinchada”

En su presentación oficial como refuerzo de Liga de Quito, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el mediocentro peruano empleó una comparativa que dejó sorprendidos a los ecuatorianos

Jesús Pretell declaró que “LDU
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que no teme probar alimentos que le regalan en campaña: “Si me quieren drogar, que me droguen”

Le dan la razón a Mario Vizcarra: Luz Pacheco, presidenta del TC, habría infringido neutralidad por declaraciones sobre su candidatura

Mario Vizcarra estuvo en audiencia del JNE, pero no intervino

Fiscalía asegura continuidad de 54 investigaciones por muertes en protestas tras temor por impunidad y cierre del Eficavip

JNE deja al voto el caso de Mario Vizcarra: Esto se dijo en la audiencia clave para Perú Primero

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón reaparece y abandona

Samahara Lobatón reaparece y abandona el departamento donde vivía con Bryan Torres tras denuncia por intento de feminicidio

“Yo soy músico”: Gian Marco enfrenta incómodo encuentro con influencer y se vuelve viral

Miranda Capurro responde a críticas por antiguo post sobre Bad Bunny: “ Yo solo quiero ir al concierto a disfrutarlo”

Conciertos de BTS en Perú: denuncian ofertas de “apoyo económico” y entradas a cambio de favores sexuales

Armys vuelven viral su carta de requerimientos a la promotora que trae a BTS a Perú

DEPORTES

Sorteo para la fase de

Sorteo para la fase de grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: fecha, horario y canal del evento

Jesús Pretell declaró que “LDU de Quito me recuerda a Sporting Cristal por el cariño de la hinchada”

Juan Pablo Varillas vs Andrea Collarini: fecha, hora y dónde ver partido por semifinales del Challenger de Buenos Aires

Alianza Lima sorprende y ficha a delantera india que hizo historia en la Champions League Femenino: “He seguido al equipo”

Dos clubes podrían no jugar la Liga 1 2026 tras suspensión de licencias a pocos días del arranque del Torneo Apertura