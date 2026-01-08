Fernando Rospigliosi respalda a policía que abatió a delincuente en Comas: “Así hay que actuar; hay que liquidarlos”

Con firmeza, Fernando Rospigliosi defiende la acción de un policía que abatió a un asesino y asegura que las leyes del Congreso ahora protegen a los agentes. "Así hay que actuar con los delincuentes", sentenció el parlamentario ante la prensa.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respaldó de manera enfática al suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que abatió a un sicario tras el asesinato de un conductor de transporte público en el distrito de Comas. En declaraciones a la prensa, el fujimorista defendió la actuación del agente y subrayó la importancia de las nuevas leyes que protegen a los policías que intervienen en situaciones de este tipo.

“Como ustedes han visto en los videos, el policía actuó valientemente en uso legítimo de su arma y abatió al delincuente. Este policía está protegido por las leyes que ha dado el Congreso, porque antes si un policía abatía a un delincuente, inmediatamente había magistrados, fiscales y jueces prevaricadores que pedían prisión preventiva para los policías. Hoy día ha ocurrido este hecho y el policía está protegido por las leyes que ha dado el Congreso”, mencionó.

Saludó que el comando policial haya felicitado públicamente al policía efectivo y enfatizó que la intervención del agente policial debe servir de ejemplo. “Así hay que actuar con los delincuentes, con firmeza, con decisión, con valor, y hay que liquidar a los delincuentes si es que actúan de esta manera. Ese criminal había matado antes a un chófer y el policía valientemente lo persiguió y acabó con él. Eso es lo que necesitamos para acabar con la delincuencia en el Perú”, mencionó.

Parlamentario invocó a reconocer el accionar del efectivo. | Congreso

El hecho que motivó la declaración de Rospigliosi ocurrió la madrugada del 8 de enero en la cuadra cinco de la avenida Andrés Belaúnde, en el distrito limeño de Comas. José Carlos Marín Anticona, conductor de transporte público de 28 años, fue asesinado a balazos por un sicario que simuló ser pasajero. Tras pedir descender, el agresor le disparó en cuatro oportunidades y escapó hacia el pasaje Sucre, donde lo esperaba un cómplice en motocicleta.

Un suboficial del Escuadrón de Emergencia de la PNP, vestido de civil y que transitaba por la zona, advirtió la situación y decidió intervenir. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el policía enfrentó al sicario en pleno tiroteo. Testigos relataron que se escucharon más de dieciocho disparos, algunos de los cuales impactaron en viviendas cercanas y generaron pánico entre los vecinos.

El agente logró proteger a un residente que se refugió detrás de un vehículo y, tras exigir al delincuente que se detuviera, le disparó y lo abatió cerca de un parque. El cómplice logró escapar, abandonando la motocicleta.

Un agente encubierto intervino en la avenida Andrés Belaúnde luego de que un extorsionador asesinara a un chofer de transporte público en Comas y desatara un tiroteo en una zona residencial del distrito limeño| Latina Noticias

En el lugar se halló el arma utilizada en el asesinato del conductor. El sicario fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, alias ‘Cantu’, individuo con antecedentes vinculados al sicariato y otros delitos graves. Había sido detenido en marzo de 2025 por su relación con el asesinato de un suboficial en retiro y por portar armas y drogas, pero recuperó su libertad menos de un año después. Durante el tiempo que permaneció libre, volvió a involucrarse en actividades criminales.

Apoyo institucional y reconocimiento al accionar policial

El accionar del suboficial recibió el respaldo no solo de Rospigliosi, sino también de autoridades y vecinos de la zona. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, destacó la valentía del agente y señaló que debe ser reconocido oficialmente por la institución. “Así se actúa con energía, con coraje, mostrando la vocación de servicio. Este es una persona que merece absolutamente todo el reconocimiento del comando y del más alto nivel de gobierno”, manifestó Óscar Arriola.

Vecinos de Comas expresaron su aprobación ante la reacción inmediata del policía y pidieron mayor presencia policial para reducir los altos índices de criminalidad. “Espero que esté libre porque había rumores de que lo iban a juzgar y todo eso. Me parece muy bien que sigan actuando así”, opinó una residente.