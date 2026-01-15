Perú

Amplían extradición de alias ‘Cuchillo’ para que sea juzgado en Perú por extorsión

Miguel Antonio Rodríguez Díaz fue acusado por la expresidenta Dina Boluarte de ser el autor intelectual de 13 personas en una mina en Pataz

Guardar
Capturan a presuntos sicarios de
Capturan a presuntos sicarios de alias 'Cuchillo'

El Gobierno peruano aprobó la ampliación de la extradición activa de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, para que sea procesado en el Perú por el delito de extorsión. La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 009-2026-JUS, firmada el 14 de enero de 2026, luego de que la Corte Suprema declarara procedente el pedido formulado por la Corte Superior de Justicia del Santa.

La medida responde a una solicitud específica de ampliación, distinta al proceso de extradición ya aprobado por otros delitos graves. De acuerdo con el marco legal vigente, la extradición solo puede ser concedida por el Poder Ejecutivo, previo informe favorable de la Corte Suprema y de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas. En este caso, dicho órgano recomendó acceder al pedido tras evaluar la documentación remitida.

La ampliación permitirá que Rodríguez Díaz sea juzgado también por extorsión agravada en grado de tentativa, delito que no estaba comprendido inicialmente en la primera solicitud de extradición.

Miguel Antonio Rodríguez alias Cuchillo y sus vínculos con la masacre en Pataz. Canal N

Los otros delitos por los que será procesado en el Perú

La ampliación de la extradición se suma a un proceso penal mucho más amplio que enfrenta alias ‘Cuchillo’ en el Perú. La Corte Suprema ya había aprobado, en julio de 2025, la extradición activa para que sea procesado por los delitos de organización criminal, homicidio calificado, sicariato agravado y lavado de activos, conforme a lo solicitado por el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy, en La Libertad.

Según las resoluciones judiciales, Rodríguez Díaz es señalado como fundador de una presunta organización criminal creada en 2023, dedicada a actividades ilícitas como el tráfico de armas de fuego y explosivos, homicidios calificados, secuestros, extorsión, robo de minerales auríferos y lavado de activos. En ese entramado criminal se identificó a otros presuntos integrantes, entre ellos José Ramiro Lozano Peche, alias ‘Técnico’, y Gianpierre Eduardo Baca Infante, alias ‘Norteño’.

En la sierra de La
En la sierra de La Libertad, la minería ilegal ha desatado una guerra silenciosa. Bandas armadas controlan túneles, sabotean instalaciones y asesinan trabajadores. El Estado parece ausente. (Composición: Infobae)

La investigación judicial determinó que los delitos imputados no fueron hechos aislados, sino parte de una estructura criminal organizada, con roles definidos y una finalidad económica ligada al control violento de zonas mineras. En el caso del lavado de activos, las pesquisas apuntan a la conversión de dinero ilícito proveniente del robo de minerales mediante la adquisición de bienes, vehículos y la construcción de inmuebles.

La fuga a Colombia y su posterior captura

El nombre de Miguel Antonio Rodríguez Díaz pasó a ocupar el centro de la atención pública a inicios de mayo, cuando fue señalado por la expresidenta Dina Boluarte como presunto autor intelectual de la masacre ocurrida en Pataz, en la región La Libertad. Tras conocerse públicamente su presunta implicancia, el investigado abandonó el país y se trasladó a Colombia, evadiendo inicialmente la acción de la justicia peruana.

Policía de Colombia capturó a
Policía de Colombia capturó a 'Cuchillo', presunto autor intelectual del asesinato de 13 mineros en Pataz. (Foto: X/Ministerio del Interior)

Su huida, sin embargo, fue breve. El 12 de mayo, agentes de Interpol lo capturaron en territorio colombiano, luego de que se emitiera una alerta roja en su contra. Desde entonces, Rodríguez Díaz permanece detenido en ese país, mientras se desarrollan los trámites judiciales y diplomáticos para concretar su traslado al Perú.

Temas Relacionados

ColmbiaAlias CuchilloMiguel Antonio Rodríguez DíazPatazPoderosaminería ilegalcrimen organizadoperu-politica

Más Noticias

“Christian Cueva contaba que Renato Tapia se creía el capitán del futuro”: se filtró el inicio del conflicto en la selección peruana

La aún esposa de ‘Aladino’ reveló la antipatía que existía por parte del ‘10′ hacia el volante en la ‘bicolor’. También, contó que se expresaba mal de otros compañeros

“Christian Cueva contaba que Renato

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica que la pesca industrial está prohibida en áreas naturales protegidas del Perú

El tribunal rechazó de forma definitiva la acción popular presentada por la Sociedad Nacional de Pesquería

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica

¿Dar apoyo en una manifestación es delito? TC definirá el futuro del derecho a la protesta en el Perú este 20 de enero

El Tribunal Constitucional evaluará este martes la ley que penaliza las protestas. Organizaciones advierten que la norma permite la criminalización, sin diferenciarla con el apoyo humanitario

¿Dar apoyo en una manifestación

¿Todavía no terminan el parque de la esquina? No es el único: en Perú existen S/42.362 millones en obras paralizadas, alerta Comex

Con la obra ‘parada’: la ciudad con el peor avance no es Lima, sino otra de gran magnitud al sur del país. Carreteras, veredas y vías sin afirmar figuran entre las obras menos ejecutadas

¿Todavía no terminan el parque

Blue Monday 2026: ¿Sabías que existe un día en Perú en que los trabajadores se sienten menos ‘motivados’ para trabajar?

¿Año nuevo... sin trabajo nuevo? Si perteneces a la Generación Z, no te desanimes: probablemente, tu organización esté fallando en motivar y retener a tu equipo, según Buk

Blue Monday 2026: ¿Sabías que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica

Fallo histórico: Corte Suprema ratifica que la pesca industrial está prohibida en áreas naturales protegidas del Perú

¿Dar apoyo en una manifestación es delito? TC definirá el futuro del derecho a la protesta en el Perú este 20 de enero

JEE admite tacha contra la lista al Senado del APRA que integran Carla García y Jorge del Castillo

La concesión que favoreció al empresario chino que se reunió con José Jerí: hidroeléctrica de USD 224 millones nunca se ejecutó

JNE decide hoy si Mario Vizcarra puede postular en las Elecciones: Perú Primero pide inaplicar la Ley 30717

ENTRETENIMIENTO

Desde una ‘tamalada’ hasta hacer

Desde una ‘tamalada’ hasta hacer ‘ventas’ inesperadas: locura en TikTok por conseguir dinero para las entradas de BTS

Bad Bunny en Lima: ¿Qué figuras peruanas podrían estar en ‘La Casita’?

BTS llega a Perú por primera vez: banda K-pop confirma dos conciertos en Lima como parte de su gira mundial 2026

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

DEPORTES

“Christian Cueva contaba que Renato

“Christian Cueva contaba que Renato Tapia se creía el capitán del futuro”: se filtró el inicio del conflicto en la selección peruana

Mr Peet criticó a Pablo Guede por su estilo y desperdiciar a Federico Girotti, y lo comparó con Néstor Gorosito: “Tampoco hay fútbol”

Jaime Yzaga con Infobae Perú: las expectativas en un histórico LAAC 2026, su conexión con el golf y el peso de un apellido ilustre

Los 3 partidos de Alianza Lima previo a su debut en la Copa Libertadores 2026: los ensayos de Pablo Guede para duelo con Club 2 de Mayo

Pablo Guede explotó contra Sergio Peña tras ‘blooper’ en Alianza Lima vs Unión: “No eres capaz de ir para adelante”