Resultados oficiales de la Kábala del 13 de enero: revisa aquí la jugada ganadora

Revisa la combinación que salió premiada en el último sorteo de la Kábala. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La Kábala llevó a cabo nuevamente su sorteo en la noche del martes 13 de enero, y los resultados fueron anunciados en una transmisión en vivo por América Televisión después de las 20:30 hora.

Si deseas comprobar si algún participante se hizo merecedor del ‘Pozo Buenazo’ que inicia con S/ 5′536,225 mil soles, aquí puedes consultar los resultados.

La Kábala, como parte de su programación habitual, realiza tres sorteos a la semana, programados para los días martes, jueves y sábados.

Resultados de la Kábala HOY 13 de enero: jugada ganadora y números oficiales Consulta aquí los resultados oficiales del sorteo más reciente de la Kábala. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Como cada jueves, La Tinka difundió los números ganadores del más reciente sorteo de la Kábala. Averigüe si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

En esta ocasión, los números afortunados de las bolillas fueron 10, 40, 21, 14, 17, 12. En cuanto a la combinación ganadora de ‘Chau Chamba’, estuvo compuesta por las cifras: 13, 29, 10, 06, 36 y 07.

Es importante señalar que si el premio obtenido supera los S/5.000, pero es inferior al millón de soles, el ganador tiene un plazo de 30 días para reclamarlo.

En el caso de premios que superen el millón de soles, el plazo para efectuar el reclamo es de 90 días. Por otro lado, los premios inferiores a S/5.000 pueden ser reclamados hasta 180 días después del sorteo.

Resultados de la Kábala HOY 13 de enero: jugada ganadora y números oficiales Consulta aquí los resultados oficiales del sorteo más reciente de la Kábala. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Ganadores Kábala:

Con 6 aciertos: 0 ganadores

Con 5 aciertos: 8 ganadores

Con 4 aciertos: 356 ganadores

Ganadores CHAU CHAMBA:

Con 6 aciertos: 0 ganadores

Con 5 aciertos: 0 ganadores

Con 4 aciertos: 56 ganadores

¿Hubo ganador de ‘Pozo Buenazo’?

Esta vez, no hubo un afortunado ganador del premio acumulado de S/ 5′536,225 mil soles, conocido como el ‘Pozo Buenazo’. Para el próximo sorteo, el premio inicial se eleva a S/5′605,085 mil soles. ¡Les deseamos mucha suerte a todos los participantes en el próximo sorteo de Kábala!

Resultados de la Kábala HOY 13 de enero: jugada ganadora y números oficiales Consulta aquí los resultados oficiales del sorteo más reciente de la Kábala. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

¿Cómo se juega Kábala?

Los resultados ganadores del último sorteo de la Kábala (Infobae)

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que ingresar a la página de internet, donde se podrá escoger la jugada con un costo mínimo de un sol .

El siguiente paso en el juego es elegir seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40 , los mismos que conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número; si no se sabe cuáles elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema escogerá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y escoger los números de nuevo.

Cuando se hayan escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores . Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si solo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigidos a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas, miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.