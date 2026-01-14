Perú

PNP bajo la lupa: más de 1.800 computadoras malogradas en comisarías a nivel nacional

Un informe de la Contraloría General revela graves deficiencias en infraestructura, equipamiento y personal en 485 delegaciones policiales supervisadas en el país, lo que compromete la capacidad de respuesta ante el avance de la inseguridad

Guardar
Contraloría encuentra 1730 vehículos inoperativos,
Contraloría encuentra 1730 vehículos inoperativos, 1823 computadoras malogradas e infraestructura deficiente tras operativo en comisarías.

Una revisión nacional encabezada por la Contraloría General de la República (CGR) expuso 1.730 vehículos policiales inoperativos, 1.823 computadoras malogradas e infraestructura deficiente en cientos de dependencias de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El operativo, denominado “Comisarías Básicas PNP 2025”, se realizó entre octubre y noviembre de 2025 en 485 comisarías, y arrojó 2.582 situaciones adversas que ponen en jaque la operatividad policial, según reportó la Contraloría General.

La investigación de la CGR cobró notoriedad luego de incidentes como el desprendimiento del techo en la comisaría de Surquillo. Este hecho encendió las alertas sobre las condiciones en que el personal policial se desempeña diariamente, en medio de un contexto marcado por el aumento de la inseguridad ciudadana. 

Lima MetropolitanaÁncashPunoAyacucho y Cajamarca concentran la mayor cantidad de comisarías con problemas, sumando más de mil delegaciones afectadas en estas regiones.

De acuerdo con el estudio, la mitad de los 4.121 vehículos inspeccionados (motocicletas, camionetas y automóviles) permanece fuera de servicio por falta de mantenimiento. Esta situación limita la cobertura del patrullaje y debilita la capacidad de respuesta ante delitos o emergencias.

El diagnóstico también revela que los equipos informáticos presentan fallas serias: de las 6,835 computadoras revisadas, más de una cuarta parte está inoperativa. El panorama se replica en las impresoras (2,132 de 4,049 dañadas) y escáneres (141 de 532 con problemas), lo que obstaculiza tareas administrativas y manejo de información.

Un informe de la Contraloría
Un informe de la Contraloría revela deterioro en patrulleros, falta de chalecos antibalas y carencia de equipos informáticos en comisarías, lo que limita el patrullaje y la respuesta ante el delito| Foto: Contraloría

Riesgos para el personal y el servicio

El informe detalla, además, que los chalecos antibalas resultan insuficientes, y muchos de ellos están vencidos, rotos o inutilizables, exponiendo a los efectivos a peligros innecesarios durante operativos.

Esta carencia se suma a la precariedad en el mobiliario: escritorios, sillas, estanterías y colchones en mal estado dificultan la labor y afectan la seguridad de quienes trabajan y acuden a las comisarías.

La infraestructura también genera preocupación. Más de la mitad de las dependencias evaluadas supera los 30 años de antigüedad y requiere trabajos de renovación.

El reporte destaca que 72 delegaciones fueron construidas con adobe, lo que las vuelve especialmente vulnerables a fenómenos como sismos y humedad. Delegaciones como Palacio Viejo (Arequipa)Sitajara (Tacna) y Punta Moreno – Gran Chimú (La Libertad) figuran entre las más afectadas.

La falta de recursos humanos agrava el escenario: 39 comisarías no disponen del número mínimo de efectivos, lo que repercute negativamente en el patrullaje y la prevención del delito. Además, 208 delegaciones no formularon ni aprobaron el “Plan de patrullaje por sector para el año 2025”, una omisión que impide la adecuada asignación de recursos y limita la cobertura territorial. En Lima MetropolitanaCajamarca y La Libertad este problema se repite con frecuencia.

La ausencia de herramientas de información para la ciudadanía también fue señalada por la Contraloría General. En 107 comisarías no existe difusión del “Mapa del delito”, lo cual dificultaría a los vecinos identificar zonas y horarios de mayor riesgo. Además, 12 delegaciones no han elaborado este documento, lo que limita la transparencia y la participación comunitaria.

El informe fue remitido al titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, con recomendaciones para adoptar medidas orientadas a mejorar las condiciones de las comisarías y así fortalecer la seguridad ciudadana. La Contraloría General subrayó que la atención urgente a estas deficiencias resulta clave para garantizar el servicio policial y restablecer la confianza pública.

Temas Relacionados

PNPComisaríasContraloríaperu-noticias

Más Noticias

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este miércoles 14 de enero

El costo de los combustibles en la capital peruana se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Cuál es el precio de

“Federico Girotti es delantero, es su característica principal”: Pablo Guiñazú recomienda emplear al ‘9′ en su posición natural en Alianza Lima

El exentrenador de Talleres de Córdoba sugiere que el antiguo atacante de la ‘T’ no salga del área bajo ninguna circunstancia, dado que perdería sus virtudes principales en los enfrentamientos

“Federico Girotti es delantero, es

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Federico Girotti tomaría el lugar de Paolo Guerrero, sentido en la previa del encuentro, en el once titular de Pablo Guede. Conoce los horarios del partidazo en Uruguay

A qué hora juega Alianza

Picadura de araña casera puede causar daño severo y ser mortal, advierte EsSalud

Más de 2 mil casos de mordeduras de araña casera fueron atendidos a nivel nacional en los últimos seis años

Picadura de araña casera puede

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

El equipo de Pablo Guede afronta un nuevo reto en la pretemporada en Montevideo con la necesidad de sumar su primer triunfo, tras caer en su estreno ante Independiente. Sigue aquí cada detalle del encuentro

Alianza Lima vs Unión EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE: 10 partidos políticos tienen

ONPE: 10 partidos políticos tienen hasta mañana para rendir cuentas por el uso de más de S/ 7 millones

Ollanta Humala exige su liberación tras archivo del caso Cócteles: “Sigo en prisión y mi familia tuvo que irse sin cometer delito”

JEE rechaza tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: No se pagó los S/ 165 mil de tasa electoral

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Hermano de Dina Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

José Jerí justifica su cena en el chifa con Zhihua Yang y dice que él fue invitado: “Yo no convoqué la reunión”

ENTRETENIMIENTO

Marisa Minetti se sincera sobre

Marisa Minetti se sincera sobre el amor, la edad y la vigencia: “No me imaginé llegar a esta edad con tanta vitalidad”

Mónica Cabrejos exige justicia para Samahara Lobatón tras video de agresión de Bryan Torres: “una prueba contundente”

Dueño de orquesta ‘Barrio Fino’, donde canta Bryan Torres, se pronuncia tras agresión a Samahara Lobatón: ¿lo botarán?

Papá de Samahara Lobatón se pronuncia tras video de agresión a su hija: “sentí enojo e impotencia”

BTS en Perú: la Army peruana y por qué se hicieron famosas a nivel mundial

DEPORTES

“Federico Girotti es delantero, es

“Federico Girotti es delantero, es su característica principal”: Pablo Guiñazú recomienda emplear al ‘9′ en su posición natural en Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

“Esto iba a pasar y va a ser peor”, la alarmante premonición de Percy Olivares tras la polémica entre Renato Tapia y Christian Cueva