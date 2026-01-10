Perú

Escándalo en Ayacucho: Contraloría halla pérdida de más de S/ 3.5 millones por carretera entregada “a medias” y con fallas

La municipalidad distrital recibió y liquidó un camino vecinal que presentaba deficiencias técnicas y tramos inconclusos. Seis exfuncionarios enfrentan ahora responsabilidad penal por autorizar los pagos

Contraloría inspeccionó camino vecinal en la Municipalidad de Vinchos. Hallaron varias fallas que costaron más 3 millones de soles. Foto: Andina/Difusión

Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto al descubierto una serie de irregularidades en la Municipalidad Distrital de Vinchos, en la provincia de Huamanga. Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 070-2025-2-0362-AC, se ha identificado un perjuicio económico ascendente a S/ 3.630.689, derivado de la gestión de una obra destinada a mejorar la conectividad de diversas comunidades rurales.

El proyecto en cuestión consistía en el mejoramiento del camino vecinal que une a las localidades de Ccoñani, Ccasacorral, Cayramayo y Huiriclia, además del ramal Cayramayo–Tocondolo. Lo que debió ser una infraestructura clave para el desarrollo de Ayacucho terminó convertida en un foco de presunta corrupción administrativa y técnica.

Pagos indebidos y penalidades “olvidadas”

La auditoría, que evaluó el periodo entre junio de 2022 y diciembre de 2024, determinó que el daño patrimonial al Estado se ejecutó mediante dos mecanismos. Primero, la municipalidad otorgó conformidad para el pago de valorizaciones que incluían trabajos no ejecutados o realizados de manera deficiente. A pesar de estas fallas evidentes, la obra fue recibida sin observación alguna por parte de los responsables.

Caminos vecinales en otras comunidades
Caminos vecinales en otras comunidades en Vinchos. Anyaypata, Huayllapampa y Accomachay. Foto: Municipalidad distrital de Vinchos.

Este proceder generó un perjuicio directo de S/ 2.196.994 por concepto de pagos liquidados. A esta cifra se le suma un monto de S/ 1.433.695 por la no aplicación de penalidades por mora. Los funcionarios a cargo aprobaron la liquidación del contrato de ejecución ignorando los retrasos injustificados del contratista, evitando así que la empresa pagara las multas que por ley correspondían al tesoro público.

Una cronología de retrasos

La historia de esta obra vial comenzó el 12 de octubre de 2022. Con un presupuesto asignado de S/ 14.682.604, el contratista tenía un plazo original de 240 días calendario para entregar la vía, fijando la fecha de término para el 8 de junio de 2023. Sin embargo, la ejecución entró en un ciclo de postergaciones.

Durante el proceso, se aprobaron tres suspensiones de plazo que sumaron 309 días, además de dos ampliaciones por otros 35 días. Esto extendió la ejecución en un total de 584 días adicionales, estableciendo como nueva fecha límite el 16 de mayo de 2024. Finalmente, la obra fue recibida el 3 de julio de 2024. Esta se aceptó como terminada pese a que existían deficiencias técnicas y tramos donde los trabajos eran prácticamente inexistentes.

Carretera finalizada de Vinchos que
Carretera finalizada de Vinchos que debía favorecer a 600 familias, según el municipio. Foto: Captura/Video Municipalidad Distrital de Vinchos.

Funcionarios con responsabilidad penal

El informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Huamanga ha determinado la presunta responsabilidad penal y administrativa en seis exfuncionarios y exservidores de la gestión municipal de Vinchos.

Estos trabajadores públicos fueron los encargados de dar luz verde a los pagos y de firmar la liquidación final sin aplicar los castigos económicos correspondientes. Ante la contundencia de los hallazgos, la Contraloría ha solicitado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios que inicie de inmediato las acciones penales pertinentes.

Asimismo, se ha recomendado al alcalde distrital de Vinchos iniciar los procesos administrativos disciplinarios contra los implicados y se ha solicitado que el Órgano Instructor de la Contraloría active el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS).

