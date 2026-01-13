Perú

Policía desarticula a ‘Los Sátrapas del Cono’: Cae pareja dedicada a la extorsión a transportistas en Independencia

La Policía Nacional capturó a dos jóvenes identificados como Frank Alexis Cruz Cárdenas y Alison Mara Lozano Malva, presuntos integrantes de esta red

Detienen a presuntos cabecillas de banda que extorsionaba a transportistas y emprendedores en Independencia|América Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó la captura de dos presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Sátrapas del Cono’, señalada por extorsionar a transportistas, comerciantes y pequeños empresarios en el distrito de Independencia, en Lima Norte. De acuerdo con la información de las autoridades, los detenoidos habrían ejercido control sobre la zona durante varias semanas mediante amenazas y actos violentos.

Según el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el operativo se realizó en una presunta guarida de la banda, donde agentes de la División de Investigación de Robos incautaron una pistola, municiones y explosivos.

El oficial explicó que el despliegue policial se ejecutó tras un seguimiento de más de dos semanas, y que en los teléfonos móviles de los implicados se hallaron evidencias como mensajes extorsivos, fotografías con armas de fuego y dinero, así como imágenes intimidatorias dirigidas a transportistas.

Policía desarticula a ‘Los Sátrapas
Policía desarticula a ‘Los Sátrapas del Cono’, banda que operaba en Independencia| Latina Noticias

Tenían “cachaquitos” que se encargaban de alertar a los criminales

Durante la intervención, la Policía detectó la presencia de adolescentes en la estructura criminal, quienes eran empleados como vigías o “cachaquitos” para alertar sobre la presencia de agentes. El general Revoredo señaló que estos jóvenes, además de cumplir funciones de vigilancia, recibían sustancias tóxicas como marihuana o PVC, una práctica que agrava el impacto social del grupo delictivo.

“Estos irrecuperables utilizan adolescentes para que les sirvan como cachaquitos. Los colocan en la parte baja y les proveen sustancias tóxicas”, explicó el jefe policial en declaraciones recogidas por América Televisión.

Entre los bienes incautados figuran un chaleco antibalas, un portaplacas táctico, una gramera y cartuchos de calibre 3.80, materiales que ahora forman parte del análisis pericial. Al momento de la detención, uno de los presuntos cabecillas intentó desprenderse de un arma y explosivos, arrojándolos a la vía pública. La policía también investiga si las armas incautadas estuvieron involucradas en otros delitos recientes en la zona de Lima Norte.

Cae pareja que lideraban red
Cae pareja que lideraban red de extorsión contra transportistas y comerciantes en Lima Norte| América Noticias

¿A quiénes extorsionaban?

Las víctimas de la banda serían principalmente empresas de transporte público, conductores de taxi colectivo, bodegueros y panaderos. Según el general Revoredo, los extorsionadores recurrían a amenazas directas, quema de vehículos y uso de artefactos explosivos para amedrentar a quienes se negaban a realizar pagos ilegales.

“El respaldo de la Policía es total a nuestros hermanos transportistas, emprendedores, bodegueros y panaderos. Estos irrecuperables no dudan en dejar artefactos explosivos ni en incendiar vehículos para amedrentar a personas de bien”, afirmó el jefe de la Dirincri durante la operación.

Los detenidos fueron identificados como Frank Alexis Cruz Cárdenas, alias Frank, y Alison Mara Lozano Malva, alias ‘Alison’, ambos de 22 años. Estos individuos operaban desde distintos puntos del distrito y mantenían comunicación constante a través de redes sociales, donde exhibían armas y dinero, además de lanzar amenazas públicas a la policía y a los gremios afectados.

El operativo se realizó a menos de veinticuatro horas de un nuevo paro de transportistas convocado en Lima Norte, un contexto que, según el coronel Roger Cano, jefe de la División de Robos, elevó la urgencia de desarticular a la banda.

