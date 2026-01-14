Perú

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Jennifer Ponte, candidata al Congreso, denunció una campaña de extorsión vinculada a imágenes de su paso por OnlyFans y atribuyó los ataques a intereses políticos. Aseguró que ya no participa en la plataforma y anunció acciones legales

Guardar
Fuente: Epicentro TV

La aspirante a diputada por el partido Ahora Nación, Jennifer Ponte, denunció este martes que enfrenta una campaña de extorsión para evitar la difusión de imágenes privadas tomadas de su antigua cuenta en OnlyFans, plataforma que utilizó durante la pandemia tras perder su empleo.

En diálogo con el portal de investigación Epicentro TV, la candidata de la fórmula que postula al exrector Alfonso López Chau relató que, después de anunciar su aspiración, “operadores políticos” comenzaron a usar este episodio en su contra.

“Me han extorsionado, me han pedido cinco mil soles. El día de ayer me han mandado un QR para que yo les deposite para que no publiquen estas fotos”, señaló al sugerir que detrás de esta iniciativa extorsiva estaría una persona que apoya al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Sobre el mecanismo de intimidación, explicó que el mensaje provenía de un número de teléfono extranjero conectado a una red privada virtual (VPN), lo que dificulta rastrear su origen real.

Ponte afirmó que operadores políticos
Ponte afirmó que operadores políticos comenzaron a usar este episodio en su contra luego de anunciar su postulación, y que la extorsión incluiría un pedido de cinco mil soles

Ponte afirmó que, al inscribirse en Ahora Nación, ya no tenía cuenta en OnlyFans y que actualmente tampoco participa en la plataforma. Explicó que abrió su perfil en 2020 como respuesta a la pérdida de su empleo durante la emergencia sanitaria.

“Yo trabajaba en el sector privado, en el área de marketing. Cuando llega esta pandemia, la empresa cierra y nos quedamos sin trabajo, como la mayoría de peruanos. Y justo ahí, en esta plataforma, empieza el mundo OnlyFans, llega a Perú. Siempre me he dedicado al trabajo de redes sociales y dije: ‘voy a ingresar a ver cómo funciona’. Entonces, me creé esta cuenta”, relató.

El objetivo, según detalló, era reunir fondos para cursar un posgrado en España: “No tenía cómo pagar porque me había quedado sin trabajo. Entonces, esta plataforma me sirvió a mí para poder hacer unos pocos ahorros y pagar mi maestría, pues, en España”, mencionó.

“Esa página funciona pagando membresías y, bueno, yo publicaba imágenes, como pueden ver, no son imágenes desnudas, son imágenes con bikini, lencería, cosas así. Y la gente pagaba una suscripción y esa suscripción la recolectaba y la enviaba a mi cuenta de OnlyFans”, detalló.

La candidata aseguró que el contenido no era pornográfico: “Yo no soy una persona moralista, yo apoyo la libertad de las mujeres de decidir y hacer lo que quieran con su cuerpo. Estoy totalmente en contra de las amenazas, la coacción y la violencia que estoy sufriendo yo, el acoso en redes sociales a causa de gente que claramente son operadores políticos de otros partidos”, afirmó.

Explicó que abrió su cuenta
Explicó que abrió su cuenta de OnlyFans en 2020 como alternativa para generar ingresos y poder pagar un posgrado en España, y sostuvo que el contenido publicado no era pornográfico

Acciones

Ponte anunció que tomará acciones legales “no solo contra la persona que me ha extorsionado”, sino también contra quien “confesó tener fotografías íntimas” suyas sin consentimiento, en referencia al partidario de López Aliaga.

Señaló que es graduada en Comunicación Audiovisual, tiene una especialización en marketing digital en Madrid y trabajó en el sector público en promoción empresarial con emprendedores del distrito de Los Olivos.

“Siempre me ha gustado la política, pero desde que yo entro a trabajar en el sector público, ahí me di cuenta cómo funcionaban las cosas y no me gustó el trabajo para nada. Si no nos involucramos en política los jóvenes, si la gente nueva no se involucra en política, todo va a seguir igual. Entonces, ahí es donde yo decido lanzarme a la política”, señaló sobre su incursión en este ámbito.

Agregó que, de llegar al Parlamento, plantearía derogar las llamadas ‘leyes procrimen’, impulsar un referéndum para volver a la única criminalidad y fortalecer la protección legal para mujeres víctimas de violencia.

Temas Relacionados

Ahora NaciónOnlyFansperu-politicaElecciones 2026Alfonso López Chau

Más Noticias

Bryan Torres podría ir 12 años a prisión por brutal agresión a Samahara Lobatón

La abogada Mayda Mendoza relató que la violencia del cantante tipifica como violencia familiar, pese a no haber sido denunciado en su momento

Bryan Torres podría ir 12

Administrador de Melgar denunció que árbitros favorecieron a Alianza Lima en Liga 1: “Nos dijeron que no se iba jugar de manera justa y eso pasó”

Ricardo Bettocchi hizo fuerte revelación sobre el partido por el Torneo Clausura 2025 que terminó con un 2-2 en Matute y permitió a los ‘blanquiazules’ seguir en zona de playoffs

Administrador de Melgar denunció que

Jorge Fossati mostró firme postura sobre retraso de Sekou Gassama en pretemporada de Universitario: “Sería un atrevimiento”

El extécnico de la ‘U’ fue consultado sobre la polémica del delantero senegalés y aprovechó para enfatizar de que su salida fue por decisión de la directiva: “Que quede bien clarito”

Jorge Fossati mostró firme postura

Precio del dólar sigue bajando: Así abrió el tipo de cambio hoy 14 de enero en Perú

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Precio del dólar sigue bajando:

Tragedia en la Panamericana Sur: choque múltiple deja dos muertos y varios heridos en San Juan de Miraflores

Una colisión entre un camión de carga, un vehículo de transporte de personal y una unidad de la Municipalidad de Lima complica la circulación en el sur de Lima a horas del paro de transportistas

Tragedia en la Panamericana Sur:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“El Perú no necesita un

“El Perú no necesita un lobista”: la respuesta de César Acuña a Rafael López Aliaga por cuestionamientos a su patrimonio

Elecciones 2026: Más de 250 candidatos con antecedentes penales buscan una curul en el Congreso

Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, seguirá procesado por el caso Cócteles: Fallo del TC no lo alcanza

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Hermano de Dina Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

La inquietud de Tomás Gálvez: la investigación por el caso Cuellos Blancos que sigue abierta

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres podría ir 12

Bryan Torres podría ir 12 años a prisión por brutal agresión a Samahara Lobatón

Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

BTS en Perú: Cómo prepararse para la preventa de entradas, qué es la ARMY Membership en Weverse y cómo funcionará la compra

El lamento de Melissa Klug por la situación de su hija Samahara Lobatón: “No quiere recibir ayuda de nadie”

Conciertos de BTS en Lima: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Perú?

DEPORTES

Administrador de Melgar denunció que

Administrador de Melgar denunció que árbitros favorecieron a Alianza Lima en Liga 1: “Nos dijeron que no se iba jugar de manera justa y eso pasó”

Jorge Fossati mostró firme postura sobre retraso de Sekou Gassama en pretemporada de Universitario: “Sería un atrevimiento”

¿Qué pasará si Alianza Lima se retira del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Cenaida Uribe reveló consecuencias

Abono Crema 2026: precios y dónde comprar pack de entradas de Universitario para el Torneo Apertura de la Liga 1

“Muchos no tienen idea de lo intensa que es la MLS”: el lamento de Wilder Cartagena tras la frustrada partida de César Inga de Universitario