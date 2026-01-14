Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Fuente: Epicentro TV

La aspirante a diputada por el partido Ahora Nación, Jennifer Ponte, denunció este martes que enfrenta una campaña de extorsión para evitar la difusión de imágenes privadas tomadas de su antigua cuenta en OnlyFans, plataforma que utilizó durante la pandemia tras perder su empleo.

En diálogo con el portal de investigación Epicentro TV, la candidata de la fórmula que postula al exrector Alfonso López Chau relató que, después de anunciar su aspiración, “operadores políticos” comenzaron a usar este episodio en su contra.

“Me han extorsionado, me han pedido cinco mil soles. El día de ayer me han mandado un QR para que yo les deposite para que no publiquen estas fotos”, señaló al sugerir que detrás de esta iniciativa extorsiva estaría una persona que apoya al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Sobre el mecanismo de intimidación, explicó que el mensaje provenía de un número de teléfono extranjero conectado a una red privada virtual (VPN), lo que dificulta rastrear su origen real.

Ponte afirmó que operadores políticos comenzaron a usar este episodio en su contra luego de anunciar su postulación, y que la extorsión incluiría un pedido de cinco mil soles

Ponte afirmó que, al inscribirse en Ahora Nación, ya no tenía cuenta en OnlyFans y que actualmente tampoco participa en la plataforma. Explicó que abrió su perfil en 2020 como respuesta a la pérdida de su empleo durante la emergencia sanitaria.

“Yo trabajaba en el sector privado, en el área de marketing. Cuando llega esta pandemia, la empresa cierra y nos quedamos sin trabajo, como la mayoría de peruanos. Y justo ahí, en esta plataforma, empieza el mundo OnlyFans, llega a Perú. Siempre me he dedicado al trabajo de redes sociales y dije: ‘voy a ingresar a ver cómo funciona’. Entonces, me creé esta cuenta”, relató.

El objetivo, según detalló, era reunir fondos para cursar un posgrado en España: “No tenía cómo pagar porque me había quedado sin trabajo. Entonces, esta plataforma me sirvió a mí para poder hacer unos pocos ahorros y pagar mi maestría, pues, en España”, mencionó.

“Esa página funciona pagando membresías y, bueno, yo publicaba imágenes, como pueden ver, no son imágenes desnudas, son imágenes con bikini, lencería, cosas así. Y la gente pagaba una suscripción y esa suscripción la recolectaba y la enviaba a mi cuenta de OnlyFans”, detalló.

La candidata aseguró que el contenido no era pornográfico: “Yo no soy una persona moralista, yo apoyo la libertad de las mujeres de decidir y hacer lo que quieran con su cuerpo. Estoy totalmente en contra de las amenazas, la coacción y la violencia que estoy sufriendo yo, el acoso en redes sociales a causa de gente que claramente son operadores políticos de otros partidos”, afirmó.

Explicó que abrió su cuenta de OnlyFans en 2020 como alternativa para generar ingresos y poder pagar un posgrado en España, y sostuvo que el contenido publicado no era pornográfico

Acciones

Ponte anunció que tomará acciones legales “no solo contra la persona que me ha extorsionado”, sino también contra quien “confesó tener fotografías íntimas” suyas sin consentimiento, en referencia al partidario de López Aliaga.

Señaló que es graduada en Comunicación Audiovisual, tiene una especialización en marketing digital en Madrid y trabajó en el sector público en promoción empresarial con emprendedores del distrito de Los Olivos.

“Siempre me ha gustado la política, pero desde que yo entro a trabajar en el sector público, ahí me di cuenta cómo funcionaban las cosas y no me gustó el trabajo para nada. Si no nos involucramos en política los jóvenes, si la gente nueva no se involucra en política, todo va a seguir igual. Entonces, ahí es donde yo decido lanzarme a la política”, señaló sobre su incursión en este ámbito.

Agregó que, de llegar al Parlamento, plantearía derogar las llamadas ‘leyes procrimen’, impulsar un referéndum para volver a la única criminalidad y fortalecer la protección legal para mujeres víctimas de violencia.