Tony Succar celebra orgulloso el doctorado de su padre a los 71 años: “Nunca deja de sorprenderme”

El padre del percusionista peruano se graduó en Política Social y dejó un mensaje inspirador.

La emoción y el orgullo se apoderaron de Tony Succar al compartir con el público uno de los momentos más significativos de su vida familiar. El reconocido percusionista peruano anunció, a través de un video difundido en sus redes sociales, que su padre, Antonio Succar, había logrado obtener su doctorado en Política Social a los 71 años, un hecho que rápidamente conmovió a miles de seguidores y se convirtió en un ejemplo de perseverancia, disciplina y amor por el aprendizaje.

El anuncio no se limitó a una simple publicación. Tony decidió mostrar una celebración íntima, familiar y cargada de simbolismo, en la que se aprecia a su padre rodeado de sus seres queridos durante un almuerzo especial.

El ambiente distendido, las sonrisas y las palabras sinceras reflejaron el esfuerzo que implicó alcanzar este grado académico en una etapa de la vida en la que muchos consideran que ya no es necesario asumir nuevos retos. Para la familia Succar, sin embargo, el logro representó mucho más que un título: fue la confirmación de una filosofía de vida basada en el crecimiento constante.

Ejemplo de perseverancia: padre de Tony Succar logra doctorado en Política Social.

Con evidente emoción, Tony Succar acompañó el video con un mensaje que no tardó en generar reacciones. “Estoy sumamente orgulloso de mi papá. (…) Nunca deja de sorprenderme mi viejo. Impresionante sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo”, escribió el músico, dejando en claro la profunda admiración que siente por su padre. Sus palabras no solo destacaron el logro académico, sino también el espíritu incansable de Antonio Succar, a quien considera una inspiración tanto en lo personal como en lo profesional.

El nuevo doctorado obtenido por Antonio Succar se suma a una sólida trayectoria formativa. Años atrás, ya había alcanzado un máster en Administración de Negocios, demostrando que su interés por el conocimiento no responde a una etapa específica de su vida, sino a una convicción permanente. Este último grado fue otorgado por el Jack Welch Management Institute de Strayer University, una institución reconocida internacionalmente por su enfoque en liderazgo, gestión y políticas sociales.

Durante la celebración familiar, Antonio tomó la palabra y compartió una reflexión que resonó entre quienes siguieron el video. Lejos de centrarse en el reconocimiento formal que implica un doctorado, el padre de Tony enfatizó el valor del aprendizaje como una herramienta vital. “La vida te enseña. Entonces, con lo que tú has aprendido, buscas en toda la literatura que existe y buscas un espacio para reforzar lo que quieres”, expresó.

Ejemplo de perseverancia: padre de Tony Succar logra doctorado en Política Social.

En su intervención, el líder de los Succar fue aún más claro al relativizar la importancia del título como fin último. “Tienes que tratar de aprender: es lo más importante, porque el título, bueno, sí te sirve, pero es para ponerlo ahí, un cuadro, ¿no?”, señaló.

El mensaje adquirió un tono aún más profundo cuando Antonio Succar explicó la motivación que lo llevó a especializarse en Política Social. “En conclusión, se trata de mejorar el mundo, de ver por los pobres, de ver por los más necesitados”, afirmó, dejando en evidencia que su interés académico está directamente vinculado a una vocación social y a la búsqueda de soluciones para los sectores más vulnerables.

Ejemplo de perseverancia: padre de Tony Succar logra doctorado en Política Social.