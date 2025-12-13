Perú

Tony Succar confirma la nueva fecha de su gran concierto de aniversario para mayo de 2026 en Costa 21

El esperado show 'Los Sueños Se Cumplen' reunirá a Mimy Succar, Kenyi Succar, Isabela Merced y más artistas, en una gala que marcará un hito para la salsa y la fusión latino-afrocaribeña

Tony Succar confirma la nueva fecha de su gran concierto de aniversario para mayo de 2026 en Costa 21.

La reprogramación del esperado concierto de aniversario de Tony Succar ya tiene fecha definitiva: el sábado 9 de mayo de 2026, en Costa 21, San Miguel. Este anuncio pone fin a la incertidumbre generada tras la postergación del evento, originalmente previsto para este mes, y que se dio debido a la preocupación del cantante por la seguridad en el país.

El espectáculo, titulado ‘Los Sueños Se Cumplen’, celebrará los 15 años de trayectoria del multipremiado músico y productor, quien ha llevado la salsa y la fusión latino-afrocaribeña a escenarios internacionales, consolidándose como uno de los referentes de la música latina contemporánea.

¿Por qué Tony Succar decidió reprogramar su concierto?

La decisión de posponer el concierto fue tomada en octubre de 2025, cuando Tony Succar comunicó públicamente que la situación social y la inseguridad en Perú hacían inviable la realización del evento en la fecha original. Según el comunicado difundido por la Familia Succar y DEA Promotora, la prioridad era salvaguardar la integridad de los asistentes, artistas y personal técnico.

“La incertidumbre creada por la situación social que vive el país y pensando ante todo en la seguridad y el bienestar de nuestro público, de los artistas y de todo nuestro equipo, nos ha llevado a tomar la difícil decisión (...). Esta no es una cancelación, sino una pausa necesaria”, se lee en el mensaje oficial.

La nueva fecha del concierto contará con la participación de Mimy Succar, Kenyi Succar, Isabela Merced, Jean Rodríguez, Luis Enrique y Cali Flow Latino como invitados especiales.

El impacto de la violencia en el sector musical quedó reflejado en las palabras del propio Succar, quien lamentó que colegas como los integrantes de Armonía 10 deban presentarse con chalecos antibalas. En un video difundido tras el anuncio, el artista expresó su preocupación ante la ola de inseguridad que se vive en el país.

“Ha sido una decisión muy difícil. Estuvimos hablando todos estos días tratando de ver qué hacer, pero viendo todo lo que está pasando en mi país, estamos muy conmovidos y preocupados. Saber que hay gente que vive con el miedo de simplemente salir a trabajar tranquilos es una locura. Acabo de ver un video de mis amigos de Armonía 10 cantando con chalecos de antibala. O sea, eso ya es grave, grave”, manifestó el cantante.

La nueva fecha, confirmada oficialmente por Tony Succar, transforma el concierto en una gala central para conmemorar sus 15 años de carrera. El evento contará con una producción de gran formato, banda de músicos de alto nivel y la participación de la familia Succar: Mimy Succar y Kenyi Succar estarán presentes en el escenario, aportando su sello personal y emotivo a la celebración.

Además, se han anunciado invitados especiales como la actriz y cantante Isabela Merced, junto a los artistas internacionales Jean Rodríguez, Luis Enrique y Cali Flow Latino. La organización ha adelantado que se sumarán más nombres y agrupaciones, cuyos detalles se revelarán próximamente, bajo la producción general de DEA Espectáculos.

Para los seguidores que adquirieron entradas para la fecha original, la organización ha garantizado que los tickets mantienen su validez para el 9 de mayo de 2026. No será necesario realizar ningún trámite adicional, y quienes no puedan asistir podrán solicitar el reembolso total del valor de sus entradas, a través del mismo canal de compra.

En octubre, el propio Succar reiteró su compromiso con el público y la comunidad musical, subrayando la importancia de esperar el momento adecuado para reencontrarse: “Pero para hacerlo necesitamos esperar un poco, hasta que podamos reencontrarnos con el corazón tranquilo y el país en un mejor momento”, señaló en aquel entonces y ahora ya confirmó la nuueva fecha y lugar del concierto.

El espectáculo ‘Los Sueños Se Cumplen’ se perfila como uno de los eventos musicales más relevantes de 2026, tanto por la magnitud de la producción como por el significado que tiene para la cultura peruana y la proyección internacional de la música latina. Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de Teleticket. La organización mantiene la comunicación permanente con los seguidores y promete una noche histórica de música, emoción y sabor latino en Costa 21.

