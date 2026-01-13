Qué se celebra el 13 de enero en el Perú: hitos que moldearon nación y sociedad

La confluencia de episodios militares, nacimientos ilustres y tragedias naturales en esta jornada resalta la complejidad de los procesos que han definido la identidad y el destino del país (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 13 de enero reúne hechos decisivos de la historia peruana. En 1866, Perú declaró la guerra a España y se integró a una alianza sudamericana para defender su soberanía, conflicto que culminó con el Combate del Dos de Mayo.

En 1881 ocurrió la Batalla de San Juan y Chorrillos, episodio clave de la Guerra del Pacífico que abrió el camino a la ocupación de Lima. Ese día nacieron figuras como la lingüista Martha Hildebrandt en 1925.

También se recuerda el devastador sismo de Arequipa en 1960, la creación de San Juan de Lurigancho en 1967 y el fallecimiento del médico Fernando Cabieses Molina en 2009.

13 de enero de 1866 - Perú declara la guerra a España y sella una alianza sudamericana para defender su soberanía

La declaración de guerra a España marcó un quiebre histórico en 1866, cuando Perú se unió a una alianza regional para defender su soberanía tras la ocupación de las Islas Chincha. (BNP)

El 13 de enero de 1866, Perú declaró la guerra a España en el marco de la Guerra Hispano-Sudamericana, conflicto que enfrentó a varias repúblicas americanas con la antigua metrópoli.

La decisión respondió a la ocupación española de las Islas Chincha, la negativa a reconocer plenamente la independencia peruana y el rechazo al tratado Vivanco-Pareja.

Tras el levantamiento encabezado por Mariano Ignacio Prado, Perú se integró a una alianza con Chile, Ecuador y Bolivia. El conflicto incluyó enfrentamientos navales y culminó con el Combate del Dos de Mayo, que consolidó la independencia y forzó la retirada española.

13 de enero de 1881 – Batalla de San Juan y Chorrillos

La Batalla de San Juan y Chorrillos fue uno de los episodios más sangrientos de la Guerra del Pacífico y abrió el camino para la ocupación de Lima por tropas chilenas. (Rudolph de Lisle)

La batalla de San Juan y Chorrillos fue un enfrentamiento clave de la Guerra del Pacífico entre fuerzas chilenas y peruanas que tuvo lugar el 13 de enero de 1881 en las afueras de Lima.

Tras intensos combates en múltiples frentes defensivos como San Juan, Chorrillos, Santa Teresa y el Morro Solar, el ejército chileno logró quebrar las líneas peruanas y avanzar hacia la capital. La derrota dejó miles de bajas y provocó incendios y saqueos en las localidades cercanas.

Poco después se acordó una tregua y se produjo la siguiente confrontación en Miraflores, que culminó con la ocupación de Lima por las tropas chilenas.

13 de enero de 1925 – nace Martha Hildebrandt, lingüista y política peruana

Lingüista, académica y congresista, Martha Hildebrandt nació un 13 de enero y dejó una huella profunda en el estudio del español y la vida parlamentaria. (Andina)

Martha Luz Hildebrandt Pérez-Treviño fue una destacada lingüista y figura política peruana, nacida el 13 de enero de 1925 y fallecida en diciembre de 2022 a los 97 años.

Profesional en lingüística y profesora universitaria, también se desempeñó en organismos internacionales como la UNESCO y en la dirección del Instituto Nacional de Cultura. Integró la Academia Peruana de la Lengua y publicó múltiples estudios sobre el español en América.

En política, fue congresista entre 1995 y 2011 y presidió el Congreso en dos períodos, siendo una de las pocas mujeres en ocupar ese cargo. A lo largo de su vida recibió numerosas distinciones por su aporte académico y cultural.

13 de enero de 1960 – Sismo que devastó Arequipa y sus alrededores

Un violento sismo sacudió Arequipa en enero de 1960, colapsó viviendas, interrumpió servicios básicos y marcó para siempre la memoria regional. (GEC)

Un fuerte terremoto sacudió la región de Arequipa el 13 de enero de 1960, causando destrucción masiva y múltiples víctimas. El sismo, registrado en horas de la mañana, alcanzó alta intensidad y dejó un saldo de 63 personas fallecidas, con centenares de heridos y numerosas viviendas colapsadas en varias localidades cercanas.

Ciudades como Chuquibamba, Caravelí, Cotahuasi y Omate quedaron prácticamente reducidas a escombros, mientras la Ciudad Blanca sufrió daños significativos, especialmente en antiguas construcciones de sillar.

El movimiento telúrico también generó devastadores derrumbes en las faldas del volcán Misti, interrumpió servicios básicos y se percibió en regiones vecinas, dejando huellas profundas en la memoria colectiva regional.

13 de enero de 1967 – Creación política de San Juan de Lurigancho

Segregado de Lurigancho, el nuevo distrito nació como parte de la expansión urbana de Lima y creció impulsado por intensas migraciones internas. (EP)

San Juan de Lurigancho es un distrito ubicado en el noreste de Lima, creado el 13 de enero de 1967 por decreto durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, cuando se segregó del distrito de Lurigancho.

Con una superficie de 131,25 km² y altitud media de 205 metros, forma parte de Lima Este y limita con varios distritos de la provincia de Lima y la provincia de Huarochirí. Su capital es El Pueblito.

Es el distrito con mayor población en Perú, con más de 1,2 millones de habitantes distribuidos en sectores urbanos de nivel socioeconómico medio, medio bajo y bajo, y creció significativamente debido a las migraciones internas en las décadas posteriores a su fundación.

13 de enero de 2009 – Fallecimiento de Fernando Cabieses Molina, reconocido médico peruano

Médico, investigador y académico, Cabieses Molina dejó un legado científico y cultural tras décadas dedicadas a la salud y al conocimiento ancestral. (Ciéntifica)

Fernando Cabieses Molina fue un médico y científico peruano nacido en México en 1920 que destacó como pionero de la neurocirugía en Sudamérica y por su aporte al estudio de la medicina tradicional.

Tras formarse en San Marcos y especializarse en neurología en Estados Unidos, introdujo técnicas quirúrgicas avanzadas en el Perú y fundó servicios de neurocirugía en diversos hospitales del país.

Fundó y presidió la Universidad Científica del Sur y dirigió importantes instituciones como el Museo de la Nación. Cabieses también investigó prácticas médicas ancestrales, integró saberes indígenas y escribió numerosas obras sobre historia de la medicina y plantas medicinales. Falleció en Lima el 13 de enero de 2009 a los 88 años.