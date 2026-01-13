Polémica en Miraflores tras anuncio de concesión del Estadio Manuel Bonilla a empresa privada

Estadio Manuel Bonilla pasará a concesión de la empresa privada, anuncia Miraflores

El distrito de Miraflores enfrenta una nueva controversia tras el anuncio de que el Estadio Manuel Bonilla será concesionado a una empresa privada. El acuerdo, aprobado en sesión del consejo municipal, generó inquietud entre vecinos, quienes realizan deportes en el recinto deportivo.

La Municipalidad de Miraflores informó que el estadio, actualmente deteriorado, se convertirá en un espacio multipropósito bajo la gestión de un operador privado. Felipe Ojeda, representante de la municipalidad, explicó que la propuesta busca crear una infraestructura de uso flexible.

“La propuesta actual es la de tener un espacio multipropósito, deportivo y cultural, como son antes llamados coliseos, pero ahora arenas o polideportivos, como puede ser el de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en el cual se hace una gran infraestructura y al interior de la misma hay una flexibilidad muy grande para poder tener eventos deportivos, talleres deportivos, un pequeño concierto, una conferencia, etcétera”, señaló al noticiero de Panamericana.

Miraflores debate el futuro del Estadio Bonilla tras propuesta de concesión privada| Municipalidad de Miraflores

El municipio indicó que, hasta la fecha, solo existe una propuesta formal para la concesión y aseguró que la medida no afectará a los vecinos. Ojeda precisó que la duración del contrato dependerá del “proceso de negociación”, aunque anticipó que en estos acuerdos el plazo habitual es de aproximadamente treinta años para garantizar el retorno de la inversión.

La sesión del consejo municipal, realizada el jueves ocho de enero, fue clave para el avance del proyecto. En ella, se sometió a consideración la entrega de la buena pro a la iniciativa privada para el desarrollo de un nuevo auditorio multiusos deportivo y cultural en reemplazo del estadio Bonilla.

Vecinos incómodos por concesión

Esta decisión generó malestar y dudas en parte de la comunidad local. Algunos vecinos expresaron preocupación por la posible pérdida de espacios deportivos abiertos al público.

La decisión del consejo municipal de Miraflores de entregar el Estadio Manuel Bonilla a una empresa privada ha desatado inquietud entre vecinos y usuarios, quienes temen perder espacios deportivos de acceso público| Municipalidad de Miraflores

“Jugábamos vóley, hacíamos yoga, había otro tipo de actividades que disfrutábamos los hijos, como los padres”, relató una residente durante la reunión.

“Creo que debería continuar siendo deportivo, implementar otro local o situación parecida relacionada con el deporte, porque si modificamos la trayectoria del deporte, eso implicará mayor movilización de gente”, añadió otro asistente.

Municipalidad refiere que una remodelación superaría los 40 millones de soles

La Municipalidad de Miraflores argumentó que la inversión necesaria para una remodelación integral supera los USD 40 millones, monto equivalente a cinco años del presupuesto total de obras del distrito. Según Ojeda, afrontar una inversión de tal magnitud es inviable para el municipio en las condiciones actuales.

Por su parte, Jorge Gurmendi, exregidor de Miraflores, recordó que existía un proyecto de remodelación financiado mediante el mecanismo de obra por impuesto predial, que garantizaba la administración y el uso público municipal del estadio. Gurmendi detalló que dicha obra contemplaba mantener el recinto bajo gestión y servicio de la municipalidad para los vecinos.

La municipalidad anunció que la próxima semana se publicará oficialmente la intención de concesión. El proceso prevé un plazo de treinta días para recibir propuestas adicionales y la adjudicación final se concretará en un periodo no mayor a dos años.

Esta decisión se suma al anuncio de venta del Mercado N° 1 de Surquillo por cerca de 12 millones de dólares.