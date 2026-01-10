Perú

Magaly Medina responde a críticas y muestra su proceso de recuperación revelando que tiene el ‘ojo golpeado’: “No es fácil”

La conductora de espectáculos compartió en su TikTok cómo lleva la recuperación luego de su lifting facial, revelando sin filtros moretones, hinchazón y hasta un ojo “golpeadito”, pero siempre con buen humor

Guardar
Magaly Medina apareció dando un paseo terapéutico por Buenos Aires, mostrando su recuperación postoperatoria. Video: TikTok Magaly Medina

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, volvió a ser noticia tras compartir en TikTok y sus redes sociales detalles inéditos sobre su proceso de recuperación luego de la cirugía estética a la que se sometió en Argentina. Fiel a su estilo, la periodista no solo mostró el lado menos glamoroso del postoperatorio, sino que sorprendió al revelar que uno de sus ojos está visiblemente golpeado.

Con humor y transparencia, Magaly relató cómo enfrenta estos días de hinchazón, edemas y cuidados especiales, manteniendo informados a sus seguidores sobre cada avance y complicación.

Magaly revela su proceso postoperatorio: Caminatas, cuidados y el ojo golpeado

En su más reciente video, Magaly Medina se mostró caminando por las calles del barrio de Recoleta en Buenos Aires, acompañada por su amiga y doctora Joana Bernedo. Siguiendo las indicaciones del cirujano argentino Andrés Freschi, la presentadora explicó que la actividad física suave es clave para reducir la inflamación y evitar el reposo excesivo.

“El doctor indicó que camine, que no esté metida en la cama para ayudar a bajar la inflamación y el edema. Así que aquí estamos caminando por estas calles bonitas, en este barrio tan bonito que se llama Recoleta, miren, todo arbolado, precioso”, comentó la conductora de espectáculos.
Magaly Medina responde a críticas
Magaly Medina responde a críticas y muestra su proceso de recuperación revelando que tiene el ojo golpeado.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión sobre el estado de su rostro, especialmente de uno de sus ojos. “Me he inventado este tipo de disfraz para que la gente no vea las cosas, las esponjas que tengo a ambos lados de la cara y uno de mis ojos, por supuesto, está bastante golpeadito, como si me hubiera encontrado con un boxeador”, relató entre risas, dejando ver que, pese a los malestares, no pierde el buen ánimo.

La periodista también mencionó que ha recurrido a accesorios como pañoletas y lentes oscuros para protegerse del sol y ocultar los signos más notorios de la cirugía. “Bueno, así que así vamos, tratando de hacer un poco de deporte”, contó, mientras mostraba su look de recuperación, que incluso ha inspirado bromas y memes en redes sociales.

Entre críticas y apoyo: la conductora responde y comparte su experiencia

La exposición de Magaly Medina tras su lifting facial ha generado toda clase de reacciones. Mientras algunos usuarios la felicitan por su valentía y sinceridad, otros no han dudado en lanzarle críticas y comparaciones humorísticas, mencionando a personajes como ‘La Tesorito’ Laura León o la ‘Tigresa del Oriente’. Lejos de molestarse, la conductora ha respondido con naturalidad y hasta con un toque de ironía: “Estoy muy hinchada aún, ni siquiera me han quitado los puntos”, respondió a un seguidor que la comparó con la cantante mexicana.

A quienes le preguntaron por qué decidió hacerse “tantos retoquitos”, Magaly fue clara: “¿Cuáles retoquitos? Esta es mi primera cirugía de rostro y cuello para poner todo en su lugar”. La presentadora explicó que decidió compartir su proceso porque considera importante que las personas sepan que no se trata de una intervención sencilla y que la elección del médico es fundamental.

La conductora Magaly Medina no se quedó callada y respondió a los comentarios de sus seguidores sobre su reciente cirugía de rostro y cuello. Video: TikTok @josepastord
“No se puede complacer a todo el mundo. A mí me provoca contarlo para que sepan que no es una operación fácil y hay que investigar muy bien con quién te lo haces”, agregó. En la etapa inicial de recuperación, Medina también enfrentó momentos difíciles, como lo relató su amiga y doctora Joana Bernedo.

“Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, explicó la especialista en sus propias redes sociales. Pese a las molestias, Medina ha seguido las indicaciones médicas al pie de la letra, realizando caminatas diarias, sesiones de cámara hiperbárica y evitando el reposo absoluto, lo que ha ayudado a disminuir el edema y acelerar la cicatrización.

Mientras su rostro sigue evolucionando y el ojo golpeado va mejorando, Magaly Medina continúa mostrando a sus seguidores los avances, sin ocultar las incomodidades ni los detalles menos favorecedores del proceso. “La realidad tal cual luego de la cirugía”, escribió la periodista en sus redes, reafirmando su intención de ser transparente y realista con el público.

El proceso de Magaly no ha pasado desapercibido para otros personajes del espectáculo, quienes incluso han parodiado su experiencia, como Jorge Benavides, María Pía Copello o Zagaladas. No obstante, Medina mantiene el foco en su recuperación. Con la honestidad que la caracteriza, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ afronta su recuperación y prepara su regreso a la televisión, ahora con un rostro renovado.

Temas Relacionados

Magaly MedinaCirugía estéticaperu-entretenimiento

Más Noticias

Cronograma de pagos del programa Contigo para todo el 2026, a través del Banco de la Nación

Miles de peruanos que enfrentan una discapacidad severa y se encuentran en situación de pobreza extrema. Estos recibirán pagos cada dos meses en el ector privado

Cronograma de pagos del programa

Apagón deja a Moquegua completamente a oscuras y afecta a miles de residentes

El comercio local y los servicios esenciales sufrieron graves inconvenientes: tiendas y negocios funcionaron con velas y baterías externas, y hospitales operaron gracias a generadores eléctricos

Apagón deja a Moquegua completamente

Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes cotejos: Alianza Lima se medirá con Independiente en su primer amistoso del año, Oliver Sonne tendrá acción con Burnley, Universitario iniciará la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 10

Aprueban que aguinaldo y bono por escolaridad suban a S/ 3.500,70, pero solo para profesores

Sector público. Sí subiría el aguinaldo de S/300 y el bono por escolaridad de S/400, montos estancados desde hace más de 15 años

Aprueban que aguinaldo y bono

Miraflores pone en venta el histórico Mercado N.º 1 de Surquillo por cerca de 12 millones de dólares

El recinto, con más de ocho décadas de funcionamiento, continúa en controversia al anunciarse su venta. Mientras tanto, la alcaldesa de Surquillo calificó como una “amenaza”

Miraflores pone en venta el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

Candidatura de Walter Lozano en peligro: Denuncian que Ahora Nación removió a postulante para designar a expolicía

Tres años después del 9 de enero, Juliaca marcha por las víctimas de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte

Anuncian misa por la salud de la congresista Lucinda Vásquez y descartan versiones sobre su muerte

Vladimir Cerrón seguirá con prisión preventiva: PJ rechaza su apelación y confirma medida

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides y María Pía

Jorge Benavides y María Pía Copello parodian la cirugía de Magaly Medina: “Me mato de la risa contigo”

Yiddá Eslava: Juzgado deja sin efecto las medidas de protección solicitadas por la actriz contra Julián Zucchi

Yiddá Eslava viaja a Argentina con sus hijos para visitar a la familia de Julián Zucchi: “Han venido a visitar a la abuelita”

El mensaje de Gino Assereto que emocionó a su hermano, Jota Benz, luego de anunciar su compromiso con Angie Arizaga

Vanessa Pumarica denuncia que Christian Cueva la enfrentó por hablar de Pamela Franco: “Me gritó y le colgué”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente HOY: debut ‘blanquiazul’ en la Serie Río de la Plata 2026

Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

Luis Advíncula, el ídolo que no fue en Boca Juniors cuya llegada a Alianza Lima ocasiona emoción y revuelo en Perú