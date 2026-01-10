Magaly Medina responde a críticas y muestra su proceso de recuperación revelando que tiene el ‘ojo golpeado’: “No es fácil”

Magaly Medina apareció dando un paseo terapéutico por Buenos Aires, mostrando su recuperación postoperatoria. Video: TikTok Magaly Medina

La conductora de espectáculos, Magaly Medina, volvió a ser noticia tras compartir en TikTok y sus redes sociales detalles inéditos sobre su proceso de recuperación luego de la cirugía estética a la que se sometió en Argentina. Fiel a su estilo, la periodista no solo mostró el lado menos glamoroso del postoperatorio, sino que sorprendió al revelar que uno de sus ojos está visiblemente golpeado.

Con humor y transparencia, Magaly relató cómo enfrenta estos días de hinchazón, edemas y cuidados especiales, manteniendo informados a sus seguidores sobre cada avance y complicación.

Magaly revela su proceso postoperatorio: Caminatas, cuidados y el ojo golpeado

En su más reciente video, Magaly Medina se mostró caminando por las calles del barrio de Recoleta en Buenos Aires, acompañada por su amiga y doctora Joana Bernedo. Siguiendo las indicaciones del cirujano argentino Andrés Freschi, la presentadora explicó que la actividad física suave es clave para reducir la inflamación y evitar el reposo excesivo.

“El doctor indicó que camine, que no esté metida en la cama para ayudar a bajar la inflamación y el edema. Así que aquí estamos caminando por estas calles bonitas, en este barrio tan bonito que se llama Recoleta, miren, todo arbolado, precioso”, comentó la conductora de espectáculos.

Magaly Medina responde a críticas y muestra su proceso de recuperación revelando que tiene el ojo golpeado.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la confesión sobre el estado de su rostro, especialmente de uno de sus ojos. “Me he inventado este tipo de disfraz para que la gente no vea las cosas, las esponjas que tengo a ambos lados de la cara y uno de mis ojos, por supuesto, está bastante golpeadito, como si me hubiera encontrado con un boxeador”, relató entre risas, dejando ver que, pese a los malestares, no pierde el buen ánimo.

La periodista también mencionó que ha recurrido a accesorios como pañoletas y lentes oscuros para protegerse del sol y ocultar los signos más notorios de la cirugía. “Bueno, así que así vamos, tratando de hacer un poco de deporte”, contó, mientras mostraba su look de recuperación, que incluso ha inspirado bromas y memes en redes sociales.

Entre críticas y apoyo: la conductora responde y comparte su experiencia

La exposición de Magaly Medina tras su lifting facial ha generado toda clase de reacciones. Mientras algunos usuarios la felicitan por su valentía y sinceridad, otros no han dudado en lanzarle críticas y comparaciones humorísticas, mencionando a personajes como ‘La Tesorito’ Laura León o la ‘Tigresa del Oriente’. Lejos de molestarse, la conductora ha respondido con naturalidad y hasta con un toque de ironía: “Estoy muy hinchada aún, ni siquiera me han quitado los puntos”, respondió a un seguidor que la comparó con la cantante mexicana.

A quienes le preguntaron por qué decidió hacerse “tantos retoquitos”, Magaly fue clara: “¿Cuáles retoquitos? Esta es mi primera cirugía de rostro y cuello para poner todo en su lugar”. La presentadora explicó que decidió compartir su proceso porque considera importante que las personas sepan que no se trata de una intervención sencilla y que la elección del médico es fundamental.

La conductora Magaly Medina no se quedó callada y respondió a los comentarios de sus seguidores sobre su reciente cirugía de rostro y cuello. Video: TikTok @josepastord

“No se puede complacer a todo el mundo. A mí me provoca contarlo para que sepan que no es una operación fácil y hay que investigar muy bien con quién te lo haces”, agregó. En la etapa inicial de recuperación, Medina también enfrentó momentos difíciles, como lo relató su amiga y doctora Joana Bernedo.

“Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, explicó la especialista en sus propias redes sociales. Pese a las molestias, Medina ha seguido las indicaciones médicas al pie de la letra, realizando caminatas diarias, sesiones de cámara hiperbárica y evitando el reposo absoluto, lo que ha ayudado a disminuir el edema y acelerar la cicatrización.

Mientras su rostro sigue evolucionando y el ojo golpeado va mejorando, Magaly Medina continúa mostrando a sus seguidores los avances, sin ocultar las incomodidades ni los detalles menos favorecedores del proceso. “La realidad tal cual luego de la cirugía”, escribió la periodista en sus redes, reafirmando su intención de ser transparente y realista con el público.

El proceso de Magaly no ha pasado desapercibido para otros personajes del espectáculo, quienes incluso han parodiado su experiencia, como Jorge Benavides, María Pía Copello o Zagaladas. No obstante, Medina mantiene el foco en su recuperación. Con la honestidad que la caracteriza, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ afronta su recuperación y prepara su regreso a la televisión, ahora con un rostro renovado.