Perú

Doctora que acompaña a Magaly Medina revela lo doloroso que es su recuperación: “Es un proceso difícil y complejo”

Joana Bernedo, amiga y médica de la conductora, explicó que el procedimiento fue largo y doloroso, y que la presentadora aún enfrenta molestias y debilidad a pocos días de la operación.

Guardar
Recuperación de Magaly Medina es “difícil y compleja”, según su doctora tras cirugía en Argentina.

La conductora de televisión Magaly Medina atraviesa un proceso de recuperación doloroso y complejo tras someterse a una cirugía facial en Argentina. Según relató su amiga y doctora, Joana Bernedo, el procedimiento, conocido como deep plane facelift, ha significado un reto físico considerable para la figura peruana, quien decidió compartir públicamente las distintas etapas del proceso.

Medina viajó a Buenos Aires para operarse con el cirujano argentino Andrés Freschi, un especialista que solo realiza tres intervenciones de este tipo por semana y que se enfoca en técnicas avanzadas para obtener resultados naturales. La intervención duró cerca de ocho horas y requirió de una recuperación paulatina bajo estricta supervisión médica.

La doctora Joana Bernedo acompañó a Medina desde el inicio del proceso, tanto en la toma de decisiones como en los cuidados posteriores. Bernedo explicó: “Es un proceso difícil y complejo. El paciente sale muy inflamado, muy adolorido. El dolor fuerte dura un día, luego ese dolor va bajando poco a poco”. La especialista destacó que, aunque al cuarto día la presentadora experimentaba menos dolor e inflamación, la recuperación requiere paciencia y seguimiento constante.

Magaly Medina se encuentra en
Magaly Medina se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a cirugía.

Durante los primeros días, la dieta de Medina consistió en alimentos blandos y purés debido a las molestias provocadas por los puntos de sutura en los laterales del rostro. “Al masticar le duele por unos puntos que dejan laterales externos, pero mañana le retiran eso y ya va a poder comer mucho mejor”, detalló Bernedo. El tratamiento incluyó sesiones de cámara hiperbárica y un monitoreo médico continuo.

Magaly Medina da detalles de su operación

En sus redes sociales, Magaly Medina mostró imágenes de su evolución tras la cirugía, documentando desde la preparación previa al ingreso al quirófano hasta los primeros días de recuperación. “Transcurridas siete horas y terminada la intervención quirúrgica, me trasladaron a mi cuarto. Al segundo día ya tuve el alta médica y al tercer día, sesión de cámara hiperbárica”, publicó la conductora en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La recuperación postoperatoria de Magaly
La recuperación postoperatoria de Magaly Medina incluyó sesiones de cámara hiperbárica y caminatas en Buenos Aires para acelerar la sanación.

La cirugía deep plane facelift ha generado interés dentro del medio artístico por sus resultados menos invasivos en comparación con procedimientos tradicionales. Según explicó Bernedo, este tipo de intervención busca un rejuvenecimiento facial natural, evitando el efecto de tirantez que caracteriza a otras técnicas. “Después de haber visto la evolución, es una cirugía que solo me haría una vez en la vida”, expresó la doctora, haciendo referencia a la complejidad y el tiempo de recuperación que implica.

El proceso postoperatorio incluye molestias físicas, como debilidad general y sensibilidad en el rostro. “El paciente se siente como un poco débil después de la cirugía, no está al cien por ciento”, señaló Bernedo. A pesar de la incomodidad, la conductora ya muestra una mejoría notable y ha recibido el apoyo de su entorno cercano, quienes le han preparado comidas más sólidas para facilitar la recuperación.

Magaly Medina sorprende con su
Magaly Medina sorprende con su nuevo rostro tras cirugía facial en Argentina: “Renovada”.

La exposición pública de la recuperación de Magaly Medina ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han mostrado interés en conocer los detalles del procedimiento y la evolución de la conductora. La presentadora de “Magaly TV La Firme” se ha mantenido transparente durante todo el proceso, documentando cada paso y compartiendo su experiencia con el objetivo de informar a quienes consideran una intervención similar.

El cirujano Andrés Freschi, encargado de la operación, es reconocido en el ámbito de la cirugía plástica por su enfoque en técnicas que priorizan la naturalidad y la preservación de la expresión facial. El especialista realiza pocas cirugías por semana para asegurar un seguimiento personalizado de cada paciente.

La recuperación de Medina ha incluido cuidados médicos estrictos y el acompañamiento constante de Joana Bernedo. La doctora enfatizó que, aunque la evolución es favorable, la cirugía deep plane facelift requiere un compromiso importante por parte del paciente para cumplir con las indicaciones y evitar complicaciones.

“Tuvo mucho dolor”: amiga de
“Tuvo mucho dolor”: amiga de Magaly Medina cuenta cómo pasó la primera noche tras su operación. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Magaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?

El ‘Rayo’ pisó suelo limeño la mañana del viernes 9 de enero para sumarse al equipo de Pablo Guede tras devincularse de Boca Juniors. Regresó a la Liga 1 tras 12 años en el extranjero

Luis Advíncula llegó al Perú

Alias Cantu, sicario que asesinó a un chófer en Comas, ya había sido detenido: ¿por qué quedó en libertad?

Ángel Enrique Paredes Ramos tiene un largo historial criminal y es conocido por su vinculación con una de las bandas criminales más conocidas: “Los Injertos del Cono Norte”

Alias Cantu, sicario que asesinó

Alias ‘Cantu’: el sicario de Los Injertos del Cono Norte que cayó tras asesinar a un chófer en Comas

La relación de Ángel Enrique Paredes Ramos con la banda criminal de ‘El Monstruo’ no era reciente. Su vinculación con esta organización quedó expuesta en marzo de 2025, tras el asesinato de un policía

Alias ‘Cantu’: el sicario de

Precio del dólar: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 9 de enero en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar: Así se

Convocatoria laboral con más 1.000 empleos para este lunes 12 de enero: conoce dónde postular

El evento contará con asesoría para armar un CV, impresión inmediata del documento y la posibilidad de tramitar el CUL, que acredita antecedentes y formación

Convocatoria laboral con más 1.000
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE declara fundada la apelación

JNE declara fundada la apelación de Primero La Gente y Marisol Pérez Tello sigue en carrera

Tomás Gálvez acusa a Sandra Castro de borrar páginas de colaboración eficaz para proteger a Pablo Sánchez y Gorriti

Tomás Gálvez defiende al prófugo César Hinostroza: asegura que audio donde acuerda liberar a violador de menor fue manipulado

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

ENTRETENIMIENTO

Débora Goytizolo retira acusaciones contra

Débora Goytizolo retira acusaciones contra Jairo Concha y pide disculpas en un comunicado

Corazón Serrano celebrará su aniversario 33 con un ambicioso concierto en el Estadio San Marcos

Stray Kids sorprende con el anuncio de ‘Step Out 2026′ y una gira mundial: fans peruanos esperan su regreso a Lima

Salvador del Solar contó que un taxista en Colombia lo reconoció solo por su voz: “Una manera amable de decir que estoy viejo”

Lanzan el tráiler de ‘The dominATE Experience’: En qué cines, horarios y desde cuándo ver la película de Stray Kids en Perú

DEPORTES

Luis Advíncula llegó al Perú

Luis Advíncula llegó al Perú y dio sus primeras palabras como futbolista de Alianza Lima: ¿cuándo será presentado?

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

FPF respondió con dureza a Álvaro Barco tras calificar de “cadáver” a la Liga 1: “Este torneo le ha permitido campeonar tres veces”

¿Quién es Nicole Pérez, la mundialista argentina que brilla como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú