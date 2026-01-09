Doctora que acompaña a Magaly Medina revela lo doloroso que es su recuperación: “Es un proceso difícil y complejo”

Recuperación de Magaly Medina es “difícil y compleja”, según su doctora tras cirugía en Argentina.

La conductora de televisión Magaly Medina atraviesa un proceso de recuperación doloroso y complejo tras someterse a una cirugía facial en Argentina. Según relató su amiga y doctora, Joana Bernedo, el procedimiento, conocido como deep plane facelift, ha significado un reto físico considerable para la figura peruana, quien decidió compartir públicamente las distintas etapas del proceso.

Medina viajó a Buenos Aires para operarse con el cirujano argentino Andrés Freschi, un especialista que solo realiza tres intervenciones de este tipo por semana y que se enfoca en técnicas avanzadas para obtener resultados naturales. La intervención duró cerca de ocho horas y requirió de una recuperación paulatina bajo estricta supervisión médica.

La doctora Joana Bernedo acompañó a Medina desde el inicio del proceso, tanto en la toma de decisiones como en los cuidados posteriores. Bernedo explicó: “Es un proceso difícil y complejo. El paciente sale muy inflamado, muy adolorido. El dolor fuerte dura un día, luego ese dolor va bajando poco a poco”. La especialista destacó que, aunque al cuarto día la presentadora experimentaba menos dolor e inflamación, la recuperación requiere paciencia y seguimiento constante.

Magaly Medina se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a cirugía.

Durante los primeros días, la dieta de Medina consistió en alimentos blandos y purés debido a las molestias provocadas por los puntos de sutura en los laterales del rostro. “Al masticar le duele por unos puntos que dejan laterales externos, pero mañana le retiran eso y ya va a poder comer mucho mejor”, detalló Bernedo. El tratamiento incluyó sesiones de cámara hiperbárica y un monitoreo médico continuo.

Magaly Medina da detalles de su operación

En sus redes sociales, Magaly Medina mostró imágenes de su evolución tras la cirugía, documentando desde la preparación previa al ingreso al quirófano hasta los primeros días de recuperación. “Transcurridas siete horas y terminada la intervención quirúrgica, me trasladaron a mi cuarto. Al segundo día ya tuve el alta médica y al tercer día, sesión de cámara hiperbárica”, publicó la conductora en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La recuperación postoperatoria de Magaly Medina incluyó sesiones de cámara hiperbárica y caminatas en Buenos Aires para acelerar la sanación.

La cirugía deep plane facelift ha generado interés dentro del medio artístico por sus resultados menos invasivos en comparación con procedimientos tradicionales. Según explicó Bernedo, este tipo de intervención busca un rejuvenecimiento facial natural, evitando el efecto de tirantez que caracteriza a otras técnicas. “Después de haber visto la evolución, es una cirugía que solo me haría una vez en la vida”, expresó la doctora, haciendo referencia a la complejidad y el tiempo de recuperación que implica.

El proceso postoperatorio incluye molestias físicas, como debilidad general y sensibilidad en el rostro. “El paciente se siente como un poco débil después de la cirugía, no está al cien por ciento”, señaló Bernedo. A pesar de la incomodidad, la conductora ya muestra una mejoría notable y ha recibido el apoyo de su entorno cercano, quienes le han preparado comidas más sólidas para facilitar la recuperación.

Magaly Medina sorprende con su nuevo rostro tras cirugía facial en Argentina: “Renovada”.

La exposición pública de la recuperación de Magaly Medina ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde sus seguidores han mostrado interés en conocer los detalles del procedimiento y la evolución de la conductora. La presentadora de “Magaly TV La Firme” se ha mantenido transparente durante todo el proceso, documentando cada paso y compartiendo su experiencia con el objetivo de informar a quienes consideran una intervención similar.

El cirujano Andrés Freschi, encargado de la operación, es reconocido en el ámbito de la cirugía plástica por su enfoque en técnicas que priorizan la naturalidad y la preservación de la expresión facial. El especialista realiza pocas cirugías por semana para asegurar un seguimiento personalizado de cada paciente.

La recuperación de Medina ha incluido cuidados médicos estrictos y el acompañamiento constante de Joana Bernedo. La doctora enfatizó que, aunque la evolución es favorable, la cirugía deep plane facelift requiere un compromiso importante por parte del paciente para cumplir con las indicaciones y evitar complicaciones.

“Tuvo mucho dolor”: amiga de Magaly Medina cuenta cómo pasó la primera noche tras su operación. Infobae Perú / Captura: IG