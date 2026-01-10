Kurt Villavicencio regresa a ‘Préndete’ y se suma al equipo de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Kurt Villavicencio conducirá Préndete con Karla Tarazona y Christian Domínguez.

El conductor Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, anunció su regreso al programa matutino ‘Préndete’ de Panamericana Televisión junto a Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rocío Miranda. La nueva etapa del espacio, que inicia el lunes 12, trae consigo una renovación en el horario, ya que se emitirá desde las 9:30 a.m., y marca el reencuentro en la conducción entre Villavicencio y Domínguez después de trece años. La noticia ha generado expectativa entre la audiencia debido al pasado televisivo compartido entre ambos conductores, donde las fricciones no han faltado.

‘Préndete’ apuesta por un equipo diversificado con la presencia de Karla Tarazona, quien ha consolidado su perfil mediático en la televisión de entretenimiento. Rocío Miranda se suma al panel, aportando una perspectiva fresca al matinal que busca conectar con diferentes sectores del público. Christian Domínguez, por su parte, retorna al formato tras un periodo de distancia.

“Este lunes iniciamos una nueva etapa en ‘Préndete’ por Panamericana, pues estaré al frente del programa junto a Rocío Miranda, Karla Tarazona y Christian Domínguez. Además, volveré a conducir junto a Christian después de 13 años”, dijo Kurt Villavicencio.

La reunión de ambos en la conducción ocurre tras una trayectoria marcada por distintas etapas en la televisión peruana y aporta un elemento nostálgico al relanzamiento del espacio.

En las últimas semanas, Panamericana Televisión ha impulsado ajustes en su programación matutina para captar nuevos segmentos de televidentes y responder a las tendencias del consumo digital. La renovación de ‘Préndete’ forma parte de una estrategia que prioriza la variedad de contenidos, la inclusión de voces diversas y la interacción con la audiencia a través de redes sociales y plataformas digitales.

Karla Tarazona y Christian Domínguez disfrutan de sus vacaciones

En el contexto personal, la atención mediática se ha centrado en Karla Tarazona y Christian Domínguez. Ambos visitaron recientemente la laguna de Las Huaringas, en la sierra norte de Perú, un destino conocido por sus rituales de florecimiento y prácticas tradicionales asociadas al amor y la prosperidad. El recorrido fue documentado por un maestro chamán a través de su cuenta de TikTok, lo que generó reacciones de seguidores y usuarios en redes sociales.

Karla Tarazona aclara polémica por ritual en Las Huaringas y defiende el valor espiritual del lugar. Infobae Perú / Captura: IG

El contenido viral motivó comentarios del popular Samuel Suárez (‘Samu’), administrador del portal Instarándula, y de sus seguidoras. Los mensajes irónicos no faltaron, los cuales se enfocaban en los “amarres” y la fama de Domínguez en el ámbito sentimental. “Como sea quiere amarrar a su olluquito... pero ni Las Huaringas controlan a ese ser infiel que habita dentro de Domínguez”, fue uno de los comentarios citados. Otra seguidora señaló: “Karlita ya estará sudando frío porque ya va para los tres años y ya sabemos qué puede suceder, pero eso se lo lleva allá”.

Ante la ola de especulaciones, Karla Tarazona respondió de forma clara a través de un mensaje dirigido a Samuel Suárez y sus seguidores. “No hay nada peor que usar amarres para quedarte con alguien. Olvídate, si no hay amor no hay nada que pueda controlar eso”, expresó la conductora en busca de cerrar los rumores sobre el propósito de su visita a Las Huaringas.

Ritual en las Huaringas reaviva polémica por relación de Karla Tarazona y Christian Domínguez. Infobae Perú / Captura: IG