Karla Tarazona desmiente ‘amarre’ tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y bastaron solo unos minutos para encender una nueva polémica. Karla Tarazona y Christian Domínguez aparecían juntos, de noche, participando en un ritual a orillas de la laguna de Las Huaringas, en Huancabamba, Piura, un lugar emblemático por sus prácticas ancestrales de curanderismo, sanación y misticismo.

Para muchos usuarios, el escenario y la cercanía de la pareja fueron suficientes para instalar una teoría que no tardó en viralizarse: la conductora habría realizado un supuesto “amarre” para retener sentimentalmente al cantante. Frente a ello, Tarazona decidió romper el silencio y aclarar públicamente su postura.

La conductora de ‘Préndete’ negó de manera categórica creer en los llamados amarres amorosos y descartó que su visita a Las Huaringas haya tenido como finalidad asegurar la fidelidad de Christian Domínguez. Fue a través de una respuesta directa a una historia del portal Instarándula, donde se difundió el video del ritual, que Tarazona dejó clara su posición con un mensaje contundente.

“No hay nada peor que usar amarres para quedarte con alguien, olvídate, si no hay amor no hay nada que pueda controlar eso”, escribió, marcando distancia de cualquier práctica destinada a manipular la voluntad de otra persona.

En el mismo pronunciamiento, Karla Tarazona explicó que, si bien no cree en los amarres, sí reconoce la existencia de otro tipo de energías negativas. “En lo que sí creo es en las malas vibras y las cochinadas o deseos que te pueden lanzar otras personas que les encanta estar metidas en la brujería, pero para la maldad”, agregó, dejando entrever que su interés por estos espacios místicos responde más a una visión espiritual y de protección que a un objetivo sentimental.

La presencia de Karla Tarazona y Christian Domínguez en Las Huaringas no pasó desapercibida. En redes sociales, varios usuarios insinuaron que la conductora habría recurrido a un chamán para evitar una posible infidelidad del cumbiambero, recordando episodios pasados de su vida amorosa. Incluso, algunos comentarios hicieron referencia a un supuesto patrón de infidelidad que Domínguez habría repetido cada cierto tiempo en relaciones anteriores, lo que avivó aún más las especulaciones.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue compartido por Instarándula y decía: “Como quiere amarrar a su ‘Olluquito’… pero ni las Huaringas controlan a ese ser infiel que habita dentro de Domínguez”. Lejos de ignorarlo, Tarazona respondió con ironía y firmeza. “Me da risa tanta gente que solo relaciona estas cosas con ‘amarres’ y no siempre es así, siempre lo he dicho, si no hay amor, no hay nada, así lo claves a tu lado”, escribió, cuestionando la visión reducida con la que muchos interpretan este tipo de rituales.

Además, la conductora invitó a una reflexión más amplia sobre el uso de estos espacios espirituales. “Sean un poco de mente abierta y aprendamos a utilizar estas cosas para temas más interesantes”, añadió.

En ese sentido, Karla Tarazona aprovechó la controversia para destacar el valor cultural y espiritual de Las Huaringas de Huancabamba, uno de los destinos místicos más importantes del país. “Tenemos una gran ventaja de estas lagunas maravillosas, llenas de misticismo, además de muchas propiedades que curan”, explicó, resaltando que estos espacios han sido utilizados desde épocas ancestrales. “Estas lagunas usadas desde el tiempo de los incas son visitadas por personas que vienen todos los años a pedir y a curarse”, agregó, poniendo énfasis en la tradición y el respeto que, según ella, merecen estos lugares.

Pese a las aclaraciones, la conductora evitó revelar el motivo exacto de su visita junto a Christian Domínguez a Huancabamba. Consultada directamente por Samuel Suárez, creador de Instarándula, Tarazona descartó que se tratara de un simple viaje recreativo. “La gente piensa que hemos ido de vacaciones”, respondió.

Lejos de cerrar el tema, Karla alimentó el misterio al asegurar que, en su momento, se conocerá la verdadera razón del viaje. “Se enterarán por qué estamos ahí, pero ha sido una experiencia maravillosa y de las cosas que uno se entera”, escribió.

Incluso, cuando Samuel Suárez le preguntó de manera directa si habían sido víctimas de algún tipo de brujería, la conductora optó por mantener el suspenso. “No seas impaciente, pronto se van a enterar del porqué hemos ido”, respondió.

