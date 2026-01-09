Cursos gratis de Power BI, Marketing, entre otros: conoce el link de la inscripción y los horarios

Estos cursos están orientados tanto a quienes buscan empleo como a emprendedores o personas que desean adquirir nuevas habilidades técnicas - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de Ancón anunció el inicio de una nueva edición de cursos gratuitos, diseñados en colaboración con el Instituto Peruano de Negocios. Las clases comenzarán el viernes 12 de enero y se desarrollarán en modalidad virtual, con sesiones en vivo a través de Zoom. La convocatoria está abierta a jóvenes y adultos que busquen actualizar sus conocimientos o adquirir nuevas habilidades para el mercado laboral.

Las clases se dictarán de lunes a viernes, desde las 18 horas hasta 20 h, dependiendo del curso elegido. Los interesados podrán participar sin costo alguno y, de manera opcional, pueden pagar (S/60) para acceder a una certificación digital al término del programa.

Para consultas o inscripciones, las personas deberán llenar sus datos personales a este la enlace habilitado por la Municipalidad de Lima (LINK). Además, los números de WhatsApp 922 014 467 y 922 014 531 están disponibles.

Los cursos virtuales inician desde el 12 de enero - Créditos: Municipalidad de Ancón.

Cursos y horarios disponibles

La oferta formativa abarca áreas de alta demanda en el sector empresarial y administrativo. Los cursos disponibles y sus horarios son los siguientes:

Administración y Marketing Duración: cinco sesiones

Asistente Contable Duración: cinco sesiones

Asistente de Gestión y Operaciones Logísticas Duración: cuatro sesiones

Asistente en Reclutamiento y Selección de Personal Duración: cuatro sesiones

Legislación Laboral y Gestión de Compensaciones Duración: cinco sesiones

Microsoft Power BI (Básico – Intermedio – Avanzado) Duración: cinco sesiones



La certificación es opcional para quienes completen cualquiera de los programas. Las sesiones se desarrollarán en vivo por Zoom. Así, permite la interacción directa con docentes y el acceso a materiales digitales actualizados.

La Municipalidad de Ancón invita a los ciudadanos a aprovechar esta iniciativa, que busca fortalecer las competencias laborales y facilitar la inserción en un mercado cada vez más competitivo. Para mayor información sobre inscripciones y requisitos, los interesados pueden comunicarse a los números de WhatsApp facilitados por la organización.

Las áreas de formación incluyen tecnología, gestión, servicios, idiomas, emprendimiento y desarrollo personal, entre otras - Créditos: Freepik.

¿Por qué estos cursos fortalecen la empleabilidad?

Brindan acceso gratuito a formación especializada, eliminando barreras económicas para quienes buscan mejorar su perfil laboral.

Ofrecen contenidos actualizados y alineados con las necesidades reales del mercado, incrementando la pertinencia de los conocimientos adquiridos.

Permiten adquirir competencias técnicas en áreas como administración, contabilidad, logística, recursos humanos y análisis de datos, sectores con alta demanda en el ámbito empresarial.

Facilitan el desarrollo de habilidades digitales y el manejo de herramientas tecnológicas, como Microsoft Power BI, esenciales en procesos de modernización y transformación digital.

Mejoran la capacidad de adaptación a diversos entornos laborales, al abarcar temas desde legislación laboral hasta gestión de operaciones y marketing.

La modalidad virtual y en vivo fomenta la interacción con docentes y compañeros, promoviendo el trabajo colaborativo y el aprendizaje práctico.

Ofrecen la posibilidad de obtener una certificación digital, lo que incrementa la competitividad de los participantes en procesos de selección y postulación a empleos formales.

Ayudan a construir un currículum más sólido y atractivo, haciendo que los postulantes destaquen frente a otros candidatos.

Al promover la actualización constante de conocimientos, permiten mantenerse vigente ante los cambios e innovaciones del mercado profesional.

Impulsan la confianza y seguridad de los participantes al enfrentar entrevistas y nuevos retos laborales.