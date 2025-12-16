Perú

San Marcos certificará cursos gratuitos de capacitación laboral del MTPE

Las personas que completen los cursos de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo y Desarrollo de Aplicaciones Web recibirán certificados con respaldo universitario, lo que aporta mayor valor en el mercado laboral

Guardar
El acceso gratuito y asincrónico
El acceso gratuito y asincrónico a estos cursos certifica competencias en áreas estratégicas para el país, contribuyendo especialmente a la inserción de jóvenes y trabajadores en transición hacia la formalidad laboral - Créditos: Andina.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una alianza estratégica con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para otorgar certificación universitaria a dos rutas formativas gratuitas disponibles en la plataforma Capacíta-T.

Este convenio representa un avance significativo en el acceso a la formación laboral, ya que las personas que completen los cursos recibirán un reconocimiento académico respaldado por la universidad más antigua del país, un valor diferencial en el mercado laboral.

Las capacitaciones seleccionadas para esta certificación son Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo y Desarrollo de Aplicaciones Web. Ambas han sido diseñadas por el MTPE según las principales demandas de empleabilidad detectadas recientemente.

La colaboración responde a las necesidades identificadas en la Encuesta de Demanda Ocupacional del ministerio, la cual proyecta la creación de más de 420.000 nuevos empleos en el sector privado hacia el año 2026.

La alianza no solo certifica
La alianza no solo certifica las rutas actuales, sino que abre la puerta a nuevos programas conjuntos y acceso a información sobre becas, créditos y oferta académica de San Marcos, a través de plataformas digitales del Ministerio de Trabajo - Créditos: MTPE.

El titular del MTPE, Óscar Fernández Cáceres, señaló que la formalización de este convenio permitirá que miles de peruanos cuenten con certificados con mayor peso en la valoración profesional.

Subrayó que este tipo de acceso es esencial para la mayor parte de la fuerza laboral, que tradicionalmente ve limitada su participación en procesos de capacitación reconocidos. “Tenemos que empezar a cerrar esas brechas para que más personas accedan a programas que repercutan en su integración al empleo formal”, expresó el ministro, quien destacó la disposición mostrada por la UNMSM y su actual rectora para concretar este acuerdo.

Por su parte, la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega remarcó la importancia de la cooperación interinstitucional y señaló que la universidad, a semanas de celebrar 475 años de historia, cuenta con 20 facultades y 78 escuelas, lo que permite ofrecer certificaciones en diversas especialidades, como sistemas, contabilidad, construcción, electricidad y textilería.

El Ministerio de Trabajo y
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos firmaron un convenio para certificar dos rutas gratuitas de capacitación, fortaleciendo así la empleabilidad formal - Créditos: Freepik.

Según explicó, el objetivo es que los trabajadores reciban una acreditación formal que certifique sus capacidades y los prepare para insertarse y desarrollarse en el competitivo entorno de la economía global.

El convenio no se limita a la certificación de estas dos rutas actuales, sino que también contempla el desarrollo conjunto de nuevos programas de capacitación. Además, la UNMSM compartirá información actualizada sobre su oferta académica, becas y opciones de crédito educativo a través de las plataformas Mi Carrera y Capacíta-T del MTPE, ampliando así las alternativas formativas y de desarrollo para más peruanos.

Actualmente, la plataforma Capacíta-T ha otorgado más de 860.000 certificados en 204 cursos gratuitos y 42 rutas formativas, todos ellos accesibles de manera asincrónica, permitiendo a los usuarios avanzar a su propio ritmo.

El acceso a certificaciones universitarias sin costo contribuye a mejorar la empleabilidad, especialmente entre jóvenes y quienes buscan migrar del empleo informal al formal.

La iniciativa surge como respuesta a la realidad del mercado: más de 40.000 empleos requerirán habilidades digitales avanzadas en el futuro inmediato, así como más de 10.000 puestos demandarán formación en seguridad y salud ocupacional.

Temas Relacionados

cursos gratisMTPEUniversidad Nacional Mayor de San MarcosUNMSMperu-noticias

Más Noticias

Tren Lima–Chosica: Pruebas vuelven a poner en evidencia el riesgo por el mal estado de los rieles y la cercanía de viviendas

La Municipalidad de Lima señaló que es la empresa concesionaria la encargada de dar mantenimiento a la vía férrea e implementar las medidas de seguridad

Tren Lima–Chosica: Pruebas vuelven a

Megaoperativo en el Callao: 27 allanamientos y 7 detenidos por “Los socios del Callao”, banda criminal presuntamente liderada por Ciro Castillo

La pesquisa del Ministerio Público revela un entramado que permitió asignar de forma directa contratos estatales por montos superiores al millón y medio de soles, involucrando a servidores públicos y compañías investigadas por presuntas irregularidades y potencial malversación de recursos fiscales

Megaoperativo en el Callao: 27

Marina de Guerra del Perú alerta sobre oleajes anómalos para esta semana de diciembre en estas zonas del litoral

Oleajes ligeros procedentes del suroeste alcanzarán playas del litoral peruano entre el 16 y el 19 de diciembre, según advirtió la Dirección de Hidrografía y Navegación, que recomendó limitar actividades en áreas marítimas y costeras

Marina de Guerra del Perú

Mirian Patiño aclaró polémica tras ‘pechar’ a Daniela Múñoz en plena cancha: “Quieren desestabilizar a Universitario con su morbo”

Se viralizó un video de la líbero confrontando a la atacante luego de la victoria ante Circolo Sportivo Italiano en el Coliseo Miguel Grau del Callao

Mirian Patiño aclaró polémica tras

BCRP lanza nueva moneda de S/1 de plata, pero solo 5.000 unidades: Así se detalla

El Banco Central de Reserva lanzó una nueva pieza de colección para los seguidores de la numimástica, pero solo podrán adquirirla algunos

BCRP lanza nueva moneda de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Edita Vargas asume el Gobierno

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

Alfredo Barnechea pide disculpas por amenazas al JNE, pero termina contradiciéndose: “Ni recuerdo lo que dije”

“Hay hechos de suma gravedad”: Mariano González renunció a Salvemos al Perú por estos motivos

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya descarta romance con

Laura Spoya descarta romance con promotor de eventos: “No hemos juntado para parrillas”

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

Laura Spoya es vista entrando y saliendo de una casa en Barranco y despierta rumores sobre un posible nuevo romance

Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial

Tilsa Lozano admite que preparaba lonchera a ‘Miguelón’ mientras estaba con Jackson Mora: “La comida no se le niega a nadie”

DEPORTES

Mirian Patiño aclaró polémica tras

Mirian Patiño aclaró polémica tras ‘pechar’ a Daniela Múñoz en plena cancha: “Quieren desestabilizar a Universitario con su morbo”

Javier Rabanal, próximo DT de Universitario, confesó que se llevaría a 8 jugadores de Independiente del Valle a su nuevo club

Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales en la Fase 1 del torneo internacional

Carlos Galván aseguró que Jorge Fossati forzó su salida de Universitario por oferta de la selección de Costa Rica: “Le faltó el respeto al club”

Luis Ramos ficha por Alianza Lima por tres años con la mente puesta en ganarse un espacio entre los titulares