San Marcos certificará cursos gratuitos de capacitación laboral del MTPE

El acceso gratuito y asincrónico a estos cursos certifica competencias en áreas estratégicas para el país, contribuyendo especialmente a la inserción de jóvenes y trabajadores en transición hacia la formalidad laboral - Créditos: Andina.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció una alianza estratégica con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para otorgar certificación universitaria a dos rutas formativas gratuitas disponibles en la plataforma Capacíta-T.

Este convenio representa un avance significativo en el acceso a la formación laboral, ya que las personas que completen los cursos recibirán un reconocimiento académico respaldado por la universidad más antigua del país, un valor diferencial en el mercado laboral.

Las capacitaciones seleccionadas para esta certificación son Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo y Desarrollo de Aplicaciones Web. Ambas han sido diseñadas por el MTPE según las principales demandas de empleabilidad detectadas recientemente.

La colaboración responde a las necesidades identificadas en la Encuesta de Demanda Ocupacional del ministerio, la cual proyecta la creación de más de 420.000 nuevos empleos en el sector privado hacia el año 2026.

La alianza no solo certifica las rutas actuales, sino que abre la puerta a nuevos programas conjuntos y acceso a información sobre becas, créditos y oferta académica de San Marcos, a través de plataformas digitales del Ministerio de Trabajo - Créditos: MTPE.

El titular del MTPE, Óscar Fernández Cáceres, señaló que la formalización de este convenio permitirá que miles de peruanos cuenten con certificados con mayor peso en la valoración profesional.

Subrayó que este tipo de acceso es esencial para la mayor parte de la fuerza laboral, que tradicionalmente ve limitada su participación en procesos de capacitación reconocidos. “Tenemos que empezar a cerrar esas brechas para que más personas accedan a programas que repercutan en su integración al empleo formal”, expresó el ministro, quien destacó la disposición mostrada por la UNMSM y su actual rectora para concretar este acuerdo.

Por su parte, la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega remarcó la importancia de la cooperación interinstitucional y señaló que la universidad, a semanas de celebrar 475 años de historia, cuenta con 20 facultades y 78 escuelas, lo que permite ofrecer certificaciones en diversas especialidades, como sistemas, contabilidad, construcción, electricidad y textilería.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos firmaron un convenio para certificar dos rutas gratuitas de capacitación, fortaleciendo así la empleabilidad formal - Créditos: Freepik.

Según explicó, el objetivo es que los trabajadores reciban una acreditación formal que certifique sus capacidades y los prepare para insertarse y desarrollarse en el competitivo entorno de la economía global.

El convenio no se limita a la certificación de estas dos rutas actuales, sino que también contempla el desarrollo conjunto de nuevos programas de capacitación. Además, la UNMSM compartirá información actualizada sobre su oferta académica, becas y opciones de crédito educativo a través de las plataformas Mi Carrera y Capacíta-T del MTPE, ampliando así las alternativas formativas y de desarrollo para más peruanos.

Actualmente, la plataforma Capacíta-T ha otorgado más de 860.000 certificados en 204 cursos gratuitos y 42 rutas formativas, todos ellos accesibles de manera asincrónica, permitiendo a los usuarios avanzar a su propio ritmo.

El acceso a certificaciones universitarias sin costo contribuye a mejorar la empleabilidad, especialmente entre jóvenes y quienes buscan migrar del empleo informal al formal.

La iniciativa surge como respuesta a la realidad del mercado: más de 40.000 empleos requerirán habilidades digitales avanzadas en el futuro inmediato, así como más de 10.000 puestos demandarán formación en seguridad y salud ocupacional.