Candidatura de Walter Lozano en peligro: Denuncian que Ahora Nación removió a postulante para designar a expolicía

“Hemos golpeado al poder corrupto, que nadie se ha atrevido a hacer.”

La candidatura al Senado del coronel PNP (r) Walter Lozano por Ahora Nación estaría en peligro. Y es que habría sido designado irregularmente, según denunció un militante ante el Jurado Electoral Especial de Huánuco (JEE Huánuco).

Se trata de Elías Espinoza Tarazona, quien en las internas obtuvo el número 1 en la lista al Senado por Huánuco. Sin embargo, al momento de solicitar la inscripción, su nombre no figuraba, sino el de Lozano Pajuelo.

Desde Ahora Nación afirmaron que Espinoza Taboada fue sancionado por el Tribunal de Disciplina del partido por registrar denuncias por violencia psicológica y otros. Por ello, afirman, fue retirado de la nómina y reemplazado por el coronel PNP en retiro.

Infobae pudo confirmar que el postulante supuestamente retirado irregularmente pidió al JEE Huánuco que se reconozca su candidatura, “dejando sin efecto cualquier intento de sustitución irregular”, en referencia a la designación de Walter Lozano.

Walter Lozano y Harvey Colchado. Perú 21.

Rechazan tacha contra Walter Lozano

Cabe precisar que justamente por esta situación se promovió una tacha contra la candidatura Walter Lozano.

El JEE inicialmente declaró inadmisible la tacha contra Pajuelo debido a que el ciudadano que la presentó no cumplió con adjunta el comprobante de pago de la tasa de 5.350 soles. Se le otorgó un día para que subsane la observación, de lo contrario sería declarada improcedente.

Pues bien, el ciudadano no cumplió con pagar la tasa equivalente a una UIT, por lo que el tribunal electoral hizo efectiva la advertencia y declaró improcedente la tacha contra el coronel PNP (r) Walter Lozano.

Acusan a Alfonso López Chau

El excongresista Edgar Villanueva afirmó que Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, estuvo recluido en el penal de Lurigancho durante la década de 1970. Según Villanueva, la sugerencia de transparentar esa etapa generó la molestia de López Chau, quien habría decidido excluirlo de la lista de postulantes ante la posibilidad de que ese episodio perjudicara su imagen política.

Desde Ahora Nación confirmaron que López Chau no ha ocultado este hecho. La agrupación señaló que el economista reconoció públicamente en 1989, en un medio de orientación de izquierda, que estuvo encarcelado tres meses por “revoltoso” cuando tenía 20 años y seguía a Víctor Raúl Haya de la Torre. El partido añadió que López Chau solicitó un certificado al Poder Judicial, a raíz de una amnistía otorgada durante el gobierno del general Velasco, para acreditar su situación legal.

Villanueva indicó que desconoce el delito exacto del que se acusó a López Chau, pero sostuvo que el episodio ocurrió bajo el régimen militar y mencionó la existencia de una solicitud de amnistía. También aseguró que la decisión de apartarlo de la candidatura respondió, en parte, a su insistencia en abordar el tema, y afirmó que López Chau apoyó a otros postulantes señalados por supuesta vinculación con “actos de corrupción en Apurímac”.

De acuerdo con Ahora Nación, el Poder Judicial informó mediante documento oficial que no existe una sentencia condenatoria consentida y ejecutada contra López Chau. Por consiguiente, no registra antecedentes penales ni judiciales, lo que le ha permitido dirigir la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), integrar el directorio del Banco Central de Reserva y ejercer de catedrático en el CAEM.