TheGrefg visita Ventanilla y conoce al streamer considerado el “más humilde del Perú”, que transmite desde lo más alto de un cerro

La presencia de figuras del streaming mundial en escenarios alejados de los circuitos tradicionales suele abrir debates sobre alcance, oportunidades y contrastes sociales. A comienzos de enero de 2026, Lima y sus alrededores ingresaron en esa conversación tras la llegada de TheGrefg, creador español con millones de seguidores, que decidió incluir en su agenda una visita poco habitual dentro del formato turístico.

El recorrido no se centró en zonas comerciales ni en espacios de producción audiovisual. El itinerario condujo hacia Ventanilla, en el Callao, a un asentamiento conocido como Alex Kouri. Allí, el contenido tomó otro pulso narrativo: la visita a la casa de Koirandoshil, streamer peruano con fuerte presencia en TikTok, conocido por transmitir desde un entorno que contrasta con los estándares acostumbrado de la industria digital.

El video, publicado el 4 de enero de 2026, circuló con rapidez en plataformas sociales. En ese registro, TheGrefg combinó observación directa, diálogo espontáneo y reflexiones sobre el oficio del creador de contenido, siempre con Koirandoshil como eje del relato.

Un trayecto fuera del circuito habitual

TheGrefg decidió alejarse de zonas turísticas y comerciales para visitar Ventanilla

El desplazamiento desde Lima hasta Ventanilla marcó el inicio del relato audiovisual. Durante el trayecto, TheGrefg contextualizó el lugar con palabras directas: “Estamos muy cerca de Ventanilla y hemos venido aquí para conocer, bajo mi punto de vista, al streamer más curioso”. El creador español subrayó el contraste paisajístico y anticipó el tono del encuentro.

Al llegar al asentamiento Alex Kouri, el entorno condicionó la experiencia. Escaleras, pendientes y calles sin pavimento acompañaron la caminata hacia la vivienda. “Esto es una locura, el cardio que hay que hacer aquí”, comentó TheGrefg mientras avanzaba cerro arriba. El propio Koirandoshil explicó la ubicación con una frase breve: “Mi casa queda literalmente a la punta del cerro”.

La escena sumó atención por un detalle técnico inesperado. En medio del recorrido, TheGrefg resaltó la conectividad disponible: “Lo que es realmente impactante es que tengamos cinco líneas de 5G en este lugar”. Esa observación introdujo uno de los ejes del encuentro: la convivencia entre limitaciones materiales y herramientas digitales de alto nivel.

Koirandoshil relató su recorrido personal durante la conversación. Su historia comenzó fuera del país. “He vivido acá los últimos siete años de mi vida, porque antes vivía en Venezuela”, explicó, y aclaró el vínculo familiar con Perú: “Mis padres son peruanos”.

Desde edad temprana, el joven apostó por la creación de contenido. “Llevo haciendo contenido desde que tengo literalmente 10 años”, afirmó ante la cámara. Esa constancia se sostuvo con transmisiones diarias en varias plataformas. “Todos los días hago videos, directos… técnicamente, no descanso”, señaló.

El trabajo digital convivió con responsabilidades familiares. Koirandoshil detalló el contexto económico con frases claras: “He tenido que trabajar desde muy temprana edad para poder ayudar a mis padres”. Esa prioridad influyó en las decisiones sobre inversión y equipamiento.

Un setup como herramienta principal

El punto central del video surgió dentro de la vivienda. Allí, el contraste visual tomó fuerza: una casa sin acabados completos y, en el centro, un equipo informático de alto valor. TheGrefg lo expresó sin rodeos: “La casa está en la tierra y hay un ordenador aquí con colores”.

Koirandoshil precisó el costo aproximado del equipo: “Tres mil, cuatro mil dólares, más o menos”. La elección respondió a una lógica laboral. “Es lo más importante, porque es mi herramienta de trabajo”, sostuvo. Ante la pregunta directa sobre su ocupación, respondió sin dudar: “Claro, diría que es mi trabajo la creación de contenido”.

La decisión también se vinculó con una estrategia de crecimiento. “Quería subir más la calidad de contenido. Sale mejor contenido a tu público y eso provoca que lo compartan”, explicó. Para el streamer, esa inversión proyecta resultados futuros.

Durante la visita, el padre de Koirandoshil intervino en la conversación y describió su situación médica. “A mí me operaron este año cinco veces”, contó. Desde su perspectiva, el respaldo al proyecto del hijo se mantiene firme: “A él le gusta eso. Yo lo apoyo, siempre le he dado lo que he podido”.

El diálogo también abordó expectativas económicas. Ante la pregunta de TheGrefg sobre un ingreso mensual adecuado, Koirandoshil respondió: “Unos 1200 dólares, más o menos”. Con esa cifra, explicó, cubriría gastos familiares y planificaría mejoras futuras.

Un gesto que amplificó el alcance

La presencia de señal 5G y un equipo informático valorizado en miles de dólares dentro de una vivienda sin acabados marcó uno de los puntos más comentados del contenido.

El cierre del encuentro incluyó un anuncio que cambió el tono del registro. TheGrefg comunicó su decisión frente a la cámara: “Todo lo que genere este vídeo, que yo publicaré en mi canal, os lo done”. El creador español aclaró el mecanismo y prometió transparencia en el proceso.

La reacción de Koirandoshil reflejó sorpresa. “La verdad, me sorprende muchísimo esto. No sé cómo reaccionar”, expresó. Luego aceptó la propuesta con una frase directa: “Por supuesto que sí”.

El acuerdo quedó sellado ante la audiencia digital, con un llamado al apoyo colectivo y la promesa de que los recursos servirían para atender necesidades familiares y del hogar. El episodio consolidó la visita como uno de los contenidos más comentados del inicio de año dentro del streaming en español, con TheGrefg y Koirandoshil en el centro de una narrativa que cruzó plataformas, territorios y realidades distintas.