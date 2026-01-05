Perú

Melissa Paredes se indigna con Rodrigo Cuba por el mal corte de cabello de su hija: “¡Qué pasó, Dios mío!”

Influencer compartió el incómodo momento en redes sociales y no dudó en cuestionar la decisión del futbolista al permitir el corte improvisado

Melissa Paredes vivió un momento de emociones encontradas al reencontrarse con su hija Mía, luego de que la menor regresara de unas cortas vacaciones en Disney, donde viajó junto a su padre, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y su madrastra, Ale Venturo.

La exmodelo compartió con sus seguidores la alegría del reencuentro, pero esa felicidad inicial se transformó rápidamente en sorpresa e incomodidad al notar un detalle que no pasó desapercibido: el mal corte de cabello de la niña.

El episodio fue registrado en video y difundido a través de las historias de Instagram de Melissa Paredes, donde se aprecia claramente el cambio de expresión de la influencer al tocar el cabello de su hija. “¡Qué pasó, Dios mío!”, fue la reacción espontánea de la exchica reality, evidenciando su desconcierto ante lo que estaba viendo. La pequeña, con total naturalidad e inocencia, respondió de inmediato: “¡Me cortaron el pelo!”.

La escena continuó con Melissa dejándose caer sobre su cama en señal de sorpresa y desconcierto, mientras su esposo, Anthony Aranda, grababa el momento. El video rápidamente generó comentarios y reacciones en redes sociales, no solo por la reacción de la madre, sino por la situación en sí.

En un segundo video, Melissa Paredes decidió profundizar en lo ocurrido y pidió a su hija que explique con más detalle qué había pasado con su cabello durante el viaje. La influencer explicó que había intentado arreglar parcialmente el corte antes de grabar. “Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí”, comentó, dejando en evidencia que había tratado de darle una solución provisional al problema. Sin embargo, no ocultó su molestia y cuestionó la decisión tomada. “No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería?”, expresó, dejando clara su incomodidad por la forma en que se manejó la situación.

Ante esta observación, la pequeña Mía explicó que no pudieron acudir a un salón de belleza porque, según ella, “los locales no estaban abiertos porque era de noche”. Esta respuesta no terminó de convencer a Melissa, quien continuó mostrando su sorpresa, especialmente porque, según aseguró, el cabello de su hija nunca había presentado problemas de ese tipo.

Más adelante, la niña, de 8 años, dio mayores detalles sobre lo ocurrido y reveló que fue Rodrigo Cuba quien tomó la decisión de que le cortaran el cabello debido a que se había enredado. Esta explicación causó aún más extrañeza en Melissa Paredes, quien afirmó que eso jamás había sucedido antes con el pelo de su hija. Con evidente incredulidad, la exmodelo preguntó: “¿Lo pagaste tú?”, intentando entender cómo se dio exactamente la situación.

La respuesta de Mía fue clara y directa: “No, mi papá. Pensé que me lo iban a cortar ligerito, pero me lo agarró como una colota y me comenzó a cortar”. Mientras la niña relataba lo sucedido, el rostro de Melissa reflejaba una mezcla de indignación, sorpresa y frustración, al no comprender por qué Rodrigo Cuba permitió que se realizara un corte de cabello de esa manera.

A pesar del evidente malestar, la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ intentó mantener la calma y tranquilizar a su hija, priorizando su bienestar emocional. “Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor”, dijo, buscando transmitirle seguridad y asegurándole que el problema tendría solución.

Este episodio se sumó a otros momentos familiares que Melissa Paredes ha compartido recientemente en sus redes sociales, donde suele mostrar su faceta más maternal. Durante la noche de Navidad, la influencer decidió engreír a su hija de una manera especial y le obsequió un iPhone 15 de color rosa, registrando la reacción de la menor en un video que rápidamente se viralizó.

