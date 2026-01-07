Rodrigo Cuba respalda crítica contra Melissa Paredes tras polémica por corte de cabello a su hija

La influencer compartió el incómodo momento en redes sociales y no dudó en cuestionar la decisión del futbolista al permitir el corte improvisado. Infobae Perú / Captura: IG

La polémica entre los exesposos Rodrigo Cuba y Melissa Paredes sumó un nuevo episodio luego que el futbolista cortara el cabello de su hija durante unas vacaciones familiares en Disney, hecho que no gustó para nada a la actriz, quien no dudó en expresarlo. El tema cobró mayor relevancia cuando Cuba respaldó de forma pública una crítica contra la Paredes, señalando que él también tiene derecho a tomar decisiones respecto a su hija.

Rodrigo Cuba viajó a Estados Unidos junto a su actual pareja, Ale Venturo, y sus hijas, para disfrutar del receso de fin de año. Durante la estadía, el deportista compartió en TikTok momentos del viaje y mostró el corte de cabello que realizó a su hija, lo que generó incomodidad en Melissa Paredes, madre de la menor. En el video, la actriz cuestionó por qué no se optó por una peluquería profesional.

La reacción de Paredes quedó registrada en redes sociales, donde se puede ver la molestia de la actriz tras ver el resultado del corte. “Ya me enojé”, expresó la exconductora, en un tono que denotó su descontento. La situación derivó rápidamente en comentarios divididos entre seguidores que debatieron sobre los límites del involucramiento paterno y materno en la crianza.

Rodrigo Cuba respalda crítica contra Melissa Paredes.

Apoya comentario negativo contra Melissa

La discusión en redes sociales adquirió un nuevo matiz tras la publicación de un comentario en TikTok, donde un usuario defendió la actuación de Cuba. “Mucha vaina gente, él es su papá. Así como Melissa le compra, le pinta y hace lo que quiere, él también tiene derecho”, se puede leer.

Sin embargo, lo que llamó más la atención es que el futbolista respondió con un like, lo que fue interpretado como un respaldo directo a la crítica hacia Melissa Paredes.

Otro usuario sumó a la polémica al señalar: “Un iPhone daña más que un simple corte”, en referencia al moderno celular que Paredes regaló a su hija en Navidad. El comentario trató de dsminuir el impacto del corte de cabello frente al acceso a dispositivos tecnológicos, lo que abrió un debate paralelo sobre los regalos y la exposición digital de los menores.

Las opiniones se polarizaron entre quienes consideran que Rodrigo Cuba tiene derecho a tomar decisiones cotidianas sobre su hija y quienes creen que la madre debe intervenir en cuestiones como el cuidado personal de la menor.

Por su parte, Melissa Paredes optó por no profundizar en el tema. “Prefiero no tocar el tema”, respondió la actriz, manteniendo su postura de reserva tras el episodio.

Melissa Paredes indignada con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes experimentó una mezcla de alegría y sorpresa al reencontrarse con su hija Mía, quien regresó de unas vacaciones en Disney junto a su padre, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, y Ale Venturo. La exmodelo compartió el momento en sus historias de Instagram, mostrando primero la emoción por el reencuentro y luego su desconcierto al notar el corte de cabello de la niña.

La secuencia captada por Melissa Paredes dejó ver su expresión de asombro al tocar el cabello de la menor. “¡Qué pasó, Dios mío!”, exclamó la influencer, mientras Mía respondió: “¡Me cortaron el pelo!”. Esta reacción fue registrada por su esposo, Anthony Aranda, y difundida por la propia actriz, lo que generó múltiples comentarios en redes sociales.

En un segundo video, Paredes indagó sobre la situación y pidió a su hija que relatara cómo ocurrió el corte durante el viaje. La influencer explicó que intentó arreglar parcialmente el cabello: “Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí”, dijo, aunque dejó ver su incomodidad y cuestionó la alternativa elegida. “No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería?”, planteó ante sus seguidores.

Según la versión de Mía, no acudieron a un salón porque “los locales no estaban abiertos porque era de noche”. Esta explicación no convenció a Melissa Paredes, quien aseguró que el cabello de su hija nunca había presentado problemas. Más adelante, la menor de 8 años detalló que fue Rodrigo Cuba quien decidió el corte debido a que el cabello estaba enredado. “Pensé que me lo iban a cortar ligerito, pero me lo agarró como una colota y me comenzó a cortar”, relató la niña.

Melissa Paredes expresó sorpresa y frustración al escuchar la explicación, aunque buscó tranquilizar a su hija. “Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor”, le aseguró, priorizando su bienestar emocional ante la situación.

